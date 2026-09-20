Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 21 Eylül Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, sabahtan beri aranızda süregelen küçük bir sessizlik, Ay'ın Oğlak'tan Kova'ya geçmesiyle birlikte kendiliğinden dağılmaya başlıyor; meşguliyetten kopup birbirinize birkaç dakika ayırdığınızda bunun hiç de zor olmadığını göreceksiniz. Akşam saatlerinde yapacağınız kısa bir sohbet bile aranızdaki mesafeyi kapatmaya yetecek.

Bekar Koçlar ise gündüz fark etmediği biriyle gece ilerledikçe beklenmedik bir sohbete girebilir; ilk birkaç cümle sıradan gelse de, konuştukça ilginin arttığını hissedebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…