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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 28 Eylül Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 28 Eylül Pazartesi günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 28 Eylül Pazartesi gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün ilişkinizde uzun süredir ertelediğin bir konuşmayı başlatma cesaretini bulabilirsin; Mars'ın Aslan'a geçişinin getirdiği bu atılganlık, akşam saatlerindeki Güneş'in Uranüs'le kurduğu üçgenle birleşince beklenmedik derecede olumlu bir sonuç doğurabilir.

Bekar Koçlar bugün doğrudan yaklaşımının karşılık bulduğu bir an yaşayabilir; içinden geleni söylemekten çekinmemesi, beklenmedik bir yakınlaşmaya kapı aralayacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, günün ilk yarısında ilişkinde alışık olmadığın bir hızla ilerleme isteği duyabilirsin; akşama doğru Ay'ın kendi burcuna dönmesiyle bu hız yerini tanıdık bir sakinliğe bırakacak, partnerinle aranızdaki güveni tazeleyecek bir huzur hissedeceksin.

Bekar Boğalar, sabah saatlerinde tanıştığı biriyle akşama doğru daha derin bir bağ kurabilir; bu geçişi zorlamadan yaşaması, ona sağlam bir zemin sunacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, partnerinle bugün konuştuğun bir konu, akşam saatlerinde beklenmedik bir yöne evrilebilir; Güneş'in Uranüs'le kurduğu üçgen, bu sürprizi senin lehine çeviriyor.

Bekar İkizler bugün planlamadığı bir sohbetin içinde bulabilir kendini; bu sohbeti nereye gideceğini bilmeden takip etmesi, ona keyifli bir sürpriz getirebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, günün ilk yarısında içinde biriken bir isteği partnerinle paylaşma cesaretini bulabilirsin; Mars'ın Aslan'a geçişi bu cesareti besliyor. Akşama doğru Ay'ın Boğa'ya geçmesiyle gelen rahatlama, ilişkinizde tanıdık bir huzur yaratacak.

Bekar Yengeçler, bugün tanıdık bir çevrede beklenmedik bir yakınlaşma yaşayabilir; bu yakınlaşmayı hemen isimlendirmeden yaşaması, ona doğal bir başlangıç sunacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün ilişkinde sahneyi paylaşmayı öğrenmen gereken bir an yaşanabilir; Mars'ın kendi burcuna geçişiyle güçlenen enerjini partnerine de alan tanıyarak kullanman, akşam saatlerinde ikinizi de rahatlatacak.

Bekar Aslanlar, bugün ilgisini çeken birinin dikkatini kolayca çekebilir; bu ilgiyi abartmadan, sahiciliğini koruyarak karşılık vermesi, daha kalıcı bir bağ kurmasını sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün partnerinin plan dışı bir önerisi seni ilk anda tedirgin etse de, akşama doğru bu spontanlığın tadını çıkarabilirsin; Güneş'in Uranüs'le kurduğu üçgen, kontrolü biraz bırakmanı kolaylaştırıyor.

Bekar Başaklar, bugün analiz etmeden bıraktığı bir anın aslında en keyifli an olduğunu fark edebilir; bu farkındalık, yeni bir tanışıklığa daha rahat yaklaşmasını sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün ilişkinde net bir karar vermen gereken bir konu gündeme gelebilir; Mars'ın Aslan'a geçişi bu kararı vermen için sana cesaret veriyor, akşam saatlerinde bu netlik ilişkinize huzur getirecek.

Bekar Teraziler, bugün iki seçenek arasında kalmak yerine içgüdüsüne güvenip net bir tercih yapabilir; bu netlik, doğru kişiyi tanımasını kolaylaştıracak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün partnerine açmadığın bir duyguyu paylaşma cesaretini bulabilirsin; Mars'ın Aslan'a geçişi bu cesareti güçlendiriyor. Bu açıklık, akşam saatlerindeki Güneş'in Uranüs'le kurduğu üçgenin desteğiyle aranızdaki bağı beklediğinden daha fazla güçlendirebilir.

Bekar Akrepler, bugün içindeki çekimi saklamak yerine açıkça göstermeyi seçebilir; bu cesaret, beklediğinden hızlı ve olumlu bir karşılık bulabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün ilişkinde alışılmadık bir macera fikri gündeme gelebilir; Güneş'in Uranüs'le kurduğu üçgen, bu fikri hayata geçirmen için sana gereken cesareti veriyor.

Bekar Yaylar, bugün planlamadığı bir davete katılmaktan çekinmeyebilir; bu spontan karar, onu beklenmedik bir tanışıklığa götürebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün partnerinle aranda her zamanki ciddiyetten uzaklaşıp hafif bir an yakalayabilirsin; Mars'ın Aslan'a geçişiyle beslenen bu hafiflik, akşam saatlerinde ilişkinize tazelik katacak.

Bekar Oğlaklar, bugün beklenmedik bir yakınlaşmayı ciddiyete boğmadan yaşayabilir; bu rahatlık, onu doğru kişiye bir adım daha yaklaştırabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün partnerinin sana tanıdığı özgür alan, ilişkinizdeki en değerli anlardan birini yaratabilir; Güneş'in Uranüs'le kurduğu üçgen, tam da senin doğana uygun bu özgürlüğü destekliyor.

Bekar Kovalar, bugün standart kalıplara uymayan biriyle beklenmedik derecede güçlü bir bağ kurabilir; bu bağı olağan kategorilere sokmadan yaşaması, ona özgün bir deneyim sunacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün partnerinin seni derinden duygulandıran bir jesti, ilişkinizde unutulmayacak bir an yaratabilir; bu anın arkasında akşam saatlerinde kurulan Güneş'in Uranüs'le kurduğu üçgen var.

Bekar Balıklar, bugün hayalindekine benzer birine rastlayabilir; bu rastlantıyı gerçekçi bir gözle değerlendirmesi, onu hayal kırıklığından koruyacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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