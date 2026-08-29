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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 30 Ağustos Pazar Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 30 Ağustos Pazar gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, tutulma döneminde beklemeye aldığın bir konu bugün yeniden gündemine giriyor. Ay burcuna geçtiği için harekete geçme cesaretin de geri geliyor; ertelediğin o görüşmeyi bugün yapabilirsin. Yarınki güçlü açı da attığın adımı destekliyor. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, kimseye anlatmadığın bir plan bugün kafanda şekilleniyor. Ay en gizli alanında ilerlediği için bu fikri henüz kimseyle paylaşmana gerek yok. Önce kendi içinde netleştir, sonra konuşursun. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, ortak bir iş ya da grup içinde yürüyen bir konu bugün gündemine gelebilir. Ay arkadaşlık alanına geçtiği için bu tür bağlantılar canlanıyor. Payını baştan netleştirmen, sonradan çıkacak bir gerginliği önlüyor. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, mesleğinle bağlantılı bir konu bugün netleşiyor. Ay kariyer alanının tepesine geçtiği için görünürlüğün yüksek; bir rakam konuşmak için uygun bir gündesin. Yarınki açı da bu konuda sana destek veriyor. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, seyahatle ya da eğitimle ilgili bir imkan bugün karşına çıkabilir. Ay ufuk alanına geçtiği için zihnin yeni yollara açık. Hemen karar vermek yerine bugün araştırmakla yetinmelisin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, paylaşılan bir hesap bugün gündeminde. Ay ortak kaynaklar alanına geçtiği için bir borç, bir kredi ya da ortak bir bütçe konuşulmak istiyor. Belgeleri okumadan hiçbir şeye evet dememelisin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, ortaklaşa alınacak bir karar bugün masaya geliyor. Ay tam karşı burcuna geçtiği için kararı tek başına vermiyorsun. Şartları açıkça belirlemen, ilerideki bir karışıklığı baştan önlüyor. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, gündelik giderlerin bugün dikkatini çekiyor. Ay günlük düzen alanına geçtiği için ayrıntıları görmen kolaylaşıyor; gözden kaçan küçük bir kalem bugün gözüne çarpabilir. Bu küçük düzeltme fark yaratıyor. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, keyif aldığın bir uğraştan kazanç bugün gündemine gelebilir. Ay yaratıcılık alanına geçtiği için aklına gelen fikir sıradan değil. Bunu “olur mu ki” diye geçiştirmeyip üzerinde düşünmelisin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, evle ilgili bir konu bugün gündeminde. Ay ev alanına geçtiği için yaşadığın yere dair bir masraf ya da düzenleme aklına düşebilir. Planlı davranman bütçeni koruyor. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, kısa vadeli bir iş ya da bir teklif bugün gündemine girebilir. Ay iletişim alanına geçtiği için konuşarak halledebileceğin işler öne çıkıyor. Rakamı net söylemeli, geçiştirmemelisin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, emeğinin karşılığı bugün gündeminde. Ay burcundan ayrılıp kazanç alanına geçiyor, yani duygusal yoğunluk yerini somut hesaba bırakıyor. Bir fiyat belirlerken kendini küçümsememelisin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
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