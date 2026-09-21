'Göçmen Kampı Gibi': Mevsimlik İşçi Çadırlarında Çocuk İşçiliği Gerçeği Ortaya Çıktı

Çocuk işçiliğine karşı uzun süredir sosyal medyada ses veren ve konuyla ilgili paylaşımlarıyla tanınan Selâhattin Aydın, İnegöl'de bir maden sahasını incelemek üzere yola çıktığını anlattı. Bölgedeki görevliler kendisine yakın çevrede mevsimlik işçilerin kaldığından söz edince Aydın planını değiştirdi ve doğrudan o alana yöneldi.

Aydın'ın paylaşımına göre gördüğü tablo beklediğinin çok ötesindeydi. Yüzlerce çadırın art arda sıralandığı, binlerce kişinin barındığı alanı 'göçmen kamplarını hayal edin' sözleriyle tarif eden Aydın, koşulların berbat olduğunu vurguladı. Dün akşamdan bu yana kendine gelemediğini söyleyen Aydın, gördükleri karşısında hem öfkelendiğini hem de derin bir üzüntü yaşadığını belirtti.