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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 8 Eylül Salı Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 8 Eylül Salı gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 8 Eylül Salı gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 8 Eylül Salı gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay-Jüpiter kavuşumunun getirdiği hareketlilik bugün dışarıda daha fazla vakit geçirmene neden olabilir. Özellikle uzun süre güneşte kalacağın bir programın varsa cildini korumayı ihmal etme; günün hevesiyle saatlerin nasıl geçtiğini fark etmeyebilirsin. Şapka ve güneş koruyucu gibi basit önlemler işini kolaylaştırabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Merkür-Neptün karşıtlığının dağınık etkisi bugün yeme içme düzeninde ne tükettiğine yeterince dikkat etmemene neden olabilir. Özellikle dışarıda yiyeceksen sana dokunduğunu bildiğin bir malzemeyi sipariş verirken belirtmeyi unutma. İçeriğinden emin olmadığın bir yiyeceği sırf masadakiler söylüyor diye denemek zorunda değilsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Merkür-Neptün karşıtlığı bugün çevresel uyaranlara karşı hassasiyetini artırabilir. Yoğun parfüm, klima, tozlu bir ortam ya da uzun süre kapalı bir yerde bulunmak seni normalden daha fazla rahatsız ederse bulunduğun yeri havalandırmak iyi gelebilir. Özellikle alerjik hassasiyetin varsa seni neyin rahatsız ettiğini takip et. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay ile Jüpiter’in kavuşumu bugün yemeğin miktarı kadar hızını da artırabilir. Aceleyle yemek yediğin bir öğünden sonra şişkinlik ya da hazımsızlık hissediyorsan biraz dikkatli olmayı dene. Özellikle akşam yemeğinde doygunluğu fark etmeden ikinci porsiyona geçmemek daha rahat hissettirebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, burcundaki Ay-Jüpiter kavuşumu bugün bakımına ve görünüşüne daha fazla zaman ayırma isteği verebilir. Yeni bir cilt bakım ürünü, serum ya da kozmetik uygulama deneyeceksen birkaç yeni ürünü aynı anda kullanmaya başlama; cildinin hangisine nasıl tepki verdiğini anlamak zorlaşabilir. Ay-Satürn uyumu sade ve düzenli bir bakım rutininden yana. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Merkür-Neptün karşıtlığı bedenindeki küçük bir değişikliği kafanda gereğinden fazla büyütmene neden olabilir. İnternette peş peşe belirti aramak seni doğru cevaba götürmekten çok endişelendirebilir. Devam eden veya seni rahatsız eden bir durum varsa belirtilerini not edip bir doktora danışmak daha doğru olur. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, yöneticin Venüs’ün Plüton’la yaklaşan karesi bugün bakım konusunda daha yoğun uygulamalara yönelme isteğini artırabilir. Peeling, asitli ürünler, epilasyon veya başka bir cilt işlemini aynı döneme sıkıştırmak yerine cildinin toparlanmasına zaman tanı. Özellikle daha önce kullanmadığın bir ürün söz konusuysa kullanım talimatını kontrol et. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Merkür-Plüton uyumu bugün bedeninin belirli yiyeceklere verdiği tepkiler arasındaki bağlantıyı fark etmene yardımcı olabilir. Örneğin bazı öğünlerden sonra sürekli şişkinlik ya da rahatsızlık yaşıyorsan ne yediğini not etmek örüntüyü görmeni kolaylaştırabilir. Tekrarlayan bir şikayette kendi kendine besin grubu çıkarmak yerine uzman görüşü almak daha doğru olur. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Ay-Jüpiter kavuşumu bugün yeni bir spor veya fiziksel aktivite deneme hevesini yükseltebilir. Bisiklet, raket sporu ya da grup dersine ilk kez katılacaksan hareketleri hızlı yapmak yerine tekniğini doğru öğrenmeye çalış. Ay-Satürn uyumu da bugün performanstan çok kontrollü ilerlemenin önemini öne çıkarıyor. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay’ın Satürn’le uyumu bugün günlük hayatında bedenini nasıl kullandığına biraz daha dikkat etmeni sağlayabilir. Ağır çanta taşımak, alışveriş poşetlerini tek kola yüklemek ya da bir şeyi yerden yanlış pozisyonda kaldırmak sırtını gereksiz yere zorlayabilir. Yükü iki tarafa dağıtmak ve kaldırırken acele etmemek daha rahat hareket etmene yardımcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay-Jüpiter kavuşumunun sosyal etkisi bugün dışarıda yemek ve içmek için daha fazla fırsat yaratabilir. Gün boyunca kahve, çay ya da gazlı içecekleri peş peşe tüketiyorsan miktarın farkında ol; özellikle kafeine hassassan çarpıntı veya huzursuzluk yaşayabilirsin. Bir noktadan sonra kafeinsiz bir seçeneğe geçmek daha iyi olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Merkür-Neptün karşıtlığı bugün ilaç, takviye veya bakım ürünlerinin kullanım ayrıntılarını karıştırmana neden olabilir. Düzenli kullandığın doktor önerili bir ürün varsa dozunu hatırlamadığında tahmin yürütme; kutudaki talimatı veya sana verilen kullanım bilgisini kontrol et. Merkür-Plüton uyumu bugün ayrıntıları doğrulamanın önemini artırıyor. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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