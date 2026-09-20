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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 21 Eylül Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 21 Eylül Pazartesi günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 21 Eylül Pazartesi gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, sabahtan beri aranızda süregelen küçük bir sessizlik, Ay'ın Oğlak'tan Kova'ya geçmesiyle birlikte kendiliğinden dağılmaya başlıyor; meşguliyetten kopup birbirinize birkaç dakika ayırdığınızda bunun hiç de zor olmadığını göreceksiniz. Akşam saatlerinde yapacağınız kısa bir sohbet bile aranızdaki mesafeyi kapatmaya yetecek.

Bekar Koçlar ise gündüz fark etmediği biriyle gece ilerledikçe beklenmedik bir sohbete girebilir; ilk birkaç cümle sıradan gelse de, konuştukça ilginin arttığını hissedebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün ortaya çıkabilecek alışılmadık bir öneri, mesela farklı bir aktivite ya da plansız bir çıkış, seni ilk anda tedirgin edebilir; Ay'ın Kova'ya geçmesiyle gelen bu değişkenlik senin rutinine ters düşse de, bu seferlik esnek davranman ilişkinize taze bir soluk getirecek.

Alışık olduğun tiplerden çok farklı biri bu akşam karşına çıkabilir; ilk bakışta tedirgin etse de, ona bir şans tanımak bekar Boğalar için sürpriz bir sonuç doğurabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, günlerdir konuşulup bir türlü hayata geçirilemeyen bir plan, Ay'ın Kova'ya geçişiyle birlikte bugün akşam birden gerçekleşebilir hâle gelebilir; ikinizin de heyecanlanacağı bu ani gelişme, günün durgunluğunu unutturacak.

Bekar İkizler bu gece kendisi kadar meraklı, konuşkan biriyle tanışıp saatlerce süren bir sohbete dalabilir; zaman nasıl geçtiğini anlamayabilirsin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, ev ya da aile ile ilgili bir konuda bugün partnerinle farklı şeyler istediğinizi fark edebilirsiniz; Ay'ın Kova'ya geçmesiyle gelen bu gerginliği hemen çözmeye çalışmak yerine birbirinizi dinlemeniz, akşama kadar konuyu kendiliğinden yumuşatacak.

Bekar Yengeçler bugün alışık olmadığı, doğrudan bir tavırla karşılaşabilir; bu netlik ilk anda ürkütücü gelse de, aslında güven verici bir yanı olduğunu zamanla fark edebilirsin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, partnerin bugün büyük bir jestten çok sessiz, sade bir ilgi bekliyor olabilir; Ay'ın tam karşı burcun Kova'ya geçmesiyle gelen bu farklı beklenti senin doğana biraz ters gelse de, gösterişten uzak bir davranış bu akşam beklediğinden daha çok karşılık bulacak.

Sessiz, gösterişsiz biri bu akşam bekar Aslanların dikkatini beklenmedik şekilde çekebilir; alışıldık çekicilik oyunlarının işe yaramadığı bu karşılaşma, seni daha gerçek bir tavra yöneltebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, partnerin bugün planlı olmayan, doğaçlama bir şey yapmak isteyebilir; Ay'ın Kova'ya geçişiyle gelen bu sürpriz seni ilk anda tedirgin etse de, kontrolü biraz bırakmayı denemen ilişkinize iyi gelecek.

Bekar Başaklar bu gece planlarının hiç dahil etmediği bir ortamda biriyle karşılaşabilir; düzenli hayatının dışına çıkan bu an, seni hem şaşırtıp hem meraklandırabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün alışılmış rutininizin dışına çıkıp ikinizin de daha önce denemediği bir şey yapma fırsatı doğabilir; Ay'ın Kova'ya geçişiyle gelen bu özgürlük hissi, günün ilerleyen saatlerinde ilişkinize taze bir enerji katacak.

Kendi kalıplarının dışında düşünen biri bu akşam bekar Terazilerin ilgisini çekebilir; farklı bakış açısı ilk anda seni şaşırtsa da, sohbeti sürdürmek isteyebilirsin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, partnerin bugün senden her zamankinden fazla açıklık bekliyor olabilir; Ay'ın Kova'ya geçmesiyle gelen bu değişim yüzünden içini tamamen dökmek zorunda değilsin, ama küçük bir adım bile aranızdaki mesafeyi azaltmaya yetecek.

Her şeyi dolaysızca söyleyen biri bu gece bekar Akreplerin karşısına çıkabilir; bu kadar açık bir tavır sana yabancı gelse de, samimiyetini takdir edebilirsin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, önceden planlanmamış bir fikir bugün akşam Ay'ın Kova'ya geçmesiyle ortaya çıkıp partnerinle aranızda keyifli bir sürprize dönüşebilir; bu ani değişikliğe direnmeden akışına bırakman, günü daha eğlenceli kılacak.

Bekar Yaylar bu akşam kendisi kadar özgür ruhlu biriyle plansız bir ortamda tanışabilir; hiç zorlanmadan akan bu sohbet, seni rahatlatacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, partnerin bugün küçük, alışılmadık bir istekte bulunabilir; Ay'ın senin burcundan çıkıp Kova'ya geçmesiyle gelen bu esneme isteği seni pek zorlamayacak, küçük bir uyum ilişkinize iyi gelecek.

Gündüzden biraz daha rahat bir hâlini bekar Oğlaklar bu akşam kendinde bulabilir; bu rahatlık, tanıştığın kişide de fark edilip beklenmedik bir yakınlaşmaya dönüşebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay'ın kendi burcuna geçmesiyle birlikte kendin gibi davranmak bu akşamdan itibaren hiç zorlanmadan gelen bir rahatlık sağlayacak; partnerin de bu doğallığını fark edip aranızdaki havayı daha samimi bulacak.

Bekar Kovalar bu akşam kendine güveninin zirvesinde olabilir; bu güç, çaba göstermeden karşındaki kişinin dikkatini çekmene yetebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, günün ilk yarısında taşıdığın küçük bir endişe, Ay'ın Kova'ya geçmesiyle birlikte akşama doğru kendiliğinden hafifleyebilir; bu rahatlama partnerinle aranızdaki sohbeti de daha akıcı kılacak.

Hayalindeki profile uymayan ama beklenmedik şekilde ilgini çeken biri bu gece bekar Balıkların karşısına çıkabilir; beklentini bir kenara bırakıp bu kişiyi olduğu gibi tanımaya çalışman, seni şaşırtacak bir bağ kurdurabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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