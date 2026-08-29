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Günlük Burç Yorumuna Göre 30 Ağustos Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 30 Ağustos Pazar gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 30 Ağustos Pazar günü burçları neler bekliyor?

İşte, 30 Ağustos Pazar gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay bugün senin burcuna geçiyor ve son iki günün ağırlığından sonra kendini yeniden toparlanmış hissediyorsun. İş hayatında harekete geçme isteğin geri geliyor; tutulma boyunca ertelediğin ne varsa bugün elini atabilirsin. Yarınki Jüpiter-Satürn üçgeninin etkisi de bugünden hissediliyor, yani attığın adım havada kalmıyor. Kendine güvenmelisin.

Maddi konularda tutulma döneminde beklemeye aldığın bir konu bugün yeniden gündemine giriyor. Beklemeye aldığın hesabı yeniden ele almak için uygun bir gün.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Koç burcu isen, son günlerin duygusal yorgunluğunun ardından bugün partnerine yaklaşmak istiyorsun. Bekar bir Koç burcu isen, cesaretin geri geldiği için bugün bir adım atabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Ay bugün en gizli alanına geçiyor ve seni biraz geri çekilmeye çağırıyor. Son iki gün yoğun geçtiyse, bugün dinlenmen normal. İş hayatında ortalıkta görünmek yerine kendi köşende çalışmak sana daha çok kazandırıyor. Yarınki güçlü açının hazırlığını bugün sessizce yapmalısın.

Maddi konularda kimseye anlatmadığın bir plan bugün olgunlaşıyor. Acele etmeden düşünmelisin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, bugün konuşmak yerine sadece yanında olmak ikinize de iyi geliyor. Bekar bir Boğa burcu isen, içinde tuttuğun bir duygu bugün daha da netleşiyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay bugün arkadaşlık ve gelecek hedefleri alanına geçiyor ve çevrenle bağlantın canlanıyor. Son günlerin gerginliğinden sonra bugün insanlarla bir araya gelmek sana iyi geliyor. İş hayatında bir dostunun önerisi ya da bir ekip içindeki bir gelişme yolunu açabilir. Bugün kurduğun bağlantılar önümüzdeki günlerde işine yarayabilir.

Maddi konularda ortak bir plan bugün gündemine girebilir. Payını baştan netleştirmelisin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, partnerinle sosyal bir ortamda vakit geçirmek aranızdaki havayı tazeliyor. Bekar bir İkizler burcu isen, bir arkadaş buluşmasında biri dikkatini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay bugün kariyer alanının tepesine geçiyor ve gözler yeniden üzerine çevriliyor. Son iki günün duygusal havası dağılıyor, yerine iş odaklı bir enerji geliyor. İş hayatında bir sorumluluk sana verilebilir ya da bir işin sonucu senden sorulabilir. Yarınki Jüpiter-Satürn üçgeni de mesleki bir gelişmeyi destekliyor, bugün hazırlığını yapmalısın.

Maddi konularda mesleğinle bağlantılı bir konu bugün netleşiyor. Ücret, ödeme ya da teklif konuşman gerekiyorsa bunu daha rahat yapabilirsin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, gün boyu işe verdiğin dikkatin bir kısmını akşam partnerine ayırmalısın. Bekar bir Yengeç burcu isen, kendinden emin duruşuyla dikkatini çeken biri olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Ay bugün ufuk açan alanına geçiyor ve zihnin uzaklara yöneliyor. Son günlerin ağırlığından sonra bugün yeni bir şey öğrenmek, farklı bir alana bakmak seni canlandırıyor. İş hayatında alışılmış çerçevenin dışına çıkmak sana avantaj sağlıyor. Yarınki güçlü açının etkisiyle bugün kurduğun bir plan ilerleyen günlerde somutlaşabilir.

Maddi konularda uzaklarla ya da eğitimle ilgili bir imkan bugün gündemine gelebilir. Araştırmalısın.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerinle birlikte yapacağınız bir plan aranıza heyecan katıyor. Bekar bir Aslan burcu isen, farklı bir çevreden gelen biri ilgini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ay bugün ortak kaynaklar alanına geçiyor ve yüzeyin altındaki konular gündemine giriyor. Tutulma sonrası netleşen bir mesele bugün somut bir adıma dönüşebilir. İş hayatında bir ortakla ya da bir kurumla aranızdaki finansal denge konuşulmak istiyor. Yarınki Jüpiter-Satürn üçgeni bu konuda sana destek veriyor.

Maddi konularda bir borç, bir kredi ya da paylaşılan bir hesap bugün gündeminde. Belgeleri gözden geçirmelisin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerinle aranızdaki güven konusu bugün daha sağlam bir yere oturuyor. Bekar bir Başak burcu isen, yüzeysel bir ilgi seni artık tatmin etmiyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Ay bugün tam karşı burcuna, ilişkiler alanına geçiyor ve odağın karşındaki kişiye kayıyor. Son günlerin kendi içine dönük havasından sonra bugün birileriyle bir araya gelmek istiyorsun. İş hayatında bir ortakla kuracağın uyum işini hızlandırıyor. Yarınki açının etkisiyle bugün kurulan bir bağ uzun vadeli olabilir.

Maddi konularda ortaklaşa alınacak bir karar bugün gündeminde. Şartları açıkça belirlemelisin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, bugün partnerini dinlemeye öncelik vermelisin. Bekar bir Terazi burcu isen, sana açıkça yaklaşan biri karşına çıkabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Ay bugün günlük düzen alanına geçiyor ve dağınık giden işlerin toparlanmaya başlıyor. Tutulmanın ardından bugün pratik olana dönmek sana iyi geliyor. İş hayatında biriken işleri bitirmek için güzel bir tempo yakalıyorsun. Yarınki Jüpiter-Satürn üçgeni de disiplinli çalışmanı ödüllendiriyor.

Maddi konularda gündelik giderlerini bugün gözden geçirmelisin. Küçük bir düzenleme fark yaratacak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerine göstereceğin küçük bir özen bugün büyük bir jestten daha çok dokunuyor. Bekar bir Akrep burcu isen, gündelik hayatının içinde biri dikkatini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Ay bugün aşk ve yaratıcılık alanına geçiyor ve içindeki üretme isteği canlanıyor. Son günlerin ağırlığı dağılıyor, yerini keyfe bırakıyor. İş hayatında kendi fikrini denemek bugün sana avantaj sağlıyor. Yarınki güçlü açı yaratıcı bir işi somutlaştırmanı destekliyor.

Maddi konularda keyif aldığın bir uğraştan kazanç bugün gündemine gelebilir. Bu fikri ciddiye almalısın.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerinle eğlenceli bir şey yapmak aranızdaki havayı tamamen değiştiriyor. Bekar bir Yay burcu isen, seni güldüren biri bugün dikkatini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay bugün ev ve aile alanına geçiyor ve seni kendi alanına çekiyor. Son iki günün yoğunluğundan sonra bugün evde dinlenmek sana iyi geliyor. İş hayatında tempoyu düşürmen normal; bugün dinlendiğinde yarın çok daha güçlü başlıyorsun. Yarınki Jüpiter-Satürn üçgeni yöneticini devreye soktuğu için önemli bir gün seni bekliyor.

Maddi konularda evle ilgili bir konu bugün gündeminde. Planlı davranmalısın.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerinle evde geçireceğiniz sakin bir gün ikinize de iyi geliyor. Bekar bir Oğlak burcu isen, sana huzur veren biri bugün ilgini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay bugün iletişim alanına geçiyor ve sözlerin yeniden akıcı hale geliyor. Tutulma boyunca söyleyemediğin ne varsa bugün rahatça dile getirebilirsin. İş hayatında bir görüşme, bir yazışma ya da kısa bir sunum bugün lehine ilerliyor. Yarınki açının etkisiyle bugün konuştuğun bir konu ilerleyen günlerde sonuç veriyor.

Maddi konularda kısa vadeli bir iş ya da bir teklif bugün gündemine girebilir. Rakamı net söylemelisin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Kova burcu isen, partnerinle yapacağın bir konuşma aranızdaki düğümü çözüyor. Bekar bir Kova burcu isen, bir sohbet beklediğinden hızlı ilerleyebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Ay bugün sabah burcundan ayrılıp kazanç alanına geçiyor ve iki gündür süren yoğunluk yerini pratik düşünceye bırakıyor. Tutulmada aldığın karar bugün somut bir zemine oturuyor. İş hayatında kendi imkanlarına odaklanmalısın. Yarınki Jüpiter-Satürn üçgeni de attığın adımı destekliyor.

Maddi konularda emeğinin karşılığı bugün gündeminde. Bir fiyat belirlerken kendini küçümsememelisin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Balık burcu isen, dün fark ettiğin şeyi bugün somut bir davranışa dönüştürmelisin. Bekar bir Balık burcu isen, kendine verdiğin değer bugün seçimlerini belirliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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