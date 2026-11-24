Gökyüzünde bu gece Güneş ile burcundaki Uranüs karşı karşıya geliyor. Güneş senin ilişkiler evinde ilerlediği için, bugün çevrendeki insanlar sana sürprizlerle gelebilir. Bir arkadaşının beklenmedik bir teklifi, partnerinin yeni bir fikri ya da bir iş ortağının ani bir planı gündemini değiştirebilir. Panik yapmaya gerek yok; sen zaten değişimi en iyi idare eden burçlardan birisin.

Dünkü dolunayın ardından Ay hâlâ burcunda. Enerjin yüksek, sözlerin etkili. Bugün kendini ifade etmek, fikirlerini paylaşmak ve görünür olmak için güzel bir gün. Mars'ın yarın Başak'a geçecek olması ev ve aile konularını yakında daha çok gündemine getirecek; bugün evle ilgili küçük bir hazırlık yapabilirsin.

Bekarsan farklı biri seni şaşırtabilir; önyargılarını bir kenara bırak. İlişkin varsa partnerinin özgürlük ihtiyacına alan aç, aranızdaki bağ güçlenecek. Akşam telefonunu biraz bir kenara koy ve kendini dinle.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…