article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 4 Ekim Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 4 Ekim Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Genel Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 4 Ekim Pazar günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 4 Ekim Pazar gününe özel aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Güneş'in ilişki alanından burcundaki Satürn'e karşıt açı yapması bugün partnerinle aranızda kimin daha fazla emek verdiği sorusunu gündeme getirebilir. Bu konuyu bir hesaplaşmaya çevirmek yerine ikinizin de ihtiyaçlarını masaya koyup ortak bir yol aramak ilişkini güçlendirir. Haklı çıkmaya odaklanmak yerine onu anlamaya çalıştığında gerginliğin kısa sürede yumuşadığını göreceksin. Akşamı sakin bir yemekle ya da birlikte izleyeceğiniz bir filmle bitirmek aranızdaki sıcaklığı geri getirir.

Bekarsan olgun, kararlı ve sorumluluk sahibi biri dikkatini çekebilir. İlk bakışta mesafeli görünse de onu tanıdıkça güven veren bir yanı olduğunu fark edeceksin. Aceleyle karar vermek yerine birkaç sohbetle bu kişinin gerçekten sana uygun olup olmadığını anlamaya çalış. Kendi ritmini korumak da seni rahatlatacak.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, seni yöneten Venüs geri hareketini sürdürürken bugün Güneş ile Satürn'ün karşıtlığı ilişkindeki küçük dengesizlikleri daha görünür kılıyor. Partnerinle aranızda sessizce biriktirdiğin kırgınlıkları fark edebilirsin; bunları içinde tutmak yerine uygun bir anda, kimseyi suçlamadan anlatmak aranızı yumuşatır. Onun da seni yorgun ya da uzak bulduğunu söylemesine hazırlıklı ol ve savunmaya geçmeden dinle. Beraber sokaklarda biraz dolaşmak ya da evde huzurlu bir akşam planlamak bağınızı yeniden ısıtacak. Ona küçük bir sürpriz hazırlamak da gününü güzelleştirir.

Yalnızsan geçmişte tanıdığın birinin sana olan ilgisi yeniden canlanabilir. Bu kişiyle aranızda neyin yolunda gitmediğini hatırlamak önemli; eski hataları tekrarlamamak için yeni bir başlangıçta hangi sınırları korumak istediğini netleştir ve ağırdan al. Sabırlı olmak sana kazandıracak.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Güneş'in romantizm alanından Satürn'e karşıt açı yapması bugün aşk hayatınla sosyal çevren arasında bir gerginlik yaratabilir. Partnerin seninle baş başa vakit geçirmek isterken sen arkadaşlarınla yapılmış bir plana katılmak isteyebilirsin. Bu çekişmeyi büyütmek yerine ikinizin de önceliklerini konuşup ortak bir program hazırlamak iyi gelir. Kısa bir süre de olsa sadece ona ayırdığın bir zaman dilimi, sevildiğini hissetmesini sağlar. Eğlenceli bir sohbet ya da birlikte oynayacağınız bir oyun gününüzü neşelendirir.

Kalbin boştaysa arkadaş grubundan biri sana beklenmedik bir yakınlık gösterebilir. Bu ilgiye karşılık vermeden önce duygularının gerçek boyutunu tart; dostluğunuzu koruyarak yavaş ilerlemek sana en çok huzur verecek seçim olur. Ortak bir etkinlikte baş başa sohbet etmek fırsatı yaratabilir.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, romantizm alanında retroda ilerleyen Venüs, burcundaki azalan Ay ile birleşince bugün geçmişe dair duygularını yoğunlaştırabilir. Güneş ile Satürn'ün karşıtlığı ev ve iş yükünü artırsa da partnerinle birlikte yaşadığınız güzel anları hatırlamak ilişkine yeniden sıcaklık katar. Eski fotoğraflara göz atmak, ilk buluştuğunuz yeri anmak ya da sevdiği bir yemeği hazırlamak aranızdaki bağı tazeleyecek. Yorgun hissediyorsan bunu ona açıkça söylemek, yanlış anlaşılmaların önüne geçer. Birlikte yapacağınız sakin bir yürüyüş de duygularınızı paylaşmak için güzel bir alan açar.

