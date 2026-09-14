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Günlük Burç Yorumuna Göre 15 Eylül Salı Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 15 Eylül Salı gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 15 Eylül Salı günü burçları neler bekliyor?

İşte, 15 Eylül Salı gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Ay'ın Akrep burcundaki ilerleyişi ve Merkür ile Plüton arasındaki gerilimli açı kariyerinizi derinden etkiliyor. Bir meselenin gerçek yüzünü görebilir, uzun zamandır ertelediğiniz bir kararı nihayet verebilirsiniz; yöneticinizle ya da iş ortağınızla yüzleşmekten çekinmeyin.

Maddi konularda dikkatli olun, günün etkisiyle ani ve gereksiz bir harcamaya yönelme isteği doğabilir; büyük kararlar yerine küçük, hesaplı adımlar atmanız daha isabetli olacak.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Koçlar partnerleriyle bugün daha derin ve dürüst bir konuşma yapma fırsatı bulabilir; kıskançlık ya da güvensizlik hisleri yüzeye çıkarsa bunları açıkça konuşmak rahatlatacak. Bekar Koçlar ise tanıştıkları birinin ilk izlenimin ötesinde ne sakladığını merak edebilir, sezgilerinize güvenin ama acele etmeyin.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Ay'ın Akrep burcundaki ilerleyişi ve Merkür-Plüton arasındaki gerilim, sizi değişime biraz zorluyor. Kariyer tarafında alışkanlıklarınızın dışına çıkmanızı gerektiren bir talep gelebilir; direnmek yerine esnemek size daha çok kazandıracak.

Para konusunda güven ihtiyacınız bugün öne çıkıyor; büyük bir harcama yapmadan önce bir kez daha düşünmek, akşama kadar sizi rahatlatacak bir tercih olacak.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Boğalar partnerinin bugün her zamankinden daha yoğun bir duygusal ihtiyaç içinde olduğunu fark edebilir; sabırla dinlemek sözden daha değerli. Bekar Boğalar ise günün ilerleyen saatlerinde, ilk bakışta sıradan görünen ama derinlemesine merak uyandıran biriyle karşılaşabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Ay'ın Akrep burcunda ilerlemesi ve Merkür-Plüton gerilimi, sizi her zamankinden daha derin konuşmalara çekiyor. Kariyer tarafında bir iş arkadaşınızın gerçek niyetini sezgisel olarak fark edebilir, buna göre temkinli davranabilirsiniz.

Para konusunda bir anlaşmanın küçük yazılmış ayrıntısını atlamayın; bugün detaylar her zamankinden önemli.

Aşk tarafında, ilişkisi olan İkizler partnerinin söylemediği bir şeyi hissedebilir; doğrudan sormak spekülasyon yapmaktan çok daha sağlıklı olacak. Bekar İkizler ise kurduğu bir sohbetin beklenenden çok daha yoğun bir bağa dönüştüğünü fark edebilir, yüzeyde kalma alışkanlığınızı bir kenara bırakmayı deneyin.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Ay'ın kendi burcunuzla uyumlu Akrep'te ilerlemesi ve Merkür-Plüton gerilimi duygularınızı yoğunlaştırıyor. Kariyer tarafında bir iş arkadaşınızın gerçek niyetini sezgisel olarak fark edebilir, buna göre temkinli davranabilirsiniz.

Para konusunda güvenlik ihtiyacınız bugün ağır basıyor; harcama yapmadan önce 'gerçekten gerekli mi' sorusunu sormanız sizi rahatlatacak.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Yengeçler partnerinden bugün her zamankinden fazla yakınlık bekleyebilir; bu ihtiyacı açıkça dile getirmek içe atmaktan daha işe yarayacak. Bekar Yengeçler ise geçmişte kalması gereken bir bağın hatırasıyla boğuşabilir; bugünün fırsatına odaklanmak size iyi gelecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Ay'ın Akrep burcunda ilerlemesi ve Merkür-Plüton gerilimi, gururunuzu biraz sınıyor. Kariyer tarafında emeğinizin görülmediğini düşündüğünüz bir an yaşayabilirsiniz; sessizce küsmek yerine ne beklediğinizi açıkça söylemek daha etkili olacak.

Para konusunda günün etkisiyle statü gösterisine yönelik bir harcama isteği doğabilir; gösterişten çok gerçek ihtiyaca odaklanmak cebinizi koruyacak.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Aslanlar partnerinin bugün beklediğiniz ilgiyi farklı bir şekilde gösterdiğini fark edebilir; şekle değil öze bakmayı deneyin. Bekar Aslanlar ise günün ilerleyen saatlerinde, sizi gerçekten meraklandıran ama kolay ulaşılamayan biriyle karşılaşabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Ay'ın Akrep burcunda ilerlemesi ve yönetici gezegeniniz Merkür'ün Plüton'la gerilimi, sizi normalden daha derin analizlere itiyor. Kariyer tarafında bir işi eksiksiz bitirme isteğiniz sizi geç saatlere kadar alıkoyabilir; öncelik belirlemek yorulmaktan daha akıllıca.

Para konusunda bir harcamayı defalarca sorgulama alışkanlığınız bugün zaman kaybettirebilir; sağlam bir karar verdiyseniz kendinize güvenin.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Başaklar partnerinin küçük bir davranışını eleştirmek yerine bugün niyetine bakmayı deneyebilir. Bekar Başaklar ise tanıştığı kişiyi bir kontrol listesiyle değerlendirmek yerine akışa bırakmayı öğrenme fırsatı bulabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Ay'ın Akrep burcunda ilerlemesi ve Merkür-Plüton gerilimi, sizi net bir taraf tutmaya zorluyor. Kariyer tarafında iki seçenek arasında uzun süre gidip gelmek yerine bir kritere göre karar vermeniz size zaman kazandıracak.

Para konusunda herkesi memnun etme çabanız bugün bütçenize de yansıyabilir; bir teklife hayır demek suçluluk değil, sağduyu.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Teraziler askıda bıraktığı bir konuda bugün net bir cevap vermek zorunda kalabilir. Bekar Teraziler ise iki kişi arasında kalmak yerine kalbinizin gerçekten neyi istediğine kulak vermeyi deneyebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Ay'ın kendi burcunuzda ilerlemesi ve yönetici gezegeniniz Plüton'un Merkür'le kurduğu gerilim, gününüzü yoğun kılıyor. Kariyer tarafında uzun süredir sezdiğiniz bir gerçek bugün açığa çıkabilir; bu bilgiyle ne yapacağınıza soğukkanlılıkla karar verin.

Para konusunda ortak bir hesap ya da paylaşılan bir yatırımla ilgili net bir bilgiye ulaşabilirsiniz.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Akrepler içine attığı bir şüpheyi bugün dile getirmek isteyebilir; doğru sorulduğunda bu konuşma güveni pekiştirebilir. Bekar Akrepler ise yüzeysel bir tanışmadan sıkılıp gerçekten merak uyandıran birine yönelebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Ay'ın Akrep burcunda ilerlemesi ve Merkür-Plüton gerilimi, özgürlük tutkunuzla derinlik ihtiyacını karşı karşıya getiriyor. Kariyer tarafında büyük resmi görme yeteneğiniz sayesinde başkalarının kaçırdığı bir fırsatı fark edebilirsiniz.

Para konusunda iyimserliğiniz bugün sizi büyük bir vaade hemen inanmaya itebilir; hesap kitap yapmadan adım atmayın.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Yaylar partnerinden istediği alanı bugün daha net tanımlamak zorunda kalabilir. Bekar Yaylar ise alışılmadık bir ortamda, hiç beklemediği bir kıvılcımın peşinden gitme fırsatı bulabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Ay'ın Akrep burcunda ilerlemesi ve Merkür-Plüton gerilimi, sorumluluk yükünüzü biraz daha ağırlaştırıyor. Kariyer tarafında otorite konumundaki biriyle görüş ayrılığı yaşayabilirsiniz; sert durmak yerine argümanlarınızı sakince sıralamak size avantaj sağlayacak.

Para konusunda temkinli yapınız bugün size güven verecek; yeni bir harcamadan önce planınıza sadık kalın.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Oğlaklar duygularını sözle ifade etmek yerine hâlâ eylemlere güveniyor olabilir; bugün bir kez de içinizden geçeni açıkça söylemeyi deneyin. Bekar Oğlaklar ise iş ya da sorumluluklar arasında sıkışmışken beklenmedik bir tanışma yaşayabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Ay'ın Akrep burcunda ilerlemesi duygularınızı analiz etme isteğinizi artırıyor. Kariyer tarafında alışılmadık bir çözüm önerirseniz beklediğinizden fazla ilgi görebilirsiniz.

Para konusunda ani bir harcama dürtüsü doğabilir; heyecanlandığınız bir fikre atlamadan önce bir arkadaşınızın fikrini almak işe yarayacak.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Kovalar bugün partneriyle rutini kırmak için küçük bir sürpriz planlayabilir. Bekar Kovalar ise arkadaş çevresinden birinin aslında düşündüğünüzden fazla ilginizi çektiğini bugün fark edebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Ay'ın Akrep burcunda ilerlemesi ve Merkür-Plüton gerilimi, sezgilerinizi olağanüstü güçlendiriyor. Kariyer tarafında bir iş arkadaşınızın söylemediği bir şeyi neredeyse kesin olarak hissedebilirsiniz; bu sezgiye güvenin ama gerçeklik payını da göz ardı etmeyin.

Para konusunda bir sözleşme ya da anlaşmayı imzalamadan önce ayrıntıları iki kez okumak sizi olası bir hayal kırıklığından koruyacak.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Balıklar partnerinin söylemediği bir şeyi bugün ağzından duymuş gibi hissedebilir. Bekar Balıklar ise bir şiirden fırlamış gibi görünen ama oldukça gerçek bir tanışmaya kapı aralayabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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