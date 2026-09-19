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Günlük Burç Yorumuna Göre 20 Eylül Pazar Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 20 Eylül Pazar gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 20 Eylül Pazar günü burçları neler bekliyor?

İşte, 20 Eylül Pazar gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün iş yerinde hiç beklemediğin bir teklif ya da fikirle karşılaşabilirsin; bunun sebebi akşamüzeri gerçekleşecek Jüpiter-Uranüs açısı. Ay'ın hâlâ Oğlak'ta olması ise seni bu fikri hemen uygulamaya kalkmak yerine bir plana oturtmaya itiyor. Alışkın olduğun hız yerine bugün biraz sabır göstermen, fikrin gerçek potansiyelini ortaya çıkaracak.

Cebine hızlı bir kazanç sağlayabilecek ani bir fırsat gözüne çarpabilir; ama Oğlak'taki Ay'ın temkinli havası seni hemen atılmak yerine rakamları bir kez daha kontrol etmeye yönlendiriyor. Bu kontrollü yaklaşım, hevesle atlayıp sonra pişman olmaktan seni koruyacak.

Partnerinle bugün her ikinizin de alışık olmadığı bir konuda fikir birliğine varman şaşırtıcı derecede kolay olabilir; ilk anda garip gelen bu uyum ilişkinize taze bir hava katacak. Eşi olmayan Koçlar ise her zamanki tarzının dışında biriyle karşılaşıp önce şaşırıp sonra bu farklılığa ısınabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, alışılmadık bir fikri bugün hayata geçirmen için gökyüzü tam sana göre bir zemin hazırlıyor; Jüpiter'in Uranüs'e attığı beşlik açı bu fikrin kaynağı. Bugünün disiplinli, ayakları yere basan havasında bu fikir havada kalmıyor, elle tutulur bir adıma dönüşüyor.

Uzun süredir kafanda olan bir gelir fikrini bugün somut bir plana dönüştürmen mümkün; disiplinli yapın bu fikri gerçekçi hale getirmekte sana büyük avantaj sağlıyor.

Birlikte alışılmadık, hiç denemediğiniz bir şey yapmak bugün ilişkinize tazelik katabilir; küçük bir macera aranızdaki bağı güçlendirecek. Bir arkadaş toplantısında ya da hiç planlamadığın bir ortamda tanışacağın biri, bekar Boğaları bu sürprize kolayca uyum sağlatabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün zihnin yeni fikirlerle dolup taşabilir; bunun kaynağı akşama doğru etkisini gösterecek Jüpiter-Uranüs açısı. Etraftaki ağırbaşlı hava ise bu fikirleri nasıl uygulayacağını bulmakta seni biraz zorlayabilir.

Kafanda beliren yaratıcı bir kazanç yolu heyecan verici olsa da, bugün onu uygulamaya koymadan önce biraz daha somutlaştırman gerekiyor; acele etmemek seni hayal kırıklığından koruyacak.

Bugün aranızda alışılmadık bir konu açılabilir; önce nasıl tepki vereceğini bilemesen de zamanla bu farklılığın ilişkinize iyi geldiğini fark edebilirsin. Tanışacağın kişi bekar İkizler için bugün tahmin edemeyeceği kadar farklı çıkabilir; ilk tedirginlik yerini merakla izlemeye bırakabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün karşı burcun Oğlak'taki Ay ile Jüpiter-Uranüs açısı arasında bir denge kurman gerekiyor; iş yerinde ortaya çıkan sıra dışı bir fikri desteklemek ile güvenli, bilinen yolda kalmak arasında seçim yapabilirsin. İkisini birleştiren orta bir yol bulman bugün en akıllıca hareket.

Bildiğin yöntemin dışında bir gelir kapısı gözüne çarpabilir ama güvenli, alışık olduğun yoldan tamamen vazgeçmek yerine ikisini bir arada yürütmen bugün seni daha rahat hissettirecek.

Güvenlik ihtiyacınla partnerinden gelen sıra dışı bir isteği dengelemeye çalışabilirsin bugün; küçük bir uzlaşma ikinizi de mutlu edecek. Bekar Yengeçler, alışık olmadığı biriyle tanışıp önce temkinli davransa da, zamanla bu kişinin güven verdiğini fark edebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, sahnede olağan dışı bir fırsat bugün karşına çıkabilir; bu fırsatın kaynağı Jüpiter'in Uranüs'e yaptığı beşlik açı. Ama günün sessiz, gösterişsiz havası bu fırsatı nasıl sunacağını ayarlamakta seni biraz zorlayabilir.

Gösterişli bir hamle yapmadan önce planını sağlamlaştırman gerekiyor bugün; sabırlı yaklaşım, ilgini çeken kazanç fırsatını uzun vadede senin lehine çevirecek.

Gösterişten uzak, sade bir jest bugün ilişkinize beklediğinden fazla anlam katabilir; küçük ama içten bir davranış büyük laflardan daha etkili olacak. Çekicilik oyunlarının işe yaramadığı bir tanışma bekar Aslanları bugün şaşırtabilir; bu da onu daha gerçek bir tavra yöneltebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, işinle ilgili alışılmadık bir çözüm bugün aklına gelebilir; Jüpiter'in Uranüs'e attığı beşlik açı bu ilhamın kaynağı. Günün düzenli, planlı havasıyla bu çözümü hemen uygulanabilir bir plana dönüştürebilirsin.

