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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 5 Eylül Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 5 Eylül Cumartesi gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, gün içinde bir arkadaşının önerdiği ürün hoşuna gidebilir ya da internette gezinirken evde kullanabileceğin bir şey görebilirsin. Ay akşama doğru Yengeç’e geçtiğinde evdeki eksikler daha çok gözüne batabilir; ama “nasıl olsa kullanırım” deyip hemen sipariş verme, önce evde benzeri var mı kontrol et ve birkaç mağazanın fiyatını karşılaştır. Acelesi yoksa ürünü sepette beklet; ertesi gün hala istiyorsan ve bütçeni zorlamıyorsa o zaman alırsın. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Ay İkizler’deyken ödediğin paranın karşılığını alıp almadığını daha fazla sorgulayabilirsin; özellikle kuaför, bakım ya da düzenli gittiğin başka bir yerde fiyat değişmişse bunu ödeme sırasında öğrenmek canını sıkabilir. Gitmeden önce güncel ücreti sormanda fayda var; aldığın hizmet artık bütçene uymuyorsa başka yerlere de şans verebilirsin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay günün büyük bölümünde senin burcundayken arkadaşlarla yapılan planlar artabilir ve hafta sonu için ayırdığın para düşündüğünden hızlı azalabilir. Dışarı çıkmadan kendine bir harcama sınırı koy; bugün cebindekinin hepsini harcarsan sonraki planlarda keyfin kaçabilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay akşam burcuna geçtiğinde kendin için uzun zamandır baktığın bir şeyi yenilemek isteyebilirsin; çanta, ayakkabı ya da sık kullandığın başka bir eşya aklına gelebilir. Eskisi hala işini görüyorsa birkaç gün daha kullan; hevesin geçmiyorsa ve gerçekten ihtiyacın varsa yenisini o zaman alırsın. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, gün içinde arkadaşlarından gelen bir plan bütçende olmayan bir harcamayı beraberinde getirebilir; özellikle kalabalık bir masada hesap düşündüğünden yüksek çıkabilir. Herkes bir şey söyledi diye masadaki bütün masraflara ortak olmak zorunda değilsin; kendi yediğini içtiğini ödeyip hesabını gönül rahatlığıyla kapatabilirsin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ay Yengeç’e geçtiğinde arkadaş grubunda hafta sonu için bir mekan, konser ya da etkinlik planı konuşulabilir ve kişi başına düşen tutar sonradan değişebilir. Rakam yükseldikçe sesini çıkarmadan kabul etmek yerine ne kadar ayırabileceğini baştan söyle; sana pahalı geliyorsa başka bir plan önermek de gayet normal. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Ay akşama doğru Yengeç’e geçtiğinde işle ilgili bir yemek, toplantı ya da organizasyon için ödeme yapman gerekebilir. Şirketin karşılayacağı bir masrafsa kendi cebinden vermeden önce nasıl ödeme yapılacağını öğren; fiş ya da fatura gerekiyorsa onu da kaybetme. Böylece sonradan para peşinde koşmak zorunda kalmazsın. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Ay Yengeç’e geçerken başka ülkelerle bağlantılı alışverişler ilgini çekebilir ve internette Türkiye’dekinden daha uygun görünen bir ürün bulabilirsin. Etiketteki rakama hemen kanma; kargo ve çıkabilecek ek ücretleri eklediğinde aynı ürün burada daha hesaplı bile kalabilir. Son toplamı görmeden kart bilgilerini girme. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün uzun süredir kullandığın pahalı bir elektronik eşyanın garanti süresinin yakında dolacağını fark edebilirsin. Küçük de olsa bir sorunu varsa faturayı bulup yetkili servise danışmanın tam zamanı; ücretsiz kontrol hakkın varken işi sonraya bırakıp daha sonra cebinden ödeme yapma. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, günün koşturmacasının ardından markete ya da ev alışverişine uğrarsan yorgunlukla ihtiyacından fazlasını sepete atabilirsin. Telefona kısa bir liste yaz ve mümkün olduğunca ona sadık kal; indirim etiketi gördüğün her şeyi almak tasarruf değil, bazen tam tersine gereksiz masraf oluyor. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay İkizler’deyken hobin için yeni bir malzeme, aksesuar ya da ekipman almak isteyebilirsin; fakat akşam Yengeç’e geçtiğinde günlük ihtiyaçlar için de para ayırman gerekebilir. Dolabı ya da çekmeceleri karıştırmadan alışverişe başlama; aradığın şeyin benzeri zaten elindeyse bugün paran cebinde kalsın. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Ay Yengeç’e geçtiğinde aile içinde yaklaşan bir doğum günü ya da kutlama için hediye bakmaya başlayabilirsin. Önce hediye için ayıracağın rakamı belirle, sonra seçeneklere geç; pahalı olanı değil, karşındaki kişinin gerçekten seveceği bir şeyi bulmaya çalış. Böylece hem güzel bir hediye seçer hem de kendi bütçeni sıkıştırmazsın. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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