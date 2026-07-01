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Bir İlk Yardım Eğitmeni Anlattı: Hamilelerde ve Şişman İnsanlarda Hava Yolu Tıkanıklığı Nasıl Açılır?

Bir İlk Yardım Eğitmeni Anlattı: Hamilelerde ve Şişman İnsanlarda Hava Yolu Tıkanıklığı Nasıl Açılır?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.07.2026 - 11:00 Son Güncelleme: 01.07.2026 - 11:38

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Yemek yerken ya da bir şeyler içerken aniden nefessiz kalmak, her insanın hayatında en az bir kez karşılaşabileceği ya da şahit olabileceği en korkunç anlardan biridir. Hava yoluna kaçan yabancı bir cisim, saniyeler içinde bilincin kapanmasına ve trajik sonuçlara yol açabilir. Standart bir yetişkinde bu durumun çözümü hepimizin ezbere bildiği Heimlich manevrasıdır. Ancak söz konusu hamile ya da göbek çevresi geniş bir birey olduğunda, ezbere bildiğimiz tüm kuralları bir kenara bırakmamız gerekir.

'prm.fatihezel' isimli ilk yardım eğitmeni hayat kurtaracak bir eğitim videosu paylaştı. Yöntemi uygulamalı olarak gösteren eğitmen, hamile ve şişman bireylerin anatomik yapıları gereği karşılaştıkları tam tıkanma durumlarında yardım ederken neden geleneksel yöntemlerin dışına çıkılması gerektiğini net bir şekilde anlattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/prm.fatihezel/
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Neden Heimlich değil de göğüs basısı?

Neden Heimlich değil de göğüs basısı?

Geleneksel Heimlich manevrasında amaç, mide bölgesine yumrukla yukarı ve içeri doğru baskı uygulayarak diyaframı yukarı itmek ve akciğerlerdeki havayı sıkıştırarak cismi dışarı fırlatmaktır. Fakat hamile bir kadında uterusun büyümesi sebebiyle diyafram zaten normal yerinden yaklaşık 4 santimetre kadar yukarı kaymıştır. Bu durumda karnın alt bölgesine yapılacak sert bir bası, akciğerlere hava basıncı iletmek yerine doğrudan uterusa ve dolayısıyla bebeğe çok ciddi zararlar verir. Aynı durum şişman bireyler için de geçerlidir. Göbek bölgesindeki aşırı yağ dokusu sebebiyle içeri doğru yapılacak bir yumruk basısı akciğerlere gerekli basıncı iletemez ve manevra tamamen etkisiz kalır. İşte tam da bu yüzden, bu iki özel grupta 'Göğüs Basısı' yöntemi devreye girer.

Peki göğüs basısı nasıl yapılır?

  • Öksürme Kontrolü: Kişi öksürebiliyorsa dokunmayın, sadece öksürmesini söyleyin. Öksüremiyor ve morarıyorsa hemen şu adımlara geçin:

  • 5 Sırt Vuruşu: Kişinin arkasına geçip göğsünden tutarak öne doğru eğin. Elinizin topuğuyla iki kürek kemiğinin ortasına aşağıdan yukarıya doğru 5 kez sertçe vurun.

  • 5 Göğüs Basısı: Cisim çıkmadıysa, arkasından kollarının altından sarılın. Bir elinizi göğüs kemiğinin (iman tahtasının) alt yarısına yerleştirin, diğer elinizle kavrayın ve sadece içeriye doğru düz bir şekilde 5 kez bastırın.

Cisim çıkana kadar 5 sırt vuruşu, 5 göğüs basısı şeklinde sırayla devam edin.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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