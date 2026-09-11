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Günlük Burç Yorumuna Göre 12 Eylül Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
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astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 12 Eylül Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 12 Eylül Cumartesi günü burçları neler bekliyor?

İşte, 12 Eylül Cumartesi gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Başak Yeni Ayı’nın hemen ardından iş düzeninde değiştirmek istediğin birkaç şey gözüne çarpabilir. Özellikle son dakika gelen işler yüzünden kendi işlerini sürekli ertelediysen bugün birinden yardım istemekten ya da bir işi paylaşmaktan çekinmemelisin. Evet sen elindeki işi hızlıca halledip devam etmeyi sevebilirsin ama her sorumluluğu üzerine alırsan günün sonunda asıl yapman gereken işi yarım kalabilir.

Para tarafında bir arkadaşınla ya da iş arkadaşınla yaptığın ortak bir harcamanın hesabı karışabilir. Merkür-Neptün karşıtlığı nedeniyle “Ben göndermiştim”, “Sen ödeyecektin” gibi iki tarafın farklı hatırladığı bir durum çıkabilir. Mesajları veya dekontu kontrol edebilirsiniz.

Peki ya aşk? Ay’ın Terazi’ye geçişi ilişkinde karşı tarafın fikrine de önem vermen konusunda bir hatırlatma yapabilir. İlişkin varsa hafta sonu için yaptığın bir planı karşındakine danışmadan kesinleştirdiysen küçük bir itirazla karşılaşabilirsin; ikinizin de istediği bir noktada buluşabilirsiniz. Bekarsan biriyle mesajlaşırken söylediği bir şeyi olduğundan daha ilgili ya da daha mesafeli yorumlama; bugün yazışmalardan sonuç çıkarmak yerine sohbetin sonraki günlerdeki ilerleleyişine bakmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Başak Yeni Ayı’nın ardından uzun zamandır keyif almak için yaptığın bir şeyi biraz daha ciddiye alman için elverişli bir ortam doğabilir. El işi, yemek, fotoğraf, spor ya da yalnızca boş zamanında uğraştığın bir konu için bugün bir kurs araştırabilir veya ihtiyacın olan malzemeleri çıkarmaya başlayabilirsin.

Para konusunda tam da bu nedenle alışveriş isteğin artabilir. Bir hobiye başlamak için profesyonel seviyedeki malzemeye hemen ihtiyacın olmayabilir; sepete doldurmadan önce başlangıç için gerekenleri ayır. Venüs Akrep’teyken başkasının önerdiği pahalı bir seçeneği de “kesin iyidir” diyerek satın almamalısın.

Peki ya aşk? İlişkin varsa Venüs Akrep karşındakiyle daha fazla baş başa kalma isteğini artırabilir ancak bugün mesele yalnızca romantizm değil, birbirinize ne kadar vakit ayırdığınız olabilir. Son haftalarda buluşmalarınız sürekli başka insanların planlarına göre şekillendiyse bu hafta sonundan birkaç saati yalnızca ikinize ayırmanın artık zamanı geldi. Bekarsan sana ilgili davranan biriyle karşılaşabilirsin; ilgi mi hoşuna gidiyor yoksa o kişiden gerçekten hoşlanıyor musun bir düşünmen gerek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Uranüs burcunda retro ilerlerken son haftalarda aldığın bir karar bugün tekrar önüne gelebilir. Özellikle ev, çalışma ortamı ya da günlük yaşamını etkileyen bir değişiklik yaptıysan “Ben bunu niye böyle yaptım?” dediğin küçük bir ayrıntı çıkabilir. Başak Yeni Ayı sonrasında evde daha işlevsel bir düzen kurmak sandığından fazla zaman kazandırabilir.

Para tarafında internetten verdiğin bir siparişle ilgili iade, değişim veya fiyat farkı konusu çıkabilir. Ürün eline ulaştıysa bir kontrol et istersen; daha sonra fark ettiğin bir eksikle uğraşmak daha yorucu olabilir. İade süresini de bir kenara yazsan iyi olur.

Peki ya aşk? Merkür Terazi’deyken sohbet etmek kolaylaşsa da Neptün karşıtlığı bazı sözleri yanlış anlamaya açık hale getiriyor. İlişkin varsa karşındaki yarı şaka yarı ciddi söylediğin bir şeyi düşündüğünden fazla önemseyebilir; “Ben öyle demek istemedim” noktasına gelmeden ne kastettiğini anlatmalısın. Bekarsan yeni tanıştığın biri sana çok tanıdık hissettirecek olabilir, hemen büyük bir uyum hikayesi kurma; birkaç ortak nokta güzel bir başlangıçtır ama gerisini zaman gösterecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Başak Yeni Ayı’nın ardından bir süredir ertelediğin telefon, randevu veya resmi bir işi bugün aradan çıkarabilirsin. Özellikle bir kurumdan bilgi bekliyorsan sana dönüş yapılmasını beklemek yerine kendin arayıp hangi aşamada olduğunu öğren, hem kendini de hatırlatmış olursun.

Para tarafında düzenli ödemeler öne çıkıyor. Özellikle telefon uygulamalarını gözden geçirirsen bütçen rahatlayabilir. Açıklamasını bulamadığın bir kalem varsa müşteri hizmetlerini aramak bugünün işi olsun.

Peki ya aşk? Ay Terazi’ye geçerken evdeki düzeniniz ilişkinin konusu olabilir. İlişkin varsa birlikte yaşadığın kişiyle ev işi, misafir veya hafta sonu programı konusunda “Sen yaparsın sanmıştım” denilen bir durum çıkabilir; işi kimin üstleneceğini konuşup çok uzatmadan kapatmalısınız. Bekarsan yakın çevrenden tanıdığın biri seni o arkadaşın vesilesiyle buluşmaya çağırabilir; yeni bir ilişkiye hazır hissetmeyebilirsin ama yine de bir şansı hak ediyor gibi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Başak Yeni Ayı’nın ardından emeğinin karşılığını nasıl aldığın daha fazla kafanı kurcalayabilir. Özellikle aynı işi senden daha az sorumluluk alan biriyle birlikte yürütüyorsan görev dağılımındaki fark bugün gözüne batabilir. Hemen “Bütün işi ben yapıyorum” diyerek çıkışmak yerine son birkaç haftada üstlendiğin işleri bir araya getir. Elinde örnek olduğunda yöneticinle yapacağın konuşma da çok daha kolay ilerler.

Para konusunda bugün küçük harcamaların toplamı şaşırtabilir. Tek tek bakınca önemsiz duran kahve, ulaşım, sipariş veya uygulama ödemelerini bir araya getir; bütçenin nereye gittiğini görmek için büyük bir masraf aramana gerek olmayabilir. Bir tanesini kısmak bile yeter.

Peki ya aşk? İlişkin varsa karşındaki bugün senden verdiğin bir sözü yerine getirmeni bekleyebilir. Geçen gün “hafta sonu yaparız” dediğin bir şey varsa hatırlatılmadan harekete geçmen hoşuna gidebilir. Bekarsan birinin sana iltifat etmesi ilgini çekebilir ama sohbet yalnızca seni övmesi üzerinden ilerliyorsa bunun ötesinde konuşacak bir şeyiniz olup olmadığına da bak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, burcunda gerçekleşen Yeni Ay’ın ardından dün aldığın bir kararın ilk uygulamasını bugün yapabilirsin. Yeni bir çalışma programı, spor düzeni, kişisel proje ya da uzun zamandır ertelediğin bir değişiklik için “pazartesi başlarım” demek yerine hafta sonunu deneme günü olarak kullan. Başlangıç yapmadan önce doğru yöntemi bulmak isteyebilirsin ama bugün araştırmaya ayırdığın süre yaptığın işten uzun olmasın. Bir saat dene; işe yaramıyorsa yöntemi sonra değiştirirsin.

Para tarafında kendin için almayı düşündüğün bir şey konusunda iki farklı öneri duyabilirsin. Merkür-Neptün karşıtlığı özellikle yorumları ve reklam vaatlerini olduğundan ikna edici gösterebilir. Kullanıcı yorumlarına bak ama ihtiyacın olmayan özelliğe sırf övülüyor diye fazladan ödeme yapma.

Peki ya aşk? İlişkin varsa son günlerde kafanda büyüttüğün bir meseleyi konuştuğunda karşındakinin olaydan senin kadar haberdar olmadığını görebilirsin. Günlerdir kendi içinde yaptığın konuşmanın devamını ondan bekleme; meseleyi en başından anlat. Bekarsan biriyle tanıştığında ilk görüşmede bütün uyumsuzlukları eksi puan olarak görme; seni rahatsız eden önemli bir şey yoksa ikinci sohbet için biraz daha alan tanıyabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Ay’ın burcuna geçmesi ve Merkür’ün de Terazi’de ilerlemesi bugün seni konuşmaların merkezine taşıyabilir. Arkadaş grubunda, aile içinde ya da işte iki kişinin anlaşamadığı bir konuda senden fikir istenebilir. Herkesi memnun edecek cümleyi bulmaya çalışırsan kendi düşünceni söylemeden konuşmayı bitirebilirsin. Önce sen ne düşündüğünü söyle, sonra iki tarafı uzlaştırmaya çalışırsın.

Para tarafında bir arkadaş grubuyla yapılacak hafta sonu planının bütçesi değişebilir. Herkesin “olur” dediği restoran, etkinlik ya da kısa bir kaçamak senin ayırmak istediğinden pahalıysa bunu söylemekten çekinme. Ortama uyacağım diye ay sonunun hesabını bozma.

Peki ya aşk? İlişkin varsa bugün konuşmak istediğin bir mesele için uygun fırsatı bulabilirsin ama Merkür-Neptün karşıtlığı karşındakinin söylediği bir cümleye gereğinden fazla anlam yüklemene neden olabilir. Ne demek istediğini tahmin etmek yerine sorabilirsin. Bekarsan seninle açıkça flört eden biri olabilir; bu kez çevrendekilerin “çok yakıştınız” yorumlarından önce senin o kişinin yanında nasıl hissettiğine bakmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Venüs burcundayken insanlar senden daha fazla haber almak, seni planlarına dahil etmek veya fikrini sormak isteyebilir. Başak Yeni Ayı’nın ardından arkadaş çevrende başlayacak bir proje ya da organizasyonda da sana görev düşebilir. Bütün işi üstlenme; ilk planlamada kimin ne yapacağını paylaşmak sonradan seni rahatlatacaktır. Özellikle organizasyon kısmı sana kaldıysa tarih ve kişi sayısını kesinleştirmeden rezervasyon yapmamalısın.

Para konusunda arkadaş grubuyla yapılacak bir organizasyon için senden ön ödeme istenebilir. Herkesin katılımı kesinleşmeden bütün tutarı kendi kartından geçirmek yerine kişi başı rakamı gönder. Sonradan para toplamaya çalışmak planın kendisinden daha yorucu olabilir.

Peki ya aşk? Venüs burcunda ilerlerken ilişkin varsa karşındaki seninle daha fazla vakit geçirmek isteyebilir. Sen de bunu istiyorsan plan yapmasını yalnızca ondan bekleme; bu kez yeri veya saati sen seç. Bekarsan son günlerde sana daha sık yazmaya başlayan birinin ilgisini fark edebilirsin; mesaj sıklığından çok sohbetin sana keyif verip vermediğine bak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Başak Yeni Ayı’nın ardından kariyerinde yapmak istediğin bir değişiklik artık yalnızca fikir olmaktan çıkabilir. Yeni bir pozisyona başvurmak, yöneticinle farklı bir görev konuşmak veya yaptığın işi gösterecek bir dosya hazırlamak istiyorsan bugün ilk parçayı tamamla. Önünde yeni bir seçenek görünce birkaç farklı ihtimali aynı anda düşünmeye başlayabilirsin; bugün yalnızca en çok istediğin seçeneğin şartlarını araştır. Diğerlerini sonra karşılaştırırsın.

Para tarafında iş değişikliği ya da yeni bir görev düşünüyorsan yalnızca maaş rakamına bakmamalısın. Yol masrafı, çalışma saatleri, yemek veya evden çalışma imkanı toplam hesabı değiştirebilir. Kağıt üzerinde yüksek görünen rakamın sana ay sonunda ne bıraktığını hesapla.

Peki ya aşk? İlişkin varsa kariyer planın hafta sonu sohbetinin konusu olabilir. Karşındaki senden vazgeçmeni istemiyor olsa bile bu değişikliğin ortak hayatınıza nasıl yansıyacağını merak edebilir; fikrini savunmaya geçmeden önce neye takıldığını sor. Bekarsan iş veya mesleki çevreden tanıştığın biriyle sohbet başka bir yöne kayabilir; iş ortamında olduğunuz için karşı tarafın tavrından emin olmadan flört varmış gibi davranmamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Başak Yeni Ayı eğitim, seyahat ve yeni deneyimler konusunda seni harekete geçirirken bugün bir süredir baktığın kursun, sınavın ya da başvurunun ayrıntılarını öğrenebilirsin. Kayıt tarihi yaklaşıyorsa yalnızca programı incelemekle kalma; gerekli belgeyi indirip ilk işi tamamla. Her aşamayı aynı gün çözmen gerekmiyor. Başlamak için senden istenen ilk şeyi yapmak yeterli.

Para tarafında bu plan için düşündüğünden fazla yan gider çıkabilir. Kurs ücretine kitap, seyahate bagaj, başvuruya belge masrafı ekleniyorsa hepsini ayrı ayrı hesapla. Toplamı gördükten sonra tarih değiştirmek gerekiyorsa bunu baştan yapmak daha kolay.

Peki ya aşk? İlişkin varsa gelecekte yapmak istediğin bir planı karşındakiyle paylaşabilirsin ama bunu verdiğin bir kararmış gibi anlatma. Onun da hayatını etkileyecek bir şeyse fikrini sormak konuşmanın yanlış anlaşılmasını engelleyebilir. Bekarsan farklı bir şehirde yaşayan biriyle iletişimin varsa bugün verilen büyük sözlere fazla kapılma; Merkür-Neptün karşıtlığı güzel konuşmalara elverişli ama o sözlerin arkasından ne geldiği daha önemli. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Uranüs’ün İkizler’deki retrosu daha önce çok iyi fikir gibi görünen bir planı başka açıdan değerlendirmene neden olabilir. Özellikle başka biriyle birlikte yürüttüğün bir işte yönteminiz seni gereğinden fazla uğraştırıyorsa bugün daha kısa bir yol bulabilirsin. Sistemi tamamen değiştirmekten çekinmeyebilirsin ama herkesin bir anda yeni düzene uyması da zor. Önce küçük bir bölümde dene, işe yararsa geri kalanını taşırsın.

Para tarafında taksit, ortak hesap veya otomatik ödeme gibi bir ayrıntıyı kontrol etmek gerekebilir. Eski koşullarla devam ettiğini düşündüğün bir ödemenin tarihi ya da tutarı değişmiş olabilir. Banka bildirimini görüp geçmek yerine kontrol etmelisin.

Peki ya aşk? İlişkin varsa para, özel alan veya birlikte alınmış bir sorumluluk hakkında konuşmanız gerekebilir. Konu hassas diye etrafından dolaşmak ikinizi de daha fazla yorabilir; neyin değişmesini istediğini örnek vererek, sakince anlat. Bekarsan normalde beğendiğin insanlardan oldukça farklı biriyle konuşmak hoşuna gidebilir; kriterler konusunda kendi koyduğun kurala bağlı kalmadan bir şans vermelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Başak Yeni Ayı’nın ardından bire bir yürüttüğün bir işte veya ortaklıkta yeni bir düzen başlayabilir. Bir müşteri ya da çalışma arkadaşın senden daha önce konuşmadığınız bir şey isteyebilir. Merkür-Neptün karşıtlığı nedeniyle “Ben öyle anlamıştım” cümlesinin çıkabileceği bir gün; görev, teslim tarihi veya beklenti değiştiyse konuşmanın sonunda kısa bir mesajla toparla. Böylece birkaç gün sonra aynı meseleyi tekrar açmak zorunda kalmazsın.

Para tarafında yapacağın bir işin ücreti konusunda karşı tarafın söylediği rakamın neleri kapsadığını öğren. Sonradan eklenen masraf ya da fazladan iş seni rahatsız edecekse işe başlamadan konuşmak daha kolay. Özellikle ödeme tarihi belli değilse bunu sormayı unutmamalısın.

Peki ya aşk? İlişkiler alanında gerçekleşen Yeni Ay’ın ardından ilişkin varsa aranızda değiştirmek istediğiniz bir alışkanlığı bugün uygulamaya koyabilirsiniz. Sürekli son anda plan yapıyorsanız örneğin gelecek haftanın bir gününü şimdiden konuşun; “bir ara yaparız” dediğiniz şey yine ertelenmesin. Bekarsan biriyle arandaki durumu çözmeye çalışırken arkadaşlarının yorumlarından çok o kişinin sana nasıl davrandığına bak; kafanı karıştıran bir şey varsa tahmin yürütmek yerine uygun zamanda sormalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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