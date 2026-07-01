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Çilek Tarlasında Telefonla Oynayarak Yabani Ot Temizliği Yapan İşçilerin Aşırı Yorucu Mesaisi Beğeni Topladı

Çilek Tarlasında Telefonla Oynayarak Yabani Ot Temizliği Yapan İşçilerin Aşırı Yorucu Mesaisi Beğeni Topladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.07.2026 - 14:37

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Tarım teknolojilerinin gelişmesi ve tarladaki çalışma koşullarının değişmesi, geleneksel bağ-bahçe işlerini çok daha konforlu bir boyuta taşıdı. Eskiden saatlerce eğilerek yapılan zorlu tarım işleri, artık işçilerin fiziksel yükünü azaltan modern platformlar sayesinde bambaşka bir hale büründü. Bu konforlu sistemler, işçilerin hem daha verimli çalışmasını sağlıyor hem de tarladaki mesai saatlerini oldukça keyifli hale getiriyor. Günümüzde tarlada çalışmak, ağır bir fiziksel yük olmaktan çıkıp teknolojinin yardımıyla daha sürdürülebilir bir üretim sürecine dönüşüyor.

Çilek tarlasında uzanarak yabani ot temizliği yapan işçilerin eğlenceli görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Özel tasarlanmış bir tarım aracı üzerinde uzanarak çalışan işçilerin rahatlığı izleyenleri gülümsetti.

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Tarım sektöründe özellikle çilek, marul ve benzeri yere yakın yetişen ürünlerin ekimi, bakımı ve yabani ot temizliği en çok kas gücü ve sabır gerektiren işlerin başında geliyor.

Tarım sektöründe özellikle çilek, marul ve benzeri yere yakın yetişen ürünlerin ekimi, bakımı ve yabani ot temizliği en çok kas gücü ve sabır gerektiren işlerin başında geliyor.

Geleneksel yöntemlerde işçiler gün boyu eğilerek ya da diz çökerek çalışmak zorunda kaldıkları için bel, boyun ve diz bölgelerinde ciddi kronik rahatsızlıklar meydana gelebiliyordu. Sosyal medyada viral olan görüntülerdeki modern tarım platformları ise tam olarak bu sorunu çözmek için tasarlanmış durumda. İşçiler, tarlanın üzerinde yavaşça ilerleyen bu motorlu mekanizmanın üzerindeki süngerli yataklara yüzüstü uzanıyorlar. Gövdeleri tamamen desteklendiği için omurgaya binen yük sıfıra iniyor. Ellerini serbestçe aşağıya uzatarak toprağa kolayca ulaşabiliyor ve yabani otları hiç zorlanmadan temizleyebiliyorlar.

Bu sistemin işçilere sağladığı en büyük avantajlardan biri de mesaiyi adeta bir eğlenceye dönüştürmesi. Videoda net bir şekilde görüldüğü gibi, vücutları yorulmayan ve eğilmek zorunda kalmayan işçiler, bir elleriyle ot temizlerken diğer elleriyle telefonlarını kullanabiliyor, sosyal medyada gezinebiliyor. Tarımda bu tarz ergonomik çözümlerin artması, hem genç neslin tarım işçiliğine olan bakış açısını değiştiriyor hem de iş gücü verimliliğini maksimuma çıkarıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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