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İkizler Burcu right-white
4 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 4 Ekim Pazar günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 4 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Güneş ile Satürn arasındaki karşıtlık bugün seni hem eğlenmek hem de sorumluluklarını yerine getirmek arasında koştururken yorabilir. Sonbaharla birlikte evdeki havanın kurumaya başlaması boğazında kuruluk ve geceleri kuru bir öksürük yaratabilir. Yatak odasında bir nem cihazı kullanmak ve gün boyu ılık bitki çayları içmek solunum yollarını rahatlatır. Ellerin ve parmak uçların sık sık üşüyorsa eldiven takmak ve ellerini ovarak ısıtmak kan dolaşımını destekler. Para alanındaki azalan Ay beslenmende sade ve besleyici seçimlere yönelmeni öneriyor; hazır atıştırmalıklar yerine bir avuç kuru meyve ve badem tercih et. Arkadaşlarınla geç saatlere kalmamaya özen göster. Nane ya da okaliptüs kokulu bir buhar solumak burun yollarını açar. Sesini fazla zorlamamaya da dikkat et.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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