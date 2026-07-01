Bir İlk Yardım Eğitmeni Anlattı: Hamilelerde ve Şişman İnsanlarda Hava Yolu Tıkanıklığı Nasıl Açılır?

Yemek yerken ya da bir şeyler içerken aniden nefessiz kalmak, her insanın hayatında en az bir kez karşılaşabileceği ya da şahit olabileceği en korkunç anlardan biridir. Hava yoluna kaçan yabancı bir cisim, saniyeler içinde bilincin kapanmasına ve trajik sonuçlara yol açabilir. Standart bir yetişkinde bu durumun çözümü hepimizin ezbere bildiği Heimlich manevrasıdır. Ancak söz konusu hamile ya da göbek çevresi geniş bir birey olduğunda, ezbere bildiğimiz tüm kuralları bir kenara bırakmamız gerekir.

'prm.fatihezel' isimli ilk yardım eğitmeni hayat kurtaracak bir eğitim videosu paylaştı. Yöntemi uygulamalı olarak gösteren eğitmen, hamile ve şişman bireylerin anatomik yapıları gereği karşılaştıkları tam tıkanma durumlarında yardım ederken neden geleneksel yöntemlerin dışına çıkılması gerektiğini net bir şekilde anlattı.