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Günlük Burç Yorumuna Göre 28 Ağustos Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 28 Ağustos Cuma gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 28 Ağustos Cuma günü burçları neler bekliyor?

İşte, 28 Ağustos Cuma gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, tutulma en gizli alanında gerçekleşiyor ve içinde tuttuğun bir meseleyi artık görmezden gelmeni zorlaştırıyor. İş hayatında hemen harekete geçmek yerine biraz geri çekilip ne yapmak istediğini düşünmen iyi olabilir; Merkür-Uranüs karesiyle gelecek ani bir haber zaten planında değişiklik yaratabilir.

Maddi konularda kimseyle paylaşmadığın bir hesap ya da ödeme meselesine başka gözle bakabilirsin. Her şeyi aynı gün çözmeye çalışma; önce neyin gerçekten öncelikli olduğunu belirle.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Koç burcu isen, partnerine söylemekte zorlandığın bir konuyu paylaşmak seni rahatlatabilir. Bekar bir Koç burcu isen, uzun zamandır içinde taşıdığın bir duygunun aslında ne olduğunu daha iyi anlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, tutulma arkadaşlık ve gelecek hedefleri alanında gerçekleşiyor; bir arkadaşından duyacağın söz ya da içinde bulunduğun bir grubun aldığı karar bazı planlarını yeniden düşünmene neden olabilir. İş hayatında ekip içinde gelişen bir durum ilk anda istediğin gibi görünmese de önüne farklı bir seçenek çıkarabilir.

Maddi konularda ortak bir hedef için ayırdığın para ya da üstlendiğin bir gideri yeniden değerlendirmek isteyebilirsin. Rakamları gözden geçirirken alışkanlıkla devam ettiğin harcamaları da hesaba kat.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerinle ortak arkadaşlarınız ya da gelecek planlarınız üzerinden önemli bir sohbet açılabilir. Bekar bir Boğa burcu isen, bulunduğun bir grup içinde biri dikkatini çekebilir ya da karşılıklı bir merak oluşabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, tutulma kariyer alanının tam tepesinde gerçekleşiyor ve emek verdiğin bir işin hangi noktaya geldiğini görmeni sağlayabilir. Sabah yönetici gezegenin Merkür’ün Uranüs ile yaptığı kare ise planında olmayan bir teklif, haber ya da değişikliği bir anda önüne getirebilir; ilk tepkinle karar vermek yerine biraz düşünmek işine yarar.

Maddi konularda mesleki bir gelişmenin gelirine doğrudan etkisi olabilir. Önüne yeni bir rakam gelirse hemen kabul etmek yerine şartların tamamını görmeye çalış.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, kariyerindeki değişiklik ortak planlarınızı da etkileyebilir; partnerini sonradan haberdar etmek yerine sürece dahil et. Bekar bir İkizler burcu isen, profesyonel bir ortamda biriyle arandaki iletişim daha kişisel bir hale gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, tutulma ufuk açan alanında gerçekleşiyor ve eğitim, seyahat, inançlar ya da geleceğe dair kurduğun planlardan birini yeniden değerlendirmeni isteyebilir. İş hayatında alıştığın yöntemlerin dışına çıkmak ya da farklı bir seçeneğe şans vermek düşündüğünden daha faydalı olabilir.

Maddi konularda eğitim, seyahat ya da uzaklarla bağlantılı bir gider önüne gelebilir. Sabah Merkür-Uranüs karesinin yarattığı şaşkınlık geçtikten sonra rakamlara yeniden bakmak daha doğru olacaktır.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerinle kurduğunuz büyük bir planı daha somut hale getirmek isteyebilirsiniz. Bekar bir Yengeç burcu isen, farklı bir çevreden, şehirden ya da kültürden biri ilgini çekebilir; önce sohbetin nasıl ilerlediğine bak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, tutulma derin bağlar ve ortak kaynaklar alanında gerçekleşiyor; biriyle paylaştığın bir mesele, görmezden geldiğin bir gerçeği önüne getirebilir. Kredi, miras, borç ya da ortak hesap gibi konulardan biri sonuçlanabilir veya yeni şartlarla yeniden ele alınabilir; iş ortaklıklarında da kimin ne kadar sorumluluk aldığı daha görünür hale geliyor.

