article/comments
article/share
Haberler
Gündem
'Göçmen Kampı Gibi': Mevsimlik İşçi Çadırlarında Çocuk İşçiliği Gerçeği Ortaya Çıktı

'Göçmen Kampı Gibi': Mevsimlik İşçi Çadırlarında Çocuk İşçiliği Gerçeği Ortaya Çıktı

Bursa Göçmen
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
21.09.2026 - 18:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir maden alanını incelemeye giden bir sosyal medya kullanıcısı, yol üzerinde karşılaştığı manzara karşısında donup kaldı. Mevsimlik tarım işçilerinin barındığı alanda yüzlerce çadır ve binlerce kişi olduğunu belirten paylaşım, kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Görüntülerin ardından bölgede çocuk işçiliğin hâlâ sürdüğü iddiası gündeme taşındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Maden alanını incelemeye giderken duyduğu bir cümle onu doğrudan çadır kente yöneltti.

Maden alanını incelemeye giderken duyduğu bir cümle onu doğrudan çadır kente yöneltti.

Çocuk işçiliğine karşı uzun süredir sosyal medyada ses veren ve konuyla ilgili paylaşımlarıyla tanınan Selâhattin Aydın, İnegöl'de bir maden sahasını incelemek üzere yola çıktığını anlattı. Bölgedeki görevliler kendisine yakın çevrede mevsimlik işçilerin kaldığından söz edince Aydın planını değiştirdi ve doğrudan o alana yöneldi.

Aydın'ın paylaşımına göre gördüğü tablo beklediğinin çok ötesindeydi. Yüzlerce çadırın art arda sıralandığı, binlerce kişinin barındığı alanı 'göçmen kamplarını hayal edin' sözleriyle tarif eden Aydın, koşulların berbat olduğunu vurguladı. Dün akşamdan bu yana kendine gelemediğini söyleyen Aydın, gördükleri karşısında hem öfkelendiğini hem de derin bir üzüntü yaşadığını belirtti.

Çilek almaya niyetlendi ama gördükleri karşısında elini bile süremedi.

Çilek almaya niyetlendi ama gördükleri karşısında elini bile süremedi.

Alana gittiğinde bir miktar çilek almayı planladığını da aktaran Aydın, işçilerin çalışma koşullarını gördükten sonra bundan vazgeçtiğini itiraf etti. 'Yaşananları görünce alamadım, utandım yemeye, öfkeden ve üzüntüden paramparça oldum' diyen Aydın, bu tepkisinin çocuk işçiliği kavramını sıradanlaştırmak için değil, sistemin geldiği noktayı gözler önüne sermek için olduğunun altını çizdi.

Paylaşımında 'Çocuk işçi kavramını olağanlaştırmak için kullanmadım, en rezil kavramlardan biri zaten ama gerçek bu' ifadelerini kullanan Aydın, mevcut düzenin dibine kadar çocuk emeğinin sömürüldüğü bir yapıya dönüştüğünü savundu. Sosyal medyada geniş çapta paylaşılan gönderi, mevsimlik tarım işçiliğinde çocukların çalıştırılması sorununu bir kez daha gündeme taşıdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın