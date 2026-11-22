Sevgili İkizler, büyük an yaklaşıyor: Yarın akşam burcunda Dolunay gerçekleşecek. Bugün bu zirveye hazırlanma günü. Son altı ayda kendin için başlattığın bir şeyin olgunlaştığını hissedebilirsin. Kendine şu soruyu sor: Neyi tamamlamaya, neyi geride bırakmaya hazırım?

Yönetici gezegenin Merkür iş ve günlük düzen evinde, Akrep'te. Pazartesi sabahı bu evde yoğun bir düşünce trafiği var; Ay'ın Merkür'le karşılaşması işe dair bir detayı ya da ertelediğin bir e-postayı aklına getirebilir. Önce en zor görünen işi aradan çıkar, gerisi su gibi akacak.

Ay bugün gizli evinde olduğu için kalabalık yerine sakin bir çalışma ortamı sana daha iyi gelir. Bekar İkizler için içinden geçen bir hisle yüzleşmek, yarınki Dolunay'da cesur bir adım atmanı kolaylaştıracak. Partnerli İkizler ise partneriyle sessiz ama yakın bir akşam geçirerek enerjini toplayabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…