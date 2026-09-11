Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 12 Eylül Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Oğlak, mevsim geçişi bugün burnunu biraz daha hassas hale getirebilir; hapşırma, akıntı ya da tıkanıklık özellikle sabah ve akşam saatlerinde artabilir. Evde toz alan bir şeyi düzenliyorsan ya da yoğun kokuların olduğu bir yerdeysen bulunduğun ortamı sık sık havalandır. Rahatsızlığın ne zaman arttığını fark etmek, seni zorlayan şeyi anlamanı kolaylaştırabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…