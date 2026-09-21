'Göçmen Kampı Gibi': Mevsimlik İşçi Çadırlarında Çocuk İşçiliği Gerçeği Ortaya Çıktı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir maden alanını incelemeye giden bir sosyal medya kullanıcısı, yol üzerinde karşılaştığı manzara karşısında donup kaldı. Mevsimlik tarım işçilerinin barındığı alanda yüzlerce çadır ve binlerce kişi olduğunu belirten paylaşım, kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Görüntülerin ardından bölgede çocuk işçiliğin hâlâ sürdüğü iddiası gündeme taşındı.
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Maden alanını incelemeye giderken duyduğu bir cümle onu doğrudan çadır kente yöneltti.
Çilek almaya niyetlendi ama gördükleri karşısında elini bile süremedi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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