Günlük Para Burç Yorumuna Göre 5 Eylül Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, gün içinde bir arkadaşının önerdiği ürün hoşuna gidebilir ya da internette gezinirken evde kullanabileceğin bir şey görebilirsin. Ay akşama doğru Yengeç’e geçtiğinde evdeki eksikler daha çok gözüne batabilir; ama “nasıl olsa kullanırım” deyip hemen sipariş verme, önce evde benzeri var mı kontrol et ve birkaç mağazanın fiyatını karşılaştır. Acelesi yoksa ürünü sepette beklet; ertesi gün hala istiyorsan ve bütçeni zorlamıyorsa o zaman alırsın. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…