Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 8 Eylül Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Başak, Merkür-Neptün karşıtlığı bedenindeki küçük bir değişikliği kafanda gereğinden fazla büyütmene neden olabilir. İnternette peş peşe belirti aramak seni doğru cevaba götürmekten çok endişelendirebilir. Devam eden veya seni rahatsız eden bir durum varsa belirtilerini not edip bir doktora danışmak daha doğru olur. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…