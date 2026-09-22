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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 23 Eylül Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 23 Eylül Çarşamba günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 23 Eylül Çarşamba gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, ilişkisi olan Koçlar partnerinin bugün kendi isteklerini de masaya koymasını doğal karşılamalı; ilişkinizde uzun zamandır dengesiz hissettiren bir konuyu gündeme getirmen, Güneş'in Terazi'ye geçmesiyle başlayan sonbahar ekinoksu sayesinde bugün çok daha kolay. Bu konuşmayı ertelemek yerine bugün açman, aranızdaki havayı hafifletecek ve ikinizin de rahat nefes almasını sağlayacak.

Bekar Koçlar ise bugün tanıştığı birinin kendisinden çok farklı bir bakış açısına sahip olabileceğini fark edebilir; bu farklılığı sıkıcı değil ilgi çekici bulman, alışık olduğun tipin dışına çıkmana kapı aralayabilir. Önyargılarını bir kenara bırakıp bu kişiyi tanımaya vakit ayırman, bugün seni şaşırtacak bir yakınlık doğurabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, ilişkisi olan Boğalar partnerinin bugün alışık olmadığı bir özgürlük talebini rahatsız edici bulmadan dinlemeli; bu esneklik, tam da bugün başlayan Terazi mevsiminin senden istediği şey ve karşılığında güveninizi pekiştirecek bir yakınlık kazanacaksın. Partnerine tanıyacağın bu alan, ilişkinizde daha önce hiç yaşamadığınız bir rahatlık getirecek.

Bekar Boğalar ise bugün tanıdığı birinin ondan beklediği bağımsızlığın aslında kendine uyan bir denge sunabileceğini görebilir; ilk başta tuhaf gelen bu yaklaşım, zamanla sana iyi gelen bir alışkanlığa dönüşebilir. Kendi hızında ilerlemene izin veren biriyle tanışmak, bugün beklediğinden daha huzurlu hissettirecek.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, ilişkisi olan İkizler bugün ilişkisinde aylardır konuşulmayan bir konuyu rahatça gündeme getirebilir; bu netliği kolaylaştıran şey, Güneş'in bugün Terazi'ye geçmesiyle havaya yayılan denge duygusu, ikinizin de rahatlamasını sağlayacak. Konuşmanın ardından hissedeceğin hafiflik, ilişkinize taze bir başlangıç kazandırabilir.

Bekar İkizler ise bugün kurduğu sohbetlerin beklediğinden daha ciddi bir ilgiye dönüşebileceğini fark edebilir; sözlerinin karşındakini bu kadar etkilemesi seni de şaşırtabilir. Bu ilgiyi küçümsemeden üzerine gitmen, bugün seni yeni bir tanışıklığa taşıyabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, ilişkisi olan Yengeçler bugün partneriyle ev ile iş arasında yaşadığı bir gerginliği nihayet konuşabilir; bugün başlayan yeni Terazi mevsiminin getirdiği yumuşak hava bu yüzleşmeyi kolaylaştırıyor, aranızdaki havayı hafifletecek. Bu konuşmanın ardından partnerinle aranızdaki bağın daha da güçlendiğini hissedebilirsin.

Bekar Yengeçler ise bugün içinde biriktirdiği duygusal bir gerilimi daha rahat ifade edebilir; bunu içine atmak yerine paylaşman, kendini daha hafif hissetmeni sağlayacak. Güvendiğin birine açılman, bugün beklemediğin bir destek bulmana da vesile olabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, ilişkisi olan Aslanlar bugün partneriyle farklı şeyler istediğini fark edebilir; bu bir kopuş değil, sadece ikinizin isteğine yer açan bir orta yol arayışı ve bugün bunu bulman mümkün. Terazi'nin bugün başlayan mevsimi, bu uzlaşmayı bulman için sana gereken sabrı veriyor.

Bekar Aslanlar ise bugün kendisinden çok farklı bir karaktere ilgi duyabilir; bu alışılmadık çekim, kendi tipini sorgulamasına yol açacak kadar güçlü hissettirebilir. Bu merakın peşinden gitmen, bugün seni beklenmedik bir yakınlığa götürebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, ilişkisi olan Başaklar bugün partnerinin bir davranışını fazla analiz etmek yerine olduğu gibi kabul etmeyi deneyebilir; bugün başlayan Terazi mevsiminin yumuşak havası seni bu konuda rahatlatıyor. Bu kabullenme, partnerinle aranı beklediğinden çok daha fazla yakınlaştıracak.

