Gün sabahın ilk saatlerinde senin burcunda başlıyor ve ne güzel başlıyor! Ay burcundan geçerken aşk evindeki Venüs'le ve iletişim evindeki Jüpiter'le el ele veriyor. Kendini ifade etmek, flört etmek, yeni insanlarla tanışmak için sabah saatleri adeta sana ayrılmış. Bekarsan, keyifli bir sohbetin ardından gelen bir iltifat gününü aydınlatabilir.

Bu arada Güneş, ilişkiler evinden burcundaki Uranüs'e karşıt açı yapıyor. Partnerinden ya da bir iş ortağından gelen beklenmedik bir öneri planlarını biraz sarsabilir. Endişeye gerek yok; bu sürpriz aslında sana daha özgür bir ilişki dinamiği öneriyor. Partnerin varsa, ikinizin de nefes alabileceği bir orta yol bulmak bugün düşündüğünden kolay.

Öğleden sonra Ay para evine geçiyor ve gündem biraz daha somutlaşıyor. Mars da ev ve aile evine yerleşiyor; evde yapılacak bir düzenleme ya da tamirat aklına takılabilir. Akşam saatlerinde bütçeyle ilgili kararları aceleye getirme, yarın her şeyi daha net göreceksin.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…