2027'de Türkiye'nin Spor Yılı: Süper Kupa, Formula 1, UEFA Finali ve Avrupa Oyunları İstanbul'da

Ersoy, İstanbul'un yılın ilk 7 ayında 10 milyon 500 bin ziyaretçi ağırladığını, kentte 134 bin 716 otel odası ve 273 bin 38 yatak kapasitesi bulunduğunu belirtti. Michelin seçkisinde İstanbul'dan 86 restoran yer aldığını hatırlatan Ersoy, Mastercard Ekonomi Enstitüsü'nün Seyahat Trendleri 2025 Raporu'nda İstanbul'un uluslararası yeme-içme harcamalarında dünyanın bir numaralı gastronomi şehri seçildiğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da 'Devlet olarak her türlü destek için hazırız' diyerek organizasyona stadyumlarıyla destek veren Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a teşekkür etti. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ise Süper Kupa'nın dünya genelinde 150'den fazla ülkede canlı yayınlanacağını, bunun Türkiye'nin uluslararası görünürlüğüne ve marka değerine katkı sağlayacağını söyledi.