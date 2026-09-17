2027'de Türkiye'nin Spor Yılı: Süper Kupa, Formula 1, UEFA Finali ve Avrupa Oyunları İstanbul'da
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2027 yılının Türkiye için bir spor şöleni yılı olacağını açıkladı: İspanya Süper Kupası, Formula 1 Türkiye Grand Prix'si, UEFA Konferans Ligi Finali ve 4. Avrupa Oyunları aynı yıl İstanbul'da düzenlenecek. TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Tesisleri'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 5 yıldır Suudi Arabistan'da oynanan Süper Kupa'nın 2-6 Şubat 2027'de İstanbul'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Toplantıya Bakan Ersoy ve Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzán, Suudi yetkililer ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da katıldı.
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