Bekar Başaklar ise bugün yeni tanıştığı birine karşı temkinli tavrını biraz gevşetirse daha rahat ilerleyebilir; her ayrıntıyı hemen değerlendirmek yerine süreci olduğu gibi yaşaman bugün işine yarayacak. Bu rahatlık, karşındaki kişinin de sana daha açık davranmasını sağlayabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, ilişkisi olan Teraziler kendi mevsiminin getirdiği uyumla bugün ilişkisinde uzun süredir ertelenen bir konuşmayı rahatça yapabilir; Güneş'in kendi burcuna geçmesiyle kazandığın özgüven bu konuşmayı kolaylaştıracak. Bu özgüven, partnerinle aranızdaki dengeyi bugün yeniden kurmana da yardımcı olacak.

Bekar Teraziler ise bugün karşısındaki kişiyle aralarındaki dengenin ilk andan itibaren rahat bir uyum sinyali verebileceğini fark edebilir; bu doğal uyumu zorlamadan takip etmen bugün sana yetecek. Aceleci davranmadan ilerlemen, bu bağlantının sağlam bir zemine oturmasını sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, ilişkisi olan Akrepler bugün yüzeysel bir sohbetin kendisine yetmediğini, derin bir konuşma ihtiyacı hissettiğini fark edebilir; Terazi mevsiminin bugün başlamasıyla havada hissedilen denge arayışı bu ihtiyacı daha da belirginleştiriyor. Partnerinle kuracağın bu derin sohbet, aranızdaki bağı bugün bir adım öteye taşıyacak.

Bekar Akrepler ise bugün ilk göz temasının bile kendisini fazlasıyla etkileyebileceğini, ama acele etmeden derinliği zamana bırakmanın daha doğru olduğunu görebilir; sabırlı kalman bugün sana avantaj sağlayacak. Bu sabır, karşındaki kişinin de sana güvenmesini kolaylaştıracak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, ilişkisi olan Yaylar bugün partneriyle birlikte yeni bir şey denemenin ikisini de heyecanlandıracağını görebilir; bugün başlayan Terazi mevsimi bu ortak maceraya uygun bir zemin hazırlıyor. Bu paylaşılan heyecan, ilişkinize taze bir soluk katacak.

Bekar Yaylar ise bugün hiç beklemediği bir ortamda biriyle tanışmasının sürpriz olmayacağını fark edebilir; plansız bir anda gelişen bu tanışıklık bugün seni şaşırtabilir. Bu spontane anı değerlendirmen, beklemediğin kadar keyifli bir sohbete dönüşebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, ilişkisi olan Oğlaklar bugün partnerine karşı biraz daha esnek davranması gerektiğini fark edebilir; sonbahar ekinoksuyla başlayan Terazi dönemi bu yumuşamayı senden istiyor. Bu esneklik, partnerinin sana karşı daha açık olmasını da sağlayacak.

Bekar Oğlaklar ise bugün ciddiyetini bir kenara bırakıp daha rahat bir tavırla biriyle tanışabilir; bu hafiflik, alışık olmadığın ama sana iyi gelen bir deneyim olabilir. Kendini fazla ciddiye almadan geçireceğin bu an, bugün beklenmedik bir sempati doğurabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, ilişkisi olan Kovalar bugün özgürlük ihtiyacını partnerine daha açık ifade edebilir; bugün başlayan Terazi sezonundan gelen esnek hava bu açıklığı kolaylaştırıyor. Bu dürüstlük, partnerinin seni daha iyi anlamasına da yardımcı olacak.

Bekar Kovalar ise bugün alışılmadık biriyle kurduğu bağlantının tahmin ettiğinden çok daha kalıcı bir şeye dönüşebileceğini sezebilir; bu bağlantıyı hemen tanımlamaya çalışmadan akışına bırakması bugün ona iyi gelecek. Sabırlı kalman, bu bağın kendiliğinden olgunlaşmasına izin verecek.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, ilişkisi olan Balıklar bugün partnerini olduğu gibi görme konusunda daha net bir farkındalık kazanabilir; Güneş'in Terazi'ye geçmesiyle başlayan sonbahar ekinoksu, hayalperest bakışını bugün gerçeğe biraz daha yaklaştırıyor. Bu netlik, ilişkinize daha sağlam bir zemin kazandıracak.

Bekar Balıklar ise bugün hayalindeki profilden uzaklaşıp beklenmedik biriyle gerçek bir bağ kurabilir; hayalindeki tabloyu bir kenara bırakıp karşısındakini olduğu gibi tanıması bugün ona fayda sağlayacak. Bu gerçekçi yaklaşım, seni daha önce fark etmediğin bir uyuma yönlendirebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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