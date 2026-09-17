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2027'de Türkiye'nin Spor Yılı: Süper Kupa, Formula 1, UEFA Finali ve Avrupa Oyunları İstanbul'da

2027'de Türkiye'nin Spor Yılı: Süper Kupa, Formula 1, UEFA Finali ve Avrupa Oyunları İstanbul'da

Formula 1 Süper Kupa
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.09.2026 - 17:39
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2027 yılının Türkiye için bir spor şöleni yılı olacağını açıkladı: İspanya Süper Kupası, Formula 1 Türkiye Grand Prix'si, UEFA Konferans Ligi Finali ve 4. Avrupa Oyunları aynı yıl İstanbul'da düzenlenecek. TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Tesisleri'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 5 yıldır Suudi Arabistan'da oynanan Süper Kupa'nın 2-6 Şubat 2027'de İstanbul'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Toplantıya Bakan Ersoy ve Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzán, Suudi yetkililer ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da katıldı.

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2027'de İstanbul'da Dört Büyük Organizasyon

2027'de İstanbul'da Dört Büyük Organizasyon

Bakan Ersoy, İstanbul'un 2027 takviminde İspanya Süper Kupası'nın yanı sıra üç büyük organizasyon daha bulunduğunu açıkladı: 1-3 Ekim 2027'de İstanbul Park'ta düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'si, UEFA Konferans Ligi Finali ve 16-27 Haziran'da düzenlenecek 4. Avrupa Oyunları.

Ersoy, Türkiye'nin 2027'den itibaren en az beş yıl Formula 1 takviminde yer alacağını, F1'in 2025 sezonunda 180'den fazla ülkede 827 milyondan fazla televizyon izleyicisine ulaştığını ve tribünlerde 6,7 milyondan fazla seyirci ağırladığını belirtti.

Louzán: 'İnanılmaz 3 Statta 3 Maç Oynanacak'

Louzán: 'İnanılmaz 3 Statta 3 Maç Oynanacak'

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, programın netleştiğini açıkladı: 2 Şubat'taki ilk yarı final Fenerbahçe'nin Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde (Chobani Stadyumu), 3 Şubat'taki ikinci yarı final Beşiktaş Park'ta (Tüpraş Stadyumu), 6 Şubat'taki final ise Galatasaray'ın Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde (RAMS Park) oynanacak. Turnuvaya Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad ve Atlético Madrid katılacak.

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzán, toplantıda 'İnanılmaz 3 statta 3 maç oynanacak, 150 binden fazla taraftar maçı yerinde izleyebilecek' dedi ve müsabakanın 100 milyondan fazla insana ulaşmasını beklediklerini söyledi. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ise Real Madrid formasıyla İstanbul'da, kendi taraftarları önünde sahaya çıkacak Arda Güler için 'Arda'yı alkışlamak isterim' ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy: 'İstanbul İçin Çok Ciddi Bir Kazanım'

Bakan Ersoy: 'İstanbul İçin Çok Ciddi Bir Kazanım'

Ersoy, İstanbul'un yılın ilk 7 ayında 10 milyon 500 bin ziyaretçi ağırladığını, kentte 134 bin 716 otel odası ve 273 bin 38 yatak kapasitesi bulunduğunu belirtti. Michelin seçkisinde İstanbul'dan 86 restoran yer aldığını hatırlatan Ersoy, Mastercard Ekonomi Enstitüsü'nün Seyahat Trendleri 2025 Raporu'nda İstanbul'un uluslararası yeme-içme harcamalarında dünyanın bir numaralı gastronomi şehri seçildiğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da 'Devlet olarak her türlü destek için hazırız' diyerek organizasyona stadyumlarıyla destek veren Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a teşekkür etti. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ise Süper Kupa'nın dünya genelinde 150'den fazla ülkede canlı yayınlanacağını, bunun Türkiye'nin uluslararası görünürlüğüne ve marka değerine katkı sağlayacağını söyledi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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