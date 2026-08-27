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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 28 Ağustos Cuma Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 28 Ağustos Cuma günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 28 Ağustos Cuma gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Balık burcundaki Dolunay ve parçalı Ay tutulması en gizli alanını etkiliyor ve içinde tuttuğun bir duyguyu daha fazla görmezden gelmeni zorlaştırıyor. İlişkin varsa, partnerine söylemek istediğin ama bir türlü doğru zamanı bulamadığın bir konu kendiliğinden açılabilir. Sabahki Merkür-Uranüs karesi de bu konuşmayı hazırlıksız bir anda başlatabilir; böyle olursa cümlelerini kusursuz hale getirmeye çalışma, ne hissediyorsan onu anlatman yeterli.

Bekarsan, adını koyamadığın bir duygu daha belirgin hale gelebilir. Belki birine duyduğun şeyin özlem mi, merak mı yoksa gerçekten hoşlanmak mı olduğunu sonunda ayırt ediyorsun. Hemen harekete geçmek zorunda değilsin; önce kendi içinde ne hissettiğini anlaman daha önemli. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bir arkadaşından duyacağın söz ilişkiyle ilgili bazı düşüncelerini değiştirebilir. Bunun nedeni Balık burcunda gerçekleşen Dolunay ve parçalı Ay tutulmasının arkadaşlıklar ve gelecek planları alanını aydınlatması; ilişkin varsa, ortak çevreniz ya da birlikte kurduğunuz uzun vadeli planlarla ilgili gözden kaçırdığın bir ayrıntı önüne gelebilir. Canını sıkan bir şey duyarsan hemen tepki vermek yerine bunun ilişkiniz adına sana ne gösterdiğini düşünmek daha iyi olabilir.

Bekarsan, bulunduğun bir grup içinde biri dikkatini çekebilir ya da karşılıklı bir merak oluşabilir. Büyük bir işaret aramana gerek yok; sohbetin doğal akması ve yanında rahat hissetmen başlangıç için yeterli. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün dikkatin daha çok iş ve dış dünyadaki gelişmelere kayabilir. Kariyer alanında yaşanan Balık Dolunayı ve parçalı Ay tutulması, iş hayatındaki bir değişimin aşk hayatını da etkilemesine neden olabilir; ilişkin varsa programınız, birlikte geçirdiğiniz zaman ya da gelecek planlarınız bundan payını alabilir. Haberi partnerinle sonradan paylaşmak yerine sürece dahil etmen aranızdaki mesafeyi azaltır.

Bekarsan, profesyonel bir ortamda biri sana farklı görünmeye başlayabilir. Sabahki Merkür-Uranüs karesi planını bir anda değiştirebilir ama tam da bu koşturmacanın içinde birinin ilgisini fark etmen mümkün. Yine de iş ile özel hayatı birbirine karıştırmadan önce biraz gözlem yapmanda fayda var. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, aşk hayatında geleceğe biraz daha geniş açıdan bakmaya başlayabilirsin. Balık burcundaki Dolunay ve parçalı Ay tutulması ufuk açan alanında gerçekleştiği için ilişkin varsa birlikte konuştuğunuz bir seyahat, taşınma, eğitim ya da uzaklarla bağlantılı plan artık daha somut hale gelebilir. Hayal kurmanın ötesine geçip “Bunu gerçekten ne zaman yapıyoruz?” diye konuşmanız mümkün.

Bekarsan, farklı bir şehirden, çevreden ya da kültürden biri ilgini çekebilir. Sana hiç benzemeyen bir dünyadan gelmesi merakını artırabilir ama ilk anda geleceğe dair büyük anlamlar yükleme; önce sohbetin sana nasıl hissettirdiğine bak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, güven ve yakınlıkla ilgili bir konu daha fazla ertelenemeyebilir. Derin bağlar alanını etkileyen Balık Dolunayı ve parçalı Ay tutulması, ilişkin varsa üstü kapalı kalan bir meseleyi görünür hale getiriyor. Karşındaki insanın ne düşündüğünü tahmin etmeye çalışmak yerine doğrudan sorman daha iyi olabilir; seni rahatsız eden şeyi açıkça konuşmak düşündüğünden daha rahatlatıcı olabilir.

Bekarsan, birine karşı güçlü bir çekim hissedebilirsin. Bu seni hem heyecanlandırıp hem de biraz düşündürebilir. Hissin yoğun olması güzel ama bunun sana iyi gelip gelmediğini anlamak için karşındaki kişinin davranışlarına da zaman tanı. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, ilişkiler alanında gerçekleşen Balık Dolunayı ve parçalı Ay tutulması tam karşı burcunu etkilediği için ikili ilişkilerde ne istediğin daha görünür hale geliyor. İlişkin varsa, beraberliğinizin bundan sonra nasıl ilerleyeceğiyle ilgili önemli bir konu açılabilir. Sabahki Merkür-Uranüs karesi beklemediğin bir söz ya da gelişme getirse de hemen savunmaya geçme; önce karşındaki kişinin ne anlatmaya çalıştığını anlamaya bak.

Bekarsan, biriyle arandaki bağın düşündüğünden daha ciddi bir hale geldiğini fark edebilirsin. Bu durum seni şaşırtırsa hemen mesafe koymak yerine karşılıklı beklentilerin gerçekten aynı yerde olup olmadığını görmeye çalış. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, günlük hayatınızda sizi yoran bir düzen artık daha fazla göze batabilir. Çünkü Balık burcundaki Dolunay ve parçalı Ay tutulması ilişkideki günlük alışkanlıkları, birlikte geçirilen zamanı ve birbirinize nasıl yer açtığınızı sorgulatıyor. İlişkin varsa, birbirinize hiç zaman ayıramamak ya da tam tersine fazlasıyla iç içe olmak gibi işlemeyen bir düzeni değiştirmeye karar verebilirsiniz. Büyük sözlerden çok küçük ama gerçekten uygulanabilir bir değişiklik daha işe yarar.

Bekarsan, seni aynı yerde tutan bir bekleyişten sıkılabilirsin. Cevap vermeyen bir mesajı takip etmek ya da ne istediğini belli etmeyen biri için sürekli ihtimal üretmek yerine biraz geri çekilip karşı tarafın ne yaptığına bak. Hep sen uğraşıyorsan bunu da görmezden gelme. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, aşk alanında gerçekleşen Balık Dolunayı ve parçalı Ay tutulması duygularını iyice görünür hale getiriyor. İlişkin varsa, aranızda konuşulması gereken bir konu kendiliğinden açılabilir ve bu ilk anda biraz şaşırtıcı gelse de ilişkinizde neyin değişmesi gerektiğini anlamanıza yardım edebilir. Sabahki Merkür-Uranüs karesi iletişimi hızlandırdığı için ağzından çıkan ilk cümle düşündüğünden daha fazla şeyi açığa çıkarabilir.

Bekarsan, yeni bir tanışma ya da zaten tanıdığın biriyle gelişen yakınlık dikkatini güçlü biçimde çekebilir. Hemen geleceğini düşünmeye başlama; önce karşındaki kişinin ilgisinin ne kadar tutarlı olduğuna bak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, ev ve aile alanını etkileyen Balık Dolunayı ve parçalı Ay tutulması ilişkide güven, birlikte yaşam ve ailelerle ilgili meseleleri öne çıkarıyor. İlişkin varsa, taşınma, aynı eve çıkma ya da ailelerin ilişkinizdeki yeri üzerine daha ciddi bir konuşma yapabilirsiniz. Burada kimin haklı olduğuna takılmak yerine ikinizin de rahat edeceği düzeni bulmaya çalışmak çok daha işe yarar.

Bekarsan, tanıdık bir çevreden biri ilgini çekebilir. Daha önce onu o gözle görmediysen buna şaşırabilirsin. Yine de sırf yakın çevrenden diye hemen anlam yükleme; önce birbirinizi gerçekten tanımaya çalışın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, konuşulması ertelenen bir mesele artık daha fazla içinde kalmayabilir. İletişim alanında yaşanan Balık Dolunayı ve parçalı Ay tutulması, ilişkin varsa uzun zamandır konuşmadığınız bir konuyu masaya getiriyor. Üstelik sabahki Merkür-Uranüs karesi bunu hazırlıksız bir anda başlatabilir; bu kez konuyu kapatmaya çalışmak yerine neyin sizi buraya getirdiğini sakince konuşmanız daha iyi olabilir.

Bekarsan, bir mesaj ya da sıradan başlayan bir sohbet dikkatini çekebilir. Hemen cevap vermek zorunda değilsin; önce karşındaki kişinin tavrına ve sohbetin sende nasıl bir his bıraktığına bak. Karşılıklı merak varsa iletişim zaten kendiliğinden devam eder. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, ilişkilerde ne kadar karşılık gördüğünü daha fazla sorgulayabilirsin. Balık burcundaki Dolunay ve parçalı Ay tutulması öz değer alanında gerçekleştiği için zaman, emek ve ilgi konusunda dengede olup olmadığın daha görünür hale geliyor. İlişkin varsa, hoşuna gitmeyen bir şeyi sırf huzur bozulmasın diye görmezden gelmek yerine açıkça konuşmak daha iyi olabilir.

Bekarsan, kendine verdiğin değer seçimlerine de yansıyor. Sana yalnızca canı istediğinde yaklaşan biri yerine ilgisini davranışlarıyla gösteren insanlara daha fazla dikkat edebilirsin. Karşılıklı ilgi istemek fazla şey istemek değildir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Dolunay ve parçalı Ay tutulması doğrudan senin burcunda gerçekleştiği için aşk hayatında da kendi ihtiyaçların fazlasıyla görünür hale geliyor. İlişkin varsa, bir sınırın, beklentin ya da uzun zamandır dile getirmediğin bir ihtiyacın artık daha açık biçimde önüne gelebilir. Partnerinin bunu kendiliğinden anlamasını beklemek yerine söylemen işleri çok daha kolaylaştırır.

Bekarsan, ne istediğin kadar neyi artık istemediğin de daha belirgin hale geliyor. Bu farkındalık sana iyi gelmeyen ilişki biçimlerine geri dönmemeni kolaylaştırabilir. “Biri beni ister mi?” diye düşünmekten önce senin o kişiyi gerçekten isteyip istemediğine bak; seçim yapan tarafın sen de olduğunu unutma. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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