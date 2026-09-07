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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 8 Eylül Salı Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 8 Eylül Salı gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay ile Jüpiter’in Aslan’daki kavuşumu bugün eğlenceye ayırdığın paranın sınırını kolayca büyütebilir. Arkadaşlarla çıkılan bir akşam yemeğine sonradan başka bir mekan ya da etkinlik eklenirse hepsine katılmak yerine gerçekten istediğin planı seçmen gereksiz harcamayı önleyebilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Merkür-Neptün karşıtlığı bugün resmi bir ödeme ya da yenileme işleminin ayrıntılarını gözden kaçırmana neden olabilir. Sigorta, aidat, vergi veya yıllık üyelik için beklediğinden farklı bir tutar görürsen hemen ödeme yapmak yerine dönemi, son tarihi ve varsa taksit seçeneklerini kontrol et. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, yöneticin Merkür’ün Neptün’le karşıtlığı bugün küçük harcamaların hesabını karıştırmana neden olabilir. Şehir içinde ulaşım, otopark, kahve ve yemek gibi peş peşe ödemeler yapacaksan fişleri ya da banka hareketlerini kontrol et; Merkür-Plüton uyumu gün sonunda paranın nereye gittiğini net biçimde görmeni kolaylaştırabilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay-Jüpiter kavuşumu para konusunda cömert davranma isteğini artırabilir. Aileden ya da yakın çevrenden biriyle paylaştığın bir masrafta kendi payından fazlasını üstlenmeye gönüllü olabilirsin; yardım etmek güzel olsa da sonradan seni zorlayacak bir tutarı sırf ortam gerilmesin diye üstlenmemelisin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, burcundaki Ay-Jüpiter kavuşumu bugün kutlama ve eğlence konusunda ölçüyü büyütmeye açık bir hava yaratıyor. Doğum günü, özel bir yemek ya da kalabalık bir buluşmada daha gösterişli bir plan yapmak isteyebilirsin; Satürn’ün desteğini kullanıp gecenin toplam masrafını baştan belirlemek sonradan pişman olmanı önleyebilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Merkür-Neptün karşıtlığı bugün “nasıl olsa kullanırım” düşüncesiyle ihtiyacından fazla ürün almana neden olabilir. Kırtasiye, yazıcı malzemesi ya da çalışma alanın için alışveriş yapıyorsan elinde ne olduğunu kontrol et; yöneticin Merkür’ün Plüton’la uyumu gerçekten eksik olanları ayırmanı kolaylaştırabilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, yöneticin Venüs’ün Plüton’la yaklaşan karesi bugün görünüşün için yapacağın harcamalarda ölçüyü kaçırmana neden olabilir. Kuaförde planladığından fazla işlem yaptırmak ya da bakım randevusunun ardından alışverişe devam etmek cazip gelebilir; “madem başladım” diyerek bütün masrafları aynı güne toplama. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Merkür-Plüton uyumu bugün iş için ödediğin bir hizmetin gerçekten karşılığını verip vermediğini sorgulamana yardımcı olabilir. Yazılım lisansı, profesyonel üyelik ya da dijital bir araç için yenileme tarihi yaklaşıyorsa kullanım geçmişine bak; neredeyse hiç açmadığın bir hizmete yeniden para vermek yerine daha işlevsel bir alternatif bulabilirsin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, yöneticin Jüpiter’in Ay’la kavuşumu yeni bir hobiye başlama hevesini büyütebilir. Spor üyeliği, müzik aleti, fotoğraf ekipmanı ya da başka bir uğraş için bir anda kapsamlı bir alışveriş yapmak yerine önce gerçekten devam edip etmeyeceğini görmek, başlangıç heyecanının bütçene gereğinden fazla yansımasını önleyebilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Merkür-Plüton uyumu bugün düzenli ödediğin bir hizmetin şartlarını incelemek için iyi bir fırsat yaratabilir. İnternet, sigorta ya da başka bir sözleşmenin taahhüt süresi doluyorsa sunulan yeni fiyatı doğrudan kabul etmek yerine farklı teklifleri karşılaştırman aylık giderini azaltabilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay-Jüpiter kavuşumu yakın çevrenden gelen bir maddi yardım talebinde normalden daha cömert davranmana neden olabilir. Bir arkadaşın ya da tanıdığın borç isterse vereceğin miktarı yalnızca onun ihtiyacına göre değil, kendi önündeki ödemeleri de düşünerek belirle; Satürn’ün etkisi sınırı baştan çizmenin önemini hatırlatıyor. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Merkür-Neptün karşıtlığı bugün küçük görünen masrafların toplamını olduğundan düşük hesaplamana neden olabilir. Evcil hayvanın, hobin ya da kişisel uğraşın için mama, bakım ürünü veya malzeme alacaksan ürünleri tek tek ucuz görüp satın almak yerine toplam rakama bak; Merkür-Plüton uyumu neyin gerçekten gerekli olduğunu ayırmana yardımcı olabilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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