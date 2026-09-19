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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 20 Eylül Pazar Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 20 Eylül Pazar günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 20 Eylül Pazar gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün partnerinle aranızda hiç konuşmadığınız, ikinizin de biraz çekindiği bir konuda beklenmedik şekilde aynı fikirde olduğunuzu keşfedebilirsiniz. Bu uyum ilk anda sizi bile şaşırtacak kadar kolay geliyor; Jüpiter'in Uranüs'e attığı beşlik açı, ilişkinizde alışılmışın dışında bir pencere açıyor. Ay'ın Oğlak'taki temkinli enerjisiyle bu farklılığı hemen büyük bir değişikliğe dönüştürmek yerine küçük adımlarla ilerlemeniz ikinizi de rahatlatacak.

Eşi olmayan Koçlar bugün her zamanki tarzının tam tersi biriyle karşılaşabilir; ilk anda bu farklılık seni şaşırtsa da, alıştığın kalıpların dışına çıkmanın aslında iyi geldiğini fark edebilirsin. Acele etmeden bu yeni tanışıklığı biraz daha keşfetmen sana kazandıracak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, partnerinle birlikte bugün hiç denemediğiniz bir şeyi denemek ilişkinize beklenmedik bir tazelik katabilir; belki farklı bir mutfak, farklı bir aktivite ya da alışılmadık bir plan. Jüpiter-Uranüs açısı bu küçük macerayı tetikliyor, Ay'ın Oğlak'taki disiplinli havası ise bunu havada bırakmadan gerçek bir deneyime dönüştürmenizi sağlıyor.

Hiç planlamadığın bir ortamda ya da bir arkadaş toplantısında beklenmedik biriyle tanışman bekar Boğalar için bugün mümkün; bu sürpriz karşısında ilk tepkin temkinli olsa da, kısa sürede rahat bir uyum yakalayabilirsin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün partnerinle aranızda daha önce hiç açmadığınız bir konu gündeme gelebilir; ilk anda nasıl tepki vereceğini bilemesen de, Jüpiter-Uranüs açısının getirdiği bu sürpriz konuşma zamanla ilişkinize iyi geldiğini gösterebilir. Etraftaki ağırbaşlı hava seni bu konuşmayı hafife almaktan alıkoyuyor.

Tanışacağın kişi, bekar İkizler için bugün tahmin edemeyeceğin kadar farklı bir karakter taşıyabilir; ilk tedirginliğin yerini kısa sürede merakla izlemeye bırakabilir, çünkü bu farklılık aslında seni içten içe cezbediyor.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, partnerinden bugün alışılmadık, belki de biraz cüretkar bir istek gelebilir; güvenlik ihtiyacınla bu isteği dengelemeye çalışman doğal. Küçük bir uzlaşma bulman, ikinizin de rahat edeceği bir orta yol yaratacak.

Alışık olmadığı biriyle bugün tanışan bekar Yengeçler önce temkinli davranabilir; ama bu kişinin ilk bakışta ürkütücü gelen farklılığının aslında güven verici bir yanı olduğunu zamanla keşfedebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün partnerine büyük bir jestle değil, gösterişten uzak, sade bir davranışla yaklaşman ilişkinize beklediğinden fazla anlam katabilir. Küçük ama içten bir söz ya da hareket, alışıldık büyük laflardan çok daha etkili olacak.

Bekar Aslanlar, çekicilik oyunlarının işe yaramadığı bir tanışma yaşayabilir; karşındaki kişi senin her zamanki performansına değil, gerçek haline ilgi gösterebilir. Bu da seni daha samimi bir tavra yöneltebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, partnerinle bugün rutininizi kırıp küçük ama farklı bir şey denemeniz ilişkinize beklenmedik bir canlılık katabilir; planlı yaşamınıza girecek küçük bir sürpriz ikinizi de mutlu edecek.

Bekar Başaklar, arayışının hiç dahil etmediği bir yerde ya da ortamda biriyle karşılaşabilir; bu kişi ilk bakışta seni şaşırtsa da, zamanla merakını celbedebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, partnerinden bugün beklenmedik bir söz duyabilirsin; dengeli, herkesi memnun eden bir yanıt aramak yerine ilk aklına geleni dürüstçe söylemen bugün daha işe yarayacak.

Bugün tanıştığı kişiyi eski tercihleriyle kıyaslamak yerine kendi hâline değerlendirmek, bekar Teraziler için çok daha net ve gerçekçi bir izlenim sağlayabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, partnerinden bugün beklenmedik bir teklif gelebilir; ilk tepkin temkinli olsa da, derinlemesine düşününce bu teklifin ilişkinize yeni bir boyut katabileceğini görebilirsin. Vazgeçmeden biraz zaman tanı kendine.

Yüzeyin altında sakladığı derinliği sezgileriyle hemen fark edebileceği biriyle bugün karşılaşmak bekar Akrepler için mümkün; bu keskin sezgi seni doğru kişiye yönlendirecek.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, aklındaki bir fikri partnerinle paylaşmadan önce bugün biraz düşünmeyi denemen işine yarayacak; bu küçük bekleme, fikrinin daha iyi karşılanmasını sağlayacak.

Bekar Yaylar, hemen atılmak yerine karşılaştığı kişiyi biraz daha tanımayı tercih ederse bugün her zamankinden daha akıllıca bir adım atmış olur.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün partnerine her zamankinden daha açık bir şekilde farklı bir fikir sunman mümkün; bu açıklık ilişkinize taze bir enerji katacak, üstelik bunu yaparken doğal tavrından hiç ödün vermeyeceksin.

Merakını bastırmadan ilgisini çeken birini takip etmekten çekinmemek, bekar Oğlaklara bugün avantaj sağlayacak; kendine güvenin bu konuda en büyük gücün.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, farklı bir fikri partnerine açmadan önce bugün onu nasıl karşılayacağını düşünmen akıllıca; küçük bir hazırlık, fikrinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak.

Bekar Kovalar, kendisi kadar farklı düşünen biriyle bugün karşılaşıp hızla etkilenebilir; bu kişiyle aranızdaki ortak dil şaşırtıcı derecede hızlı kurulabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, partnerinden gelen bir öneriyi bugün hayal kurmadan, olduğu gibi değerlendirmen ilişkinize güzel bir zenginlik katabilir; gerçekçi bakışın bugün en büyük gücün.

Hayalindeki tabloya uydurmaya çalışmadan tanıdığı biriyle bugün daha gerçek bir bağ kurmak bekar Balıklar için mümkün; beklentilerini bir kenara bırakman bu bağı güçlendirecek.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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