Mantıklı ama pek de sıradan olmayan bir yol bugün aklına gelebilir; bunu detaylı bir plana dökmek tam senin uzmanlık alanın, bu yüzden bugün harekete geçmen için iyi bir gün.

Rutini kırıp küçük ama farklı bir şey denemek bugün partnerinle ilişkinize canlılık katabilir; planlı yaşamınıza küçük bir sürpriz iyi gelecek. Arayışının hiç dahil etmediği bir yerde biriyle karşılaşmak, bekar Başakları önce şaşırtıp sonra meraklandırabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, iş yerinde bugün beklenmedik bir seçenekle karşılaşabilirsin; bu seçeneğin arkasında Jüpiter-Uranüs açısı var. Ama etraftaki katı, temkinli hava, bu seçeneği kabul etmek mi yoksa güvenli yolda kalmak mı konusunda seni kararsız bırakabilir.

Güvenli seçenek ile cazip görünen yeni bir fırsat arasında bugün kalabilirsin; ikisini birden değerlendirmek yerine bir tanesine odaklanman zaman kazandıracak.

Dürüst bir tepki bugün dengeli bir yanıt aramaktan daha işe yarayacak; partnerinden gelen beklenmedik bir söz karşısında ilk aklına geleni söylemekten çekinme. Bekar Teraziler bugün tanıştığı kişiyi eski tercihleriyle kıyaslamak yerine kendi hâline değerlendirirse daha net bir izlenim edinebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, kapalı kapılar ardında ilerleyen bir fırsat bugün sana doğru geliyor; bunun perde arkasında Jüpiter'in Uranüs'e yaptığı beşlik açı var. Bugünün stratejik, sabırlı havasında bu fırsatı sessizce değerlendirip doğru zamanda harekete geçebilirsin.

Sessizce araştırdığın bir gelir kapısı bugün karşına çıkabilir; sabırla incelemen, bu fırsatın gerçek değerini görmeni sağlayacak.

Derinlemesine düşününce partnerinden gelen bir teklifin ilişkinize yeni bir boyut katabileceğini görebilirsin bugün; ilk tepkin temkinli olsa da vazgeçme. Yüzeyin altında sakladığı derinliği sezgilerinle hemen fark edeceğin biri, bekar Akrepler için bugün karşına çıkabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugünün gökyüzü senin doğana çok yakın bir enerji taşıyor; Jüpiter'in Uranüs'e attığı beşlik açı aklına alışılmadık bir fikir getirebilir. Etraftaki ağır, ölçülü hava ise bu fikri hemen paylaşmak yerine biraz olgunlaştırmanı istiyor.

Seni heyecanlandıran bir kazanç fikri bugün aklına gelebilir; onu hemen uygulamaya koymak yerine küçük bir test yapman akıllıca olacak, bu adım seni büyük bir hayal kırıklığından koruyabilir.

Aklındaki bir fikri partnerinle paylaşmadan önce biraz düşünmeyi denemen bugün işine yarayacak; bu küçük bekleme fikrin daha iyi karşılanmasını sağlayacak. Hemen atılmak yerine biraz tanımayı tercih etmek, bekar Yaylar için bugün her zamankinden daha akıllıca olacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün kendi burcundaki Ay, Jüpiter-Uranüs açısının getirdiği alışılmadık fikri gerçekçi bir plana dönüştürmen için sana güçlü bir zemin veriyor. Yaratıcı bir çözüm bulman ve bunu hemen uygulanabilir hale getirmen bugün aynı anda mümkün.

Bugün disiplinli yapınla birleştirdiğin her fikir gerçek bir kazanca dönüşebilir; bu kombinasyon bugün senin en güçlü kartın.

Her zamankinden daha açık bir şekilde partnerine farklı bir fikir sunman bugün mümkün; bu açıklık ilişkinize taze bir enerji katacak. Bekar Oğlaklar bugün merakını bastırmadan, ilgisini çeken birini takip etmekten çekinmemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, tam senin doğana hitap eden bir enerji bugün gökyüzünde dolaşıyor; Jüpiter-Uranüs açısı aklına çok değerli, sıra dışı bir fikir getirebilir. Ama günün disiplinli, sabırlı tonu bu fikri hemen paylaşmadan önce biraz test etmeni istiyor.

Kafandaki özgün fikir bugün tam sana göre ama uygulamaya geçmeden önce küçük bir plan yapman, fikrini daha inandırıcı kılacak.

Farklı bir fikri partnerine açmadan önce onu nasıl karşılayacağını düşünebilirsin bugün; küçük bir hazırlık, fikrin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak. Kendisi kadar farklı düşünen biri, bekar Kovaları bugün hızla etkileyebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, hayal gücünü besleyen alışılmadık bir fikir bugün aklına düşebilir; bu ilhamın kaynağı Jüpiter-Uranüs açısı. Günün gerçekçi, ayakları yere basan havasıyla bu fikri hayale kaptırmadan somut bir adıma dönüştürebilirsin.

Seni cezbeden bir gelir fikri bugün aklına düşebilir; bunu gerçekçi bir plana dökmen, hayalden öteye geçmesini sağlayacak.

Partnerinden gelen bir öneriyi hayal kurmadan, olduğu gibi değerlendirmen bugün ilişkinize güzel bir zenginlik katabilir. Hayalindeki tabloya uydurmaya çalışmadan tanıdığın biri, bekar Balıklara bugün daha gerçek bir bağ kurdurabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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