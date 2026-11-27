Burcundaki Uranüs akşama doğru Ay'dan tatlı bir destek alıyor ve kafanda yepyeni bir fikir parlayabilir. Ay öğleden sonra iletişim evine geçiyor; telefonun susmayacak, mesajlar ve davetler peş peşe gelecek. Seni sosyal ve hareketli bir Cumartesi bekliyor.

Sabah saatlerinde para evinden geçen Ay, harcamalarına dikkat etmeni söylüyor. Keyif için yapılan bir alışverişte bütçeni biraz aşabilirsin; sepeti onaylamadan önce bir kez daha düşün. Venüs ile Jüpiter arasındaki uyum ise aşk evini canlandırıyor, yani gönül tarafında şanslı bir gün.

Bekarsan kısa bir yolculukta ya da bir kafede başlayan sohbet seni şaşırtabilir. İlişkin varsa birlikte yeni bir yer keşfedin; küçük bir şehir turu bile ikinize iyi gelir. Akşam aklına gelen fikirleri not almayı unutma.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…