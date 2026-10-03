Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 4 Ekim Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, Güneş'in ilişki alanından burcundaki Satürn'e karşıt açı yapması bugün partnerinle aranızda kimin daha fazla emek verdiği sorusunu gündeme getirebilir. Bu konuyu bir hesaplaşmaya çevirmek yerine ikinizin de ihtiyaçlarını masaya koyup ortak bir yol aramak ilişkini güçlendirir. Haklı çıkmaya odaklanmak yerine onu anlamaya çalıştığında gerginliğin kısa sürede yumuşadığını göreceksin. Akşamı sakin bir yemekle ya da birlikte izleyeceğiniz bir filmle bitirmek aranızdaki sıcaklığı geri getirir.

Bekarsan olgun, kararlı ve sorumluluk sahibi biri dikkatini çekebilir. İlk bakışta mesafeli görünse de onu tanıdıkça güven veren bir yanı olduğunu fark edeceksin. Aceleyle karar vermek yerine birkaç sohbetle bu kişinin gerçekten sana uygun olup olmadığını anlamaya çalış. Kendi ritmini korumak da seni rahatlatacak.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…