Kalbin boştaysa geçmişte ilgini çeken biri tekrar düşüncelerini meşgul edebilir, belki de sana bir mesaj atar. Duygularını açmadan önce onun ne hissettiğini anlamaya çalış; bir süre gözlemlemek seni olası bir hayal kırıklığından korur.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, yuvanı temsil eden alanda geri hareket eden Venüs bugün ilişkinde yuva ve aile konularını öne çıkarıyor. Güneş ile Satürn arasındaki gerilimli karşıtlık söylediklerini daha ağır hale getirdiği için partnerinle birlikte yaşam, ev düzeni ya da aile büyükleriyle ilgili beklentilerinizi konuşurken sözcüklerini özenle seç. Ortak bir hayale dair net bir plan yapmak ilişkinizi sağlamlaştırır. Evde birlikte hazırlayacağınız sade bir akşam, büyük sürprizlerden daha anlamlı gelecek.

Yalnızsan her zamanki yüksek beklentilerini biraz esnetmeyi dene. Gösterişli biri yerine sakin, güvenilir ve sözünün arkasında duran birinin değerini fark edebilirsin. Bu kişiyle ilerlerken kendini fazla açmadan önce ona güvenip güvenemeyeceğini zamanla göreceksin; acele etmemek ikinizi de rahatlatır. Onun istikrarı sana beklemediğin bir huzur verebilir. Bu huzurun kıymetini bil.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, iletişim alanını geri hareketiyle etkileyen Venüs bugün partnerinle geçmişte yarım kalmış bir konuşmayı yeniden gündeme getirebilir. Güneş'in Satürn'le karşıtlığı ortak sorumlulukları öne çıkardığı için bu konuşma ev işleri, ortak masraflar ya da geleceğe dair planlar etrafında dönebilir. Eleştirel bir dil yerine onu anlamaya çalışan sorular sorman bağınızı derinleştirir. Küçük bir teşekkür ya da takdir cümlesi de aranızdaki havayı yumuşatacak. Birlikte yürüyüşe çıkıp konuşmak ortamı daha rahat kılar.

Bekarsan eski bir yazışma ya da uzun süredir konuşmadığın biriyle tekrar yazışmaya başlayabilirsin. Bu kişiyle aranızda tamamlanmamış bir çekim bulunabilir; ancak ne istediğini netleştirmeden yanıt vermek kafanı karıştırabilir. Önce kendi beklentilerini düşün, sonra adım at. Acele etme. Sezgilerine kulak ver.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, burcundaki Güneş'in ilişki alanındaki Satürn'le karşıt açı yapması bugün partnerinle aranızdaki rolleri ve sorumlulukları konuşmanı gerektirebilir. Bu sohbet zor gelse de ne istediğini açıkça söylemek, uzun vadede aranızdaki güveni artıracak. Ciddiyetini koruyup sıcaklığını kaybetmemek ise işin sırrı. Yönetici gezegenin Venüs retroda olduğu için bu ilişkide seni neyin mutlu ettiğini de sorgulayabilirsin; bu düşünceleri onunla paylaşmak ikinizi birbirinize yaklaştırır. Birbirinize karşı küçük jestler yapmayı da ihmal etmeyin.

Yalnızsan ciddiyetiyle öne çıkan, sözünü tutan biri ilgini çekebilir. Bu kişinin ciddiyeti sana güven verse de aceleyle bağlanmaktan kaçın. Önce onun değerlerini ve hayat planlarını tanıman, sana gerçekten uyup uymadığını görmeni kolaylaştıracak. Kendi sınırlarını korumayı da unutma. Karşılıklı saygı her şeyin temeli olacak.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Venüs burcunda retroda ilerlerken Güneş'in Satürn'le karşıtlığı bugün yorgunluğunu ve iç dünyandaki soruları artırabilir. Partnerine karşı hislerini, ilişkiye kattıklarını ve senden beklenenleri tartabilirsin. Bu düşünceleri içinde büyütmek yerine sakin bir tonla paylaşmak aranızdaki bağı sağlamlaştırır. Baş başa dingin bir akşam planlamak, telefonları bir kenara bırakıp sadece birbirinize odaklanmak ikinize de iyi gelecek. Ona duyduğun güveni küçük davranışlarla göstermek aranızı daha da ısıtır.

Kalbin boştaysa geçmişte ayrıldığın birinin mesajı kalbini hızlandırabilir. Bu heyecana kapılmadan önce kendi ihtiyaçlarını unutmamaya özen göster. Bu kişiyle neden yollarınızın ayrıldığını hatırlamak ve kendi değerini merkeze koymak, bu kez doğru seçimi yapmanı sağlar. Yeni bir sayfa açmak için acele etme. Kalbinin sesine güven.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Satürn romantizm alanında Güneş'le karşıt açı yaptığı için bugün ilişkinde bağlılık ve sorumluluk konuları öne çıkıyor. Sevdiğin kişiyle önünüzdeki yıllara dair samimi bir konuşma yapma ihtiyacı hissedebilirsin; birlikte yaşamak, ortak hedefler ya da uzun vadeli planlar gündeme gelebilir. Özgürlüğüne düşkün yapın bu konuşmayı zorlaştırsa da açık yürekli olman ilişkinizi güçlendirir. Onun beklentilerini dinlemek, ikinizin de aynı yolda yürüdüğünü görmenizi sağlar. Birlikte kahkaha atabileceğiniz bir an da yükü hafifletir.

Bekarsan artık yüzeysel flörtlerden sıkıldığını ve daha anlamlı bir bağ aradığını fark edebilirsin. Bu isteğini saklamak yerine tanıştığın kişilere dürüstçe göstermen, seninle aynı şeyi arayan birini bulmanı kolaylaştırır. Arkadaş çevrende bu konuda sana ilham verecek biri olabilir. Yeni biriyle tanışırken değerlerinizi konuşmak zaman kazandırır.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, ilişki alanında azalan Ay bugün sevdiğin kişiyle aranızda bir süredir askıda kalan bir meseleyi kapatma fırsatı veriyor. Yönetici gezegenin Satürn'ün Güneş'le karşıtlığı iş ve ev sorumluluklarını ağırlaştırsa da ilişkine ayıracağın küçük bir zaman bile büyük fark yaratır. Kırgınlıkları konuşup temiz bir sayfa açmak ikinizi de rahatlatacak. Ona duyduğun takdiri söze dökmek, genelde içinde tuttuğun duyguları göstermenin güzel bir yolu olur. Birlikte yapacağınız küçük bir plan ikinize de nefes aldırır.

Bekarsan yıllardır yanında olan bir arkadaşının seni başka bir gözle görmeye başladığını fark edebilirsin. Bu yakınlaşma heyecan verici olsa da sabırla ilerlemek, dostluğunuzu korurken sağlam bir temel kurmanı sağlar. Onunla geçireceğin sakin anlar hislerini netleştirecek. Bu süreçte ona dürüst davranman ilişkinin temelini güçlendirir.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, kariyer alanında retroda ilerleyen Venüs ile Güneş'in Satürn'e karşıt açısı bugün iş yükünün ilişkine ayırdığın zamanı daraltmasına yol açabilir. Partnerin ilgisizlik olarak algılayabileceği bu durumu açıklamak yanlış anlamaların önüne geçer. Kısa bir mesaj, bir telefon ya da akşam birlikte içeceğiniz bir çay ona önemsendiğini hissettirir. Geleceğe dair büyük fikirlerini paylaşırken onun hayallerine de yer açmak ilişkinize yeni bir soluk getirir.

Yalnızsan çalıştığın ortamdan biri dikkatini çekebilir. Ortak projeler ya da toplantılar aracılığıyla yakınlaşmak cazip görünse de iş ile özel hayat arasındaki çizgiyi korumaya özen göster. Bu kişiyi iş dışındaki ortamlarda tanımak, gerçekten uyumlu olup olmadığınızı anlamana yardım eder. Acele etmeden ilerlemek ikiniz için de daha sağlıklı olur.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, uzak yerleri ve inançları yöneten alanda geri hareket eden Venüs bugün partnerinle ortak hayallerinizi yeniden konuşmanı sağlıyor. Satürn ile Güneş'in karşıtlığı ortak kaynaklar ve sorumluluklar konusunu da gündeme getirdiği için hayallerinizi gerçekçi adımlara dökmek ilişkinize derinlik katar. Birlikte bir yolculuk planı yapmak ya da ikinizin de merak ettiği bir konuyu öğrenmeye karar vermek bağınızı güçlendirir. Onun inançlarını ve değerlerini dinlemek sizi birbirinize yaklaştıracak.

Bekarsan başka bir şehirde yaşayan ya da bambaşka bir geçmişe sahip biriyle yeniden yazışmaya başlayabilirsin. Bu mesajlaşmalar içini kıpır kıpır etse de duygularını idealize etmeden ilerlemek önemli. Karşındaki kişiyi hayallerinle değil gerçekleriyle tanımaya özen göster. Kendi hislerine güven ama ayaklarını yere bas. Zaman her şeyi netleştirecek.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın