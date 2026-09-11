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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 12 Eylül Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

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P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 12 Eylül Cumartesi gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 12 Eylül Cumartesi gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 12 Eylül Cumartesi gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay’ın Terazi’ye geçişi gün içinde temponu biraz değiştirebilir ve mevsim geçişinin yorgunluğunu daha çok hissedebilirsin. Sabah enerjin yerinde olsa bile öğleden sonra birden düşüş yaşarsan kendini zorlayıp programı doldurmamalısın. Gün içinde kendine zaman ayırmak ve akşamı daha sakin geçirmek bedeninin toparlanmasına yardımcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, hava bir ısınıp bir serinlerken baş ağrısına yatkınsan bugün bunu biraz daha fazla hissedebilirsin. Özellikle dışarıda uzun süre kaldıysan eve döndüğünde hemen başka işlere koşturmak yerine biraz dinlenmek sana daha iyi gelebilir. Baş ağrın başladığında açlık, susuzluk ya da gürültülü bir ortam gibi basit nedenleri de gözden geçir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Merkür-Neptün karşıtlığı zihnini biraz dağıtırken bedeninin verdiği küçük sinyalleri gözden kaçırman kolay olabilir. Boğazında hafif yanma, kırgınlık ya da üşütme başlangıcı hissediyorsan “nasıl olsa geçer” deyip tempoyu artırma. Akşamı daha erken kapatmak, sıcak bir şeyler içmek ve kendini biraz dinlendirmek ertesi güne daha toparlanmış kalkmanı sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, gün içinde hava sana ılık gelse bile akşam saatlerinde serinlik daha belirgin olabilir. Özellikle dışarıda uzun kalacaksan yanına ince bir ceket ya da hırka almak işine yarayacaktır; gün içinde sıcak diye akşam için yanılgıya düşmemelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, günün temposu yükselirken zaman zaman kalbin hızlı atıyormuş gibi hissedebilirsin. Kahveyi üst üste içmek, uzun süre aç kalmak ya da bir anda telaşlanmak bu hissi artırabilir; bugün bunlardan hangisinin seni etkilediğine bak. Çarpıntı sıklaşıyor, uzun sürüyor ya da sana alışılmadık geliyorsa bunu sadece strese bağlayıp geçme. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, burcunda gerçekleşen Yeni Ay’ın hemen ardından gözlerini de biraz dinlendirmek isteyebilirsin. Gün boyu klima, rüzgar ya da ekran karşısında kaldıysan akşama doğru kuruluk, batma veya yanma hissedebilirsin. Gözlerini ovuşturmak yerine ortamı havalandırmak ve gözlerini dinlendirmek iyi gelebilir ama rahatsızlık devam ederse doktor kontrolünü de ihmal etme. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Ay burcundayken bugün bedeninin verdiği tepkilere biraz daha kulak vermelisin. Öğün atlayıp sonra ağır yemekler yemek, gün boyu atıştırmak ya da gece geç saatte fazla yemek mide ve bağırsaklarını gereksiz yere yorabilir. Öğünlerini biraz daha dengeli kurarsan günün sonunda daha rahat hissedebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Venüs burcundayken cildinle ilgili sorun yaşayabilirsin. Mevsim değişimi bazı bölgelerde kuruluk, kaşıntı ya da hassasiyet yaratabilir. Yeni ürünleri yıkamadan giymek cildine ekstra zarar verebilir. Özellikle kızaran veya tahriş olan bir bölge varsa üzerine sürekli ürün sürmek yerine biraz dinlenmesine izin ver. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, hava değişimiyle birlikte boğazında kuruluk, hafif gıcık ya da sesinde çabuk yorulma hissedebilirsin. Gün içinde çok konuşuyor ya da kalabalık ortamlarda sesini yükseltiyorsan akşama doğru bunu daha fazla fark edebilirsin. Sesini zorlamak yerine bir süre dinlendirmek ve çok sıcak-soğuk içecekleri peş peşe tüketmemek daha rahat ettirebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, mevsim geçişi bugün burnunu biraz daha hassas hale getirebilir; hapşırma, akıntı ya da tıkanıklık özellikle sabah ve akşam saatlerinde artabilir. Evde toz alan bir şeyi düzenliyorsan ya da yoğun kokuların olduğu bir yerdeysen bulunduğun ortamı sık sık havalandır. Rahatsızlığın ne zaman arttığını fark etmek, seni zorlayan şeyi anlamanı kolaylaştırabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Uranüs retrosu gün içinde planlarını değiştirirken bir anda ayağa kalkıp koşturduğunda kısa süreli baş dönmesi ya da göz kararması yaşayabilirsin. Özellikle uzun süre bir şey yemediysen veya kendini fazla yorduysan önce birkaç dakika toparlanmadan tempoyu artırma. Bu durum tekrarlıyorsa “hep oluyor” deyip geçmek yerine ne zaman yaşadığını takip etmen daha doğru olur. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Merkür-Neptün karşıtlığı zihnini gece saatlerinde de meşgul bırakabilir ve uykuya geçmekte zorlanabilirsin. Yatağa girdikten sonra günü tekrar tekrar düşünmek ya da telefonda oyalanmak sabah dinlenmemiş kalkmana neden olabilir. Bu akşam uyumadan önce son yarım saati daha sakin geçirmek ve aynı saatte yatağa girmeye çalışmak bedeninin ritmini toparlamana yardımcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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