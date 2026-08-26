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Günlük Burç Yorumuna Göre 27 Ağustos Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 27 Ağustos Perşembe gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 27 Ağustos Perşembe günü burçları neler bekliyor?

İşte, 27 Ağustos Perşembe gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, sabah Güneş ile Neptün arasındaki açı günlük düzeninle yapmak istediklerin arasında uyumsuzluk yaratabilir, öğle saatlerindeki Merkür-Plüton açısı ise bir arkadaşından duyacağın sözle iş hayatına başka gözle bakmanı sağlayabilir. Akşam Güneş ile Merkür kavuştuğunda kafan toparlanıyor; günlük düzeninle ilgili önemli bir kararı mümkünse bu saatlere bırak.

Maddi konularda da aynı akış çalışıyor. Günün ilk yarısında bir ödeme ya da hesap olduğundan daha karmaşık görünebilir. Akşamki Güneş-Merkür kavuşumu detayları ayıklamana yardım edeceği için rakamlarla ilgili önemli kararlarını günün ikinci yarısına bırakman seni daha rahat ettirebilir.

Peki ya aşk? Gece Ay’ın Balık burcuna geçmesi seni daha içe dönük ve hassas bir ruh haline taşıyor. İlişkisi olan bir Koç burcu isen, gün içinde söylemediğin bir şeyi gece partnerinle paylaşmak isteyebilirsin. Bunu büyütüp kusursuz cümleyi aramana gerek yok; olduğu gibi anlatman yeterli. Bekar bir Koç burcu isen, günün koşturmacasında bastırdığın bir duygu gece yeniden aklına düşebilir. Hemen bir anlam yüklemek yerine önce bunun gerçekten ne olduğunu anlamaya çalış. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, sabah Güneş-Neptün açısı verdiğin emeğin karşılığını sorgulatabilir, öğle saatlerindeki Merkür-Plüton açısı ise arkadaş çevrende üstü örtülen bir konuyu ortaya çıkarabilir. Akşam Güneş ile Merkür kavuşumu yaratıcılık alanını destekliyor; kafanda dolaşan bir fikri toparlamak ya da yarım kalan bir işi tamamlamak çok daha kolay olacak.

Maddi konularda sabah kendi kazancını ya da emeğinin değerini küçümsemeye meyilli olabilirsin. Akşamki kavuşum daha gerçekçi bakmanı sağlayacağı için fiyat, ücret ya da bütçe hesabını o saatlerde yeniden ele al. Sabah gözünde büyüyen mesele çok daha yönetilebilir görünebilir.

Peki ya aşk? Gece Ay’ın Balık burcuna geçmesi arkadaşlık ve gelecek planlarını öne çıkarıyor. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerinle ortak bir hedefi konuşmak ikinizi yakınlaştırabilir. Bu gece sadece günlük meseleleri değil, ileride ne yapmak istediğinizi de konuşun. Bekar bir Boğa burcu isen, arkadaş çevrenden biri aracılığıyla yeni bir tanışma yaşanabilir. İlk anda büyük bir anlam yüklemek yerine sohbetin sana nasıl hissettirdiğine bak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, sabah Güneş ile Neptün arasındaki açı ev düzeninle kendi planlarını karşı karşıya getirebilir, öğle saatlerinde ise Merkür-Plüton açısı kariyerle ilgili önemli bir bilgiyi önüne getirebilir. Akşam yönetici gezegenin Merkür Güneş ile kavuştuğunda özellikle ev, aile ya da yaşam düzeniyle ilgili bir konuda ne yapacağını çok daha iyi görebilirsin.

Maddi konularda ev bağlantılı bir ödeme ya da masraf öğle saatlerinde seni gerebilir. Akşam Güneş-Merkür kavuşumu ayrıntıları görmeni kolaylaştıracağı için hesabı yeniden çıkar; ilk düşündüğünden farklı bir çözüm bulabilirsin.

Peki ya aşk? Gece Ay Balık burcuna geçerken ilişkiyle kariyer arasındaki denge daha görünür hale geliyor. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, işle ilgili bir gelişme partnerinle programınızı değiştirebilir. Bunu oldubittiye getirmek yerine birlikte plan yapmanız daha iyi olur. Bekar bir İkizler burcu isen, profesyonel çevrenden biri ilgini çekebilir. Hoşuna gitmesi güzel ama iş ve özel hayat sınırlarını da baştan düşün. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, sabah Güneş-Neptün açısı söylediklerinle içinden geçenler arasında küçük bir uyumsuzluk yaratabilir, öğle saatlerindeki Merkür-Plüton açısı ise bir konuşmanın düşündüğünden daha derin bir yere gitmesine neden olabilir. Akşam Güneş ile Merkür kavuşumu iletişim alanını desteklediği için önemli bir meseleyi konuşmak ve kendini anlatmak çok daha kolay olacak.

Maddi konularda gündüz belirsiz duran bir gelir, teklif ya da ödeme akşam daha anlaşılır hale gelebilir. Özellikle biriyle para konuşman gerekiyorsa sabah acele etmek yerine akşam daha net bir çerçeve çizmen işine yarayacaktır.

Peki ya aşk? Gece Ay’ın Balık burcuna geçmesi ilişkilere biraz daha umutlu ve açık bir hava getiriyor. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerinle seyahat, taşınma ya da gelecekte yapmak istediğiniz bir şey üzerine sohbet edebilirsiniz. Hayal kurmak güzel ama ikinizin de gerçekten istediği şeyi ayırmayı unutmayın. Bekar bir Yengeç burcu isen, farklı bir çevreden biri dikkatini çekebilir. Alıştığın kişilere benzememesi bu tanışmayı daha da ilginç hale getirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, sabah Güneş ile Neptün arasındaki açı kendi değerin ve imkanların konusunda kafanı biraz karıştırabilir, öğle saatlerindeki Merkür-Plüton açısı ise ortak para ya da paylaşılan kaynaklarla ilgili önemli bir ayrıntıyı ortaya çıkarabilir. Akşam Güneş ile Merkür kazanç alanında kavuştuğunda ücret, teklif ya da fiyat konusunda ne istediğini daha rahat belirleyebilirsin.

Maddi konularda sabah kendini gereğinden düşük değerlendirme eğilimin olabilir. Akşamki kavuşum neyin hakkın olduğunu daha iyi görmeni sağlayabilir. Bir rakam belirleyeceksen sadece karşı tarafın ne vereceğine değil, senin ne sunduğuna da bak.

Peki ya aşk? Gece Ay Balık burcuna geçerken yakınlık, güven ve paylaşım konuları daha hassas hale geliyor. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, güvenle ilgili bir meseleyi konuşmak isteyebilirsin. İma etmek yerine seni rahatsız eden noktayı açıkça söylemen daha kolay sonuç verir. Bekar bir Aslan burcu isen, birine karşı yoğun bir çekim hissedebilirsin. Bu hissin tadını çıkar ama birkaç saatte karşındaki insan hakkında bütün kararını verme. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, sabah Güneş-Neptün açısı kendinden beklentilerinle mevcut şartlar arasındaki farkı fazla büyütmene neden olabilir, öğle saatlerinde Merkür-Plüton açısı ise bir ortaklık ya da yakın ilişkide önemli bir meseleyi ortaya çıkarabilir. Akşam Güneş ile Merkür tam burcunda kavuşuyor; ne düşündüğünü ve ne istediğini anlatmak bugün çok daha kolay.

Maddi konularda bu zihinsel açıklık doğrudan işine yarıyor. Bir fiyat belirlemek, teklif hazırlamak ya da emeğinin karşılığını konuşmak için akşam saatleri oldukça destekleyici. Kendini gereksiz yere aşağı çekmeden gerçekçi bir rakam belirle.

Peki ya aşk? Gece Ay tam karşı burcuna geçerek ilişkiler alanını hareketlendiriyor. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerinle geleceğe dair ciddi bir konuşma yapabilirsiniz. Her şeyi aynı akşam çözmek zorunda değilsiniz; en önemli konudan başlayın. Bekar bir Başak burcu isen, biriyle yaptığın sohbet beklediğinden daha kişisel bir yere gidebilir. Şaşırırsan hemen mesafe koyma; önce karşındaki insanı biraz daha tanı. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, sabah Güneş ile Neptün arasındaki açı içinde taşıdığın bir düşünceyi anlamanı zorlaştırabilir, öğle saatlerindeki Merkür-Plüton açısı ise günlük düzeninde seni asıl yoran noktayı gösterebilir. Akşam Güneş ile Merkür kavuşumu iç dünyanı toparlıyor; kafanda dönen bir meseleye sonunda daha açık bakabilirsin.

Maddi konularda gündüz anlaşılması zor gelen bir hesap akşam daha mantıklı görünmeye başlayabilir. Kimseyle paylaşmadığın bir ödeme ya da bütçe planı varsa sakin bir yerde yeniden gözden geçirmen iyi olacaktır.

Peki ya aşk? Gece Ay Balık burcuna geçerken ilişkilerde günlük hayatın küçük ayrıntıları önem kazanıyor. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, ikinizi yoran bir alışkanlığı değiştirmeye karar verebilirsiniz. Büyük bir ilişki konuşması yapmadan da bazı şeyler düzeltilebilir. Bekar bir Terazi burcu isen, her gün gördüğün birini farklı gözle değerlendirmeye başlayabilirsin. Bunun gerçek bir ilgi mi yoksa anlık bir merak mı olduğunu görmek için biraz zaman yeterli olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, sabah Güneş-Neptün açısı bir arkadaşından beklediğin desteği alamadığını düşündürebilir, öğle saatlerindeki Merkür-Plüton açısı ise aşk ya da yaratıcılık konusunda güçlü bir farkındalık getirebilir. Akşam Güneş ile Merkür arkadaşlık ve hedefler alanında kavuştuğunda bir ekip, proje ya da gelecek planıyla ilgili kararın daha belirgin hale geliyor.

Maddi konularda özellikle yaratıcı bir işten ya da yan projeden gelecek kazanç gündeme gelebilir. Akşamki kavuşum ücret ve beklenti konuşmalarında seni destekliyor. Rakamı sormaktan ya da kendi beklentini söylemekten çekinme.

Peki ya aşk? Gece Ay Balık burcuna geçerek tam aşk alanını hareketlendiriyor. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerinle aranızdaki sıcaklık belirgin biçimde artabilir. Gün içinde yaşanan bir gerginlik varsa onu sürekli yeniden konuşmak yerine birlikte keyif aldığınız bir şey yapmak daha iyi gelebilir. Bekar bir Akrep burcu isen, güçlü bir çekim yaşayabilirsin. His güzel ama karşılıklı ilgi olup olmadığını da görmeye çalış. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, sabah Güneş ile Neptün arasındaki açı olmak istediğin yerle bulunduğun noktayı karşılaştırmana neden olabilir, öğle saatlerindeki Merkür-Plüton açısı ise ev ya da aileyle ilgili önemli bir meseleyi açabilir. Akşam Güneş ile Merkür kariyer alanında kavuştuğunda iş görüşmesi, sunum ya da önemli bir konuşma için kendini çok daha hazır hissedebilirsin.

Maddi konularda mesleğinle bağlantılı bir ücret ya da rakam konuşması yapılabilir. Akşamki kavuşum sana ne istediğini daha açık anlatma fırsatı veriyor. Görüşmeye girmeden önce kafandaki rakamı belirlemen işini kolaylaştırır.

Peki ya aşk? Gece Ay Balık burcuna geçerken ev, aile ve güven ihtiyacın öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, birlikte yaşama düzeni ya da ailelerle ilgili bir konu konuşulabilir. Tartışmayı büyütmek yerine uygulanabilir bir çözüm bulmaya çalışın. Bekar bir Yay burcu isen, zaten bildiğin bir çevreden biri dikkatini çekebilir. Bazen yeni bir ihtimal sandığından çok daha yakında olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, sabah Güneş-Neptün açısı henüz somutlaşmayan bir plan konusunda seni sabırsızlandırabilir, öğle saatlerindeki Merkür-Plüton açısı ise kazanç ve emeğinin karşılığı hakkında önemli bir farkındalık yaratabilir. Akşam Güneş ile Merkür kavuşumu eğitim, seyahat ya da gelecek planlarında önünü daha rahat görmeni sağlayacak.

Maddi konularda öğle saatlerinde kafanı kurcalayan bir mesele, akşam daha somut hale gelebilir. Özellikle emeğinin karşılığı konusunda kendini geri çekme. Ne istediğini açık biçimde söylemek bugün daha kolay olacaktır.

Peki ya aşk? Gece Ay Balık burcuna geçerek iletişim alanını hareketlendiriyor. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, konuşulması ertelenen bir konu sonunda açılabilir. Bu kez konuyu kapatmak için değil, gerçekten anlamak için konuşmaya çalışın. Bekar bir Oğlak burcu isen, bir mesaj ya da sohbet daha kişisel bir hale gelebilir. Karşılıklı merak varsa sohbeti gereksiz yere kesme. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, sabah Güneş ile Neptün arasındaki açı bir arkadaşlıkla ilgili beklentinle gerçeği karşı karşıya getirebilir, öğle saatlerindeki Merkür-Plüton açısı ise bir konuda kendinden fazla ödün verdiğini fark ettirebilir. Akşam Güneş ile Merkür ortak kaynaklar alanında kavuştuğunda borç, kredi, bütçe ya da paylaşım konusunda neyin adil olduğunu daha kolay görebilirsin.

Maddi konularda ortak yürüttüğün bir hesap varsa akşam saatleri ayrıntıları konuşmak için daha uygun. Kim ne ödüyor, kim ne kadar sorumluluk alıyor; bunu açık biçimde belirlemek sonradan çıkabilecek gerilimi azaltır.

Peki ya aşk? Gece Ay Balık burcuna geçerek öz değer konusunu öne çıkarıyor. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, ilişkide neye gerçekten değer verdiğinizi konuşabilirsiniz. Burada sadece para değil, zaman ve emek de önemli. Bekar bir Kova burcu isen, kendine verdiğin değer yaptığın seçimlere de yansıyabilir. Sana yarım ilgi gösteren biri yerine yanında rahat ettiğin insanlara biraz daha dikkat et. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, sabah Güneş-Neptün açısı kariyer beklentilerinle mevcut şartlar arasındaki farkı gözünde büyütebilir, öğle saatlerindeki Merkür-Plüton açısı ise içinde tuttuğun bir meseleyi ortaya çıkarabilir. Akşam Güneş ile Merkür ilişkiler ve ortaklıklar alanında kavuştuğunda bir iş birliği ya da ortak karar konusunda kafan belirgin biçimde toparlanacak.

Maddi konularda ortaklaşa alınacak bir karar daha anlaşılır hale gelebilir. Akşam rakamları ve sorumlulukları açık açık konuşmak sonradan çıkabilecek yanlış anlamaları azaltacaktır.

Peