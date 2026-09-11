Günlük Burç Yorumuna Göre 12 Eylül Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, Başak Yeni Ayı’nın hemen ardından iş düzeninde değiştirmek istediğin birkaç şey gözüne çarpabilir. Özellikle son dakika gelen işler yüzünden kendi işlerini sürekli ertelediysen bugün birinden yardım istemekten ya da bir işi paylaşmaktan çekinmemelisin. Evet sen elindeki işi hızlıca halledip devam etmeyi sevebilirsin ama her sorumluluğu üzerine alırsan günün sonunda asıl yapman gereken işi yarım kalabilir.

Para tarafında bir arkadaşınla ya da iş arkadaşınla yaptığın ortak bir harcamanın hesabı karışabilir. Merkür-Neptün karşıtlığı nedeniyle “Ben göndermiştim”, “Sen ödeyecektin” gibi iki tarafın farklı hatırladığı bir durum çıkabilir. Mesajları veya dekontu kontrol edebilirsiniz.

Peki ya aşk? Ay’ın Terazi’ye geçişi ilişkinde karşı tarafın fikrine de önem vermen konusunda bir hatırlatma yapabilir. İlişkin varsa hafta sonu için yaptığın bir planı karşındakine danışmadan kesinleştirdiysen küçük bir itirazla karşılaşabilirsin; ikinizin de istediği bir noktada buluşabilirsiniz. Bekarsan biriyle mesajlaşırken söylediği bir şeyi olduğundan daha ilgili ya da daha mesafeli yorumlama; bugün yazışmalardan sonuç çıkarmak yerine sohbetin sonraki günlerdeki ilerleleyişine bakmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…