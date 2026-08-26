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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 27 Ağustos Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 27 Ağustos Perşembe günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 27 Ağustos Perşembe gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, sabah Güneş ile Neptün arasındaki açı günlük hayatınla duygusal beklentilerini birbirine karıştırabilir. İlişkin varsa, kafanın dağınık olması partnerine karşı mesafeli görünmene neden olabilir. Ona “Bugün biraz dalgınım ama bunun seninle ilgisi yok.” demen gereksiz bir yanlış anlaşılmanın önüne geçebilir. Gece Ay Balık burcuna geçtiğinde ise duyguların daha içe dönük hale geliyor. İçinde tuttuğun bir korku ya da ihtiyaç varsa bunu saklamak yerine paylaşmayı deneyebilirsin.

Bekarsan, günün ilk yarısındaki koşuşturma aşkı pek düşündürmeyebilir. Fakat Ay’ın gece Balık burcuna geçmesi geçmişten kalan bir duyguyu yeniden hatırlatabilir. Özlediğin şeyin gerçekten o kişi mi yoksa yaşadığın dönemin hissi mi olduğunu ayırmaya çalış. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, sabah Güneş-Neptün açısı ilişkide gördüğün değer konusunda seni biraz hassaslaştırabilir. İlişkin varsa, “Ben yeterince önemseniyor muyum?” diye düşünmek yerine bu hissi hangi davranışın tetiklediğine bak. Böylece partnerini sınamak yerine gerçekten konuşulması gereken yere ulaşırsın. Gece Ay’ın Balık burcuna geçmesi ise ortak gelecek planlarını konuşmak için daha yumuşak bir ortam yaratıyor. Birlikte ne yapmak istediğinizi konuşmak ikinize de iyi gelebilir.

Bekarsan, Ay’ın arkadaşlık alanına geçmesi bir dost aracılığıyla yeni bir tanışmayı öne çıkarıyor. Ortak bir tanıdığın olması sana daha rahat hissettirebilir. Sohbet güzel gidiyorsa hemen sonucu düşünme, biraz akışına bırak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, sabah Güneş ile Neptün arasındaki açı ev düzeninle kişisel planlarını birbirine karıştırabilir. İlişkin varsa, birlikte yaşam ya da evle ilgili bir konuda aynı şeyi istemediğinizi fark edebilirsiniz. Akşam yönetici gezegenin Merkür’ün Güneş ile kavuşması zihnini toparlıyor; tam da bu yüzden bu meseleyi o saatlerde konuşmak çok daha verimli olabilir. Önce en önemli noktayı belirleyin, gerisi zaten daha kolay gelecektir.

Bekarsan, gece Ay’ın kariyer alanına geçmesi iş çevrenden birini farklı gözle görmene neden olabilir. Profesyonel bir bağlantının flörte dönüşmesi mümkün ama sınırları tamamen bırakma. Önce karşındaki kişinin de aynı ilgiyi taşıyıp taşımadığına bak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, sabah Güneş-Neptün açısı hissettiklerinle söylediklerin arasına küçük bir mesafe koyabilir. İlişkin varsa, aslında kaygılı olduğun halde partnerine her şey yolundaymış gibi davranabilirsin. Akşam Güneş-Merkür kavuşumu iletişim alanını desteklediğinde bunu söylemek çok daha kolay olacak. İçinde tutmak yerine sakince anlat; karşındaki insanın seni anlaması için önce ne olduğunu bilmesi gerekiyor.

Bekarsan, gece Ay Balık burcuna geçtiğinde farklı çevrelerden gelen insanlara daha açık olabilirsin. Alıştığın tipe hiç benzemeyen biri dikkatini çekebilir. Hemen elemek yerine birkaç dakika sohbet et; bazen ilk izlenim ikinci konuşmada tamamen değişebiliyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, sabah Güneş ile Neptün arasındaki açı ilişkide gördüğün değer konusunda soru işaretleri yaratabilir. İlişkin varsa, “Ben bu ilişkide yeterince ilgi görüyor muyum?” diye düşünebilirsin. Gece Ay’ın Balık burcuna geçmesi güven ve yakınlık ihtiyacını daha da artırıyor. Tam da bu yüzden partnerini test etmek yerine seni rahatsız eden şeyi açık biçimde anlatmak çok daha iyi sonuç verebilir.

Bekarsan, Ay’ın derin bağlar alanına geçmesi birine karşı güçlü bir çekim yaratabilir. Hissedilen şey yoğun olabilir ama yoğunluk tek başına uyum anlamına gelmiyor. Karşındaki kişinin davranışlarına biraz zaman tanı. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, akşam Güneş ile Merkür tam burcunda kavuşuyor ve bu da ilişkilerde kendini anlatmanı ciddi biçimde kolaylaştırıyor. İlişkin varsa, söylemek isteyip sürekli ertelediğin bir konu varsa bugün lafı dolandırmak zorunda değilsin. Ne hissettiğini ve ne istediğini doğrudan anlat. Gece Ay’ın karşı burcuna geçmesi de partnerinle kurduğun bağı daha hassas hale getiriyor; bu yüzden konuşmanın ardından birbirinizi gerçekten dinlemek önemli.

Bekarsan, Ay’ın ilişkiler alanına geçmesi biriyle kurduğun bağı hızlı biçimde derinleştirebilir. Bir sohbet bir anda daha kişisel hale gelirse şaşırma. Hoşuna gidiyorsa devam et ama karşındaki insanı tanımadan bütün geleceği kafanda kurmaya başlama. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, sabah Güneş-Neptün açısı içinde taşıdığın bir duyguyu anlamanı zorlaştırabilir. İlişkin varsa, bir şeylerin seni rahatsız ettiğini biliyor ama tam olarak ne olduğunu anlatamıyor olabilirsin. Akşam Güneş-Merkür kavuşumu bu düşünceyi toparlamana yardımcı oluyor. Kendini hazır hissettiğinde partnerine anlat; her şeyi tek seferde çözmek zorunda değilsiniz.

Bekarsan, gece Ay’ın günlük düzen alanına geçmesi her gün gördüğün birini farklı gözle değerlendirmeni sağlayabilir. Daha önce sıradan gelen biri bir anda dikkatini çekebilir. Bunun anlık bir merak mı yoksa gerçek bir ilgi mi olduğunu görmek için biraz sohbet etmek yeterli olacaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, akşam Güneş ile Merkür kavuşumu sosyal çevreni hareketlendirirken gece Ay Balık burcuna geçerek doğrudan aşk alanını canlandırıyor. İlişkin varsa, günün sonunda daha sıcak, yakın ve keyifli bir hava yakalayabilirsiniz. Gün içinde bir şey canınızı sıktıysa geceyi yine aynı meseleyi konuşarak geçirmek yerine birlikte hoşunuza giden bir şey yapmak daha iyi gelebilir.

Bekarsan, Ay’ın aşk alanına geçmesi güçlü bir çekim yaratabilir. Hislerini bastırman gerekmiyor ama karşı tarafın sana ne kadar karşılık verdiğini de gör. Sadece sen heyecanlanıyorsan biraz yavaşlamak daha iyi olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, sabah Güneş-Neptün açısı kendi hayatınla ilgili beklentilerini biraz karıştırabilir ve bu durum ilişkiye de yansıyabilir. İlişkin varsa, kendinle ilgili huzursuzluğunu partnerine yöneltmemeye dikkat et. Gece Ay Balık burcuna geçtiğinde ev, aile ve güven ihtiyacı daha fazla öne çıkıyor. Birlikte yaşama ya da ailelerle ilgili bir konu açılırsa kimin haklı olduğundan çok ikinizin de rahat edeceği düzeni konuşun.

Bekarsan, Ay’ın ev ve aile alanına geçmesi tanıdık çevreden birini öne çıkarabilir. Daha önce hiç o gözle bakmadığın birinin ilgini çekmesi mümkün. Uzakta bir ihtimal ararken yakınındaki insanları tamamen gözden kaçırma. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, sabah Güneş ile Neptün arasındaki açı ilişkilerde belirsizliğe karşı tahammülünü azaltabilir. İlişkin varsa, cevabını alamadığın bir konu kafanda gereğinden fazla büyüyebilir. Gece Ay’ın iletişim alanına geçmesi ise konuşmayı kolaylaştırıyor. Uzun zamandır ertelenen mesele varsa “Sonra konuşuruz.” demek yerine bu kez gerçekten birkaç dakika ayır. Kafanda kurmaktan daha rahatlatıcı olabilir.

Bekarsan, Ay’ın iletişim alanına geçmesi mesajlaşmaları ve sohbetleri hareketlendiriyor. Sıradan başlayan bir konuşma daha kişisel bir hale gelebilir. Karşılıklı ilgi varsa bunu anlaman zaten çok uzun sürmeyecektir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, öğleye doğru Merkür ile Plüton arasındaki açı bir ilişkide kendinden fazla ödün verdiğin noktayı fark ettirebilir. İlişkin varsa, bu farkındalığı hemen hesaplaşmaya çevirmek yerine önce neyin seni rahatsız ettiğini belirle. Gece Ay’ın öz değer alanına geçmesi de kendi ihtiyacını daha fazla önemsemeni sağlıyor. Karşındaki insanın beklentisini konuşurken seninkini de unutma.

Bekarsan, Ay’ın öz değer alanına geçmesi aşk konusunda seçimlerini değiştirebilir. Sana sürekli belirsizlik yaşatan birine çekilmek yerine yanında daha rahat olduğun insanlara dikkat etmeye başlayabilirsin. Karşılıklı ilgi istemek fazla şey istemek değildir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, akşam Güneş ile Merkür tam karşı burcunda kavuşuyor ve ilişkiler konusunda zihinsel bir açıklık getiriyor. İlişkin varsa, ilişkinizin geleceği ya da aranızdaki bir mesele hakkında konuşmak için güçlü bir zaman. Büyük sözler vermekten çok ne istediğinizi açıkça söylemeniz yeterli. Gece Ay’ın burcuna geçmesiyle duyguların daha da belirginleşebilir; bu yüzden kendi ihtiyacını saklamamaya çalış.

Bekarsan, Ay’ın burcuna geçmesi sezgilerini güçlendiriyor ve birinden aldığın enerji sana çok şey söylüyor gibi gelebilir. Hislerini önemse ama tek ölçü olarak kullanma. Karşındaki kişinin davranışı da söyledikleriyle uyuşuyorsa çok daha rahat ilerleyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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