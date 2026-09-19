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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 20 Eylül Pazar Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 20 Eylül Pazar gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, cebine hızlı bir kazanç sağlayabilecek ani bir fırsat bugün gözüne çarpabilir; belki uzun zamandır takip ettiğin bir yatırım aracı ya da beklenmedik bir teklif. Ama Oğlak'taki Ay'ın temkinli havası seni hemen atılmak yerine rakamları bir kez daha kontrol etmeye yönlendiriyor. Bu kontrollü yaklaşım, hevesle atlayıp sonra pişman olmaktan seni koruyacak; Jüpiter-Uranüs açısının getirdiği heyecanı bugün akılla dengelemen en doğrusu.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, uzun süredir kafanda olan bir gelir fikrini bugün somut bir plana dönüştürmen mümkün; Jüpiter-Uranüs açısı bu fikre gereken ilhamı veriyor. Disiplinli yapın bu fikri gerçekçi hale getirmekte sana büyük avantaj sağlıyor, üstelik bugün bunu bir kağıda dökmek bile fikri bir adım öteye taşıyacak.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, kafanda beliren yaratıcı bir kazanç yolu bugün seni heyecanlandırabilir; ama onu uygulamaya koymadan önce biraz daha somutlaştırman gerekiyor. Acele etmemek seni hayal kırıklığından koruyacak; fikri birkaç güne yayıp test etmen bugün en akıllıca hareket.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bildiğin yöntemin dışında bir gelir kapısı bugün gözüne çarpabilir ama güvenli, alışık olduğun yoldan tamamen vazgeçmek yerine ikisini bir arada yürütmen seni daha rahat hissettirecek. Küçük bir denemeyle başlaman, büyük bir riske girmeden bu yeni kapıyı test etmeni sağlayacak.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları
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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları
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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları
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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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