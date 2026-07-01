Çilek Tarlasında Telefonla Oynayarak Yabani Ot Temizliği Yapan İşçilerin Aşırı Yorucu Mesaisi Beğeni Topladı

Geleneksel yöntemlerde işçiler gün boyu eğilerek ya da diz çökerek çalışmak zorunda kaldıkları için bel, boyun ve diz bölgelerinde ciddi kronik rahatsızlıklar meydana gelebiliyordu. Sosyal medyada viral olan görüntülerdeki modern tarım platformları ise tam olarak bu sorunu çözmek için tasarlanmış durumda. İşçiler, tarlanın üzerinde yavaşça ilerleyen bu motorlu mekanizmanın üzerindeki süngerli yataklara yüzüstü uzanıyorlar. Gövdeleri tamamen desteklendiği için omurgaya binen yük sıfıra iniyor. Ellerini serbestçe aşağıya uzatarak toprağa kolayca ulaşabiliyor ve yabani otları hiç zorlanmadan temizleyebiliyorlar.

Bu sistemin işçilere sağladığı en büyük avantajlardan biri de mesaiyi adeta bir eğlenceye dönüştürmesi. Videoda net bir şekilde görüldüğü gibi, vücutları yorulmayan ve eğilmek zorunda kalmayan işçiler, bir elleriyle ot temizlerken diğer elleriyle telefonlarını kullanabiliyor, sosyal medyada gezinebiliyor. Tarımda bu tarz ergonomik çözümlerin artması, hem genç neslin tarım işçiliğine olan bakış açısını değiştiriyor hem de iş gücü verimliliğini maksimuma çıkarıyor.