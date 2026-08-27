Günlük Burç Yorumuna Göre 28 Ağustos Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, tutulma en gizli alanında gerçekleşiyor ve içinde tuttuğun bir meseleyi artık görmezden gelmeni zorlaştırıyor. İş hayatında hemen harekete geçmek yerine biraz geri çekilip ne yapmak istediğini düşünmen iyi olabilir; Merkür-Uranüs karesiyle gelecek ani bir haber zaten planında değişiklik yaratabilir.

Maddi konularda kimseyle paylaşmadığın bir hesap ya da ödeme meselesine başka gözle bakabilirsin. Her şeyi aynı gün çözmeye çalışma; önce neyin gerçekten öncelikli olduğunu belirle.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Koç burcu isen, partnerine söylemekte zorlandığın bir konuyu paylaşmak seni rahatlatabilir. Bekar bir Koç burcu isen, uzun zamandır içinde taşıdığın bir duygunun aslında ne olduğunu daha iyi anlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…