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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 21 Eylül Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 21 Eylül Pazartesi gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, cebine giren küçük bir meblağı bugün nereye harcayacağına karar verirken aceleci davranmaman işine yarayacak; günün ilerleyen saatlerinde bir arkadaşından gelecek pratik bir bilgi, para konusunda küçük ama işe yarar bir fark yaratabilir. Bu bilgiyi değerlendirmek sana zaman kazandıracak.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bir anlaşmanın şartlarını bugün dikkatle gözden geçirmen gerekebilir; her zamanki temkinli tavrın seni bugün de koruyacak. Akşama doğru karşına çıkacak sıra dışı bir teklifi hemen kabul etmeden önce üzerinde bir gece düşünmen, seni olası bir hayal kırıklığından koruyacak.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, uzun süredir ertelediğin bir finansal kararı bugün vermen kolaylaşabilir; Ay'ın Kova'ya geçişiyle gelen tazelik kafanı netleştirecek ve gündüz karmaşık görünen bir tablo akşama doğru çok daha anlaşılır hâle gelecek.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bir harcamayı ailenle mi yoksa kendi başına mı yapacağına bugün karar vermen gerekebilir; Ay'ın Kova'ya geçmesiyle ortaya çıkacak farklı bir seçenek seni biraz tereddütte bıraksa da, ihtiyaçlarını sıraya koyman doğru kararı bulmana yardım edecek.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, statü için değil gerçekten ihtiyacın olduğu için harcama yapman bugün seni rahatlatacak; Ay'ın Kova'ya geçmesiyle biri farklı bir yöntem önerirse, kendi tarzından tamamen vazgeçmene gerek yok, ikisini harmanlamak sana daha iyi sonuç verecek.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bir harcamanın gerçek maliyetini bugün net bir şekilde görebilirsin; Ay'ın Kova'ya geçişiyle aklına gelecek sıra dışı bir fikri hemen elemek yerine bir kenara not etmen, ileride işine yarayabilecek bir kapı açık bırakacak.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, ortak bir kararla kendi tercihin arasında bugün denge kurman gerekebilir; Ay'ın Kova'ya geçmesiyle gelecek yeni bir seçenek kafandaki soru işaretlerini netleştirebilir. Karar vermekten kaçınmak yerine bugün bir tarafı seçmen, uzun vadede seni rahatlatacak.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, ortak bir kaynakla ilgili bugün sabırlı davranman ödüllendiriliyor; Ay'ın Kova'ya geçmesiyle karşına çıkacak beklenmedik bir teklifi hemen kabul etmek zorunda değilsin, bu bilgiyi bir süre kendine saklaman avantajını koruyacak.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, büyük bir plan yapmak yerine bugün küçük ama gerçekçi bir adım atman daha akıllıca; Ay'ın Kova'ya geçmesiyle bu adımı destekleyecek şaşırtıcı bir kolaylık karşına çıkabilir, bu kolaylığı fırsat bilip harekete geçmen bugün işine yarayacak.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, disiplinli yapın bugün öğleden sonraya kadar en yüksek seviyede; bu disiplin uzun süredir biriktirdiğin bir hedefe seni yaklaştırıyor. Ay'ın senin burcundan çıkıp Kova'ya geçmesiyle küçük bir plan değişikliği yapman gerekse de bu değişiklik seni pek zorlamayacak.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, uzun süredir beklediğin bir gelişme bugün netleşebilir; Ay'ın kendi burcuna geçmesiyle gelen bu güç, sabırlı bekleyişinin karşılığını almak için doğru zamanın yaklaştığını gösteriyor. Elindeki planı şimdiden gözden geçirmen akıllıca olacak.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, gerçekçi bir bütçe yapman bugün hayalperest yaklaşımından çok daha işe yarayacak; Ay'ın Kova'ya geçmesiyle aklına gelecek alışılmadık bir fikri hemen uygulamaya kalkmadan önce bir kenara not etmen, ileride değerli olabilir.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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