Maddi konularda uzun zamandır çözmeye çalıştığın ortak bir ödeme ya da borçla ilgili ilerleme kaydedebilirsin. Yalnız sabah gelen ilk bilgiyle hareket etmek yerine bütün tabloyu görmeye çalış.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, güven, sadakat ya da paylaşım konusunda ciddi bir konuşma yapabilirsiniz. Bundan kaçmak yerine seni rahatsız eden noktayı açıkça anlatman daha iyi olacaktır. Bekar bir Aslan burcu isen, birine karşı güçlü bir çekim hissedebilirsin; hislerinin yanında karşındaki kişinin davranışlarına da bak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, tutulma tam karşı burcunda, ilişkiler ve ortaklıklar alanında gerçekleşiyor; karşındaki biri sana duymayı beklediğin ya da duymaktan çekindiğin bir şeyi söyleyebilir. Bir iş birliği, ortaklık ya da yakın bağın şartları yeniden konuşulurken sabahki Merkür-Uranüs karesi planladığından farklı bir teklif getirebilir.

Maddi konularda ortak alınan bir karar, ödeme ya da paylaşım meselesi bir sonuca yaklaşabilir. Şartlar değişirse bunu hemen olumsuz yorumlama; yeni rakamları ve sorumlulukları yeniden değerlendirmek daha doğru olur.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Başak burcu isen, ilişkinizin bundan sonra nasıl ilerleyeceğine dair önemli bir karar konuşulabilir. Bekar bir Başak burcu isen, biriyle arandaki bağın sandığından daha ciddi bir hale geldiğini fark edebilirsin; yine de acele etmeden karşılıklı beklentileri anlamaya çalış. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, tutulma günlük düzen ve sağlık alanında gerçekleşiyor; günlük hayatındaki bir aksaklık, artık değiştirmen gereken bir alışkanlığı fark ettirebilir. İş hayatında seni zorlayan bir çalışma biçimini aynı şekilde sürdürmek yerine programını, görev dağılımını ya da günün akışını yeniden düzenlemek isteyebilirsin.

Maddi konularda günlük harcamalarını sadeleştirmek için iyi bir farkındalık oluşabilir. Sürekli ödediğin ama artık kullanmadığın bir masrafı kesmek bütçende küçük de olsa rahatlama sağlayabilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, ilişkinizin gündelik akışında ikinizi de zorlayan bir alışkanlığı değiştirmeye karar verebilirsiniz. Bekar bir Terazi burcu isen, seni sürekli aynı yerde tutan bir bekleyişten vazgeçmek isteyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, tutulma aşk ve yaratıcılık alanında gerçekleşiyor ve içinde tuttuğun bir duygu ya da üzerinde çalıştığın yaratıcı bir konu daha görünür hale geliyor. İş hayatında yaratıcı bir fikri artık sadece düşünmek yerine somutlaştırmak isteyebilirsin; sabahki Merkür-Uranüs karesi de planında olmayan yeni bir yön gösterebilir.

Maddi konularda yeteneğinden, yaratıcı bir projeden ya da ek bir işten gelir elde etme ihtimali konuşulabilir. İlk teklif geldiğinde sadece rakama değil, senden beklenen işe de dikkat et.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, ilişkinizde üstü kapalı kalan bir konu daha açık konuşulabilir ve bu aslında ikinize de iyi gelebilir. Bekar bir Akrep burcu isen, yeni bir tanışma aklında kalabilir; hemen geleceğini düşünmek yerine önce karşındaki kişiyi tanımaya çalış. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, tutulma ev ve aile alanında gerçekleşiyor ve yaşadığın yer, taşınma ya da aile içindeki bir mesele konusunda karar vermen gerekebilir. İş hayatında evden yürüttüğün bir düzen veya aileyle bağlantılı bir sorumluluk da programını yeniden şekillendirebilir.

Maddi konularda evle ilgili bir ödeme, kira ya da tamirat konusu bir sonuca yaklaşabilir. Harcama yapmadan önce sadece bugünkü ihtiyacı değil, önümüzdeki birkaç ayı da düşünmek işini kolaylaştırır.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yay burcu isen, birlikte yaşama düzeni ya da ailelerle ilgili önemli bir adım konuşabilirsiniz. Bekar bir Yay burcu isen, tanıdık bir çevreden biri dikkatini çekebilir; her yeni başlangıcın mutlaka yabancı bir yerden gelmesi gerekmiyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, tutulma iletişim alanında gerçekleşiyor ve ertelediğin bir konuşmayı daha fazla içinde tutmak istemeyebilirsin. Kardeş, komşu ya da yakın çevrenden biriyle ilgili bir konu açılırken sabahki Merkür-Uranüs karesi beklemediğin bir mesaj veya haberle planını değiştirebilir.

Maddi konularda kısa süreli bir işten gelecek ödeme ya da bir anlaşma farklı bir şekilde sonuçlanabilir. Özellikle sözlü olarak konuşulan bir mesele varsa ayrıntıları bir kez daha kontrol etmek iyi olur.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, konuşulması ertelenen bir konu sonunda masaya gelebilir. Bu kez yalnızca kendi cevabını hazırlamak yerine partnerinin ne söylediğini de gerçekten dinle. Bekar bir Oğlak burcu isen, sıradan başlayan bir mesajlaşma seni şaşırtacak kadar keyifli bir sohbete dönüşebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, tutulma kazanç ve öz değer alanında gerçekleşiyor; emeğinin karşılığını nasıl değerlendirdiğini sorgulayabilir ve iş hayatında bazı beklentilerini değiştirebilirsin. Uzun zamandır hak ettiğini düşündüğün bir ücret ya da fırsatla ilgili tablo daha görünür hale gelirken, sabahki Merkür-Uranüs karesi planında olmayan bir gelişme getirebilir.

Maddi konularda gelirini etkileyen bir haber alabilirsin. İlk anda şaşırsan bile rakamı tek başına değerlendirme; bunun uzun vadede sana ne sağlayacağına da bak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Kova burcu isen, ilişkinizde zaman, emek ve ilgi konusunda neye değer verdiğinizi daha açık konuşabilirsiniz. Bekar bir Kova burcu isen, kendine verdiğin değer seçimlerini de değiştirebilir; sana belirsizlik yaşatan biri yerine daha tutarlı davranan insanlara yönelebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, tutulma doğrudan burcunda gerçekleştiği için yılın önemli dönemeçlerinden birini yaşayabilirsin. Kim olduğun, ne istediğin ve bundan sonra hangi yönde ilerlemek istediğin konusunda güçlü bir farkındalık oluşurken iş hayatında da sana artık uymayan bir hedefi değiştirmeyi düşünebilirsin.

Maddi konularda kendinle ilgili aldığın bir karar gelir düzenini de etkileyebilir. Sabahki Merkür-Uranüs karesi ani bir teklif ya da haber getirebilir; heyecanlanmadan önce bunun gerçekten sana uygun olup olmadığına bak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Balık burcu isen, kendinle ilgili fark ettiğin bir ihtiyaç ilişkinizin düzenini de değiştirebilir; partnerinden bunu kendiliğinden anlamasını beklemek yerine açıkça anlat. Bekar bir Balık burcu isen, ne istediğini daha iyi bilmen bundan sonraki seçimlerini de değiştirebilir ve sana iyi gelmeyen ilişki biçimlerine karşı daha net davranmanı sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
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