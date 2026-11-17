Kariyer evine geçen Ay ile günün ışıkları üzerinde sevgili İkizler! Bugün iş hayatında görünür olmak, emeğinin fark edilmesi için güzel bir zaman. Sabah saatlerinde Ay'ın burcundaki Uranüs ile kare açısı, planlarında ufak bir değişiklik ya da son dakika gelen bir talep getirebilir. Esnekliğin en büyük gücün; anlık bir dönüşü bile lehine çevirmeyi bilirsin.

Öğleden sonra Ay ile Merkür arasındaki uyumlu açı, yönetici gezegeninin desteğini yanına alıyor. Bir sunum, bir yazışma ya da üst düzey biriyle yapacağın konuşma için ideal saatler. Düşüncelerini net ve sakin bir dille aktardığında karşındakini kolayca ikna edebilirsin. Ancak Güneş ile Jüpiter arasındaki gerilim, iş yükünü fazla üstlenme eğilimi yaratabilir; yetiştiremeyeceğin sözlere “evet” demeden önce bir kez daha düşün.

Aşk tarafında, bekarsan iş ortamında tanıştığın biriyle güzel bir sohbet başlayabilir. Partnerliysen, yoğun bir günün sonunda ona gününü anlatmak ve onu dinlemek aranızdaki bağı güçlendirir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…