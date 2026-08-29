Günlük Burç Yorumuna Göre 30 Ağustos Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, Ay bugün senin burcuna geçiyor ve son iki günün ağırlığından sonra kendini yeniden toparlanmış hissediyorsun. İş hayatında harekete geçme isteğin geri geliyor; tutulma boyunca ertelediğin ne varsa bugün elini atabilirsin. Yarınki Jüpiter-Satürn üçgeninin etkisi de bugünden hissediliyor, yani attığın adım havada kalmıyor. Kendine güvenmelisin.

Maddi konularda tutulma döneminde beklemeye aldığın bir konu bugün yeniden gündemine giriyor. Beklemeye aldığın hesabı yeniden ele almak için uygun bir gün.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Koç burcu isen, son günlerin duygusal yorgunluğunun ardından bugün partnerine yaklaşmak istiyorsun. Bekar bir Koç burcu isen, cesaretin geri geldiği için bugün bir adım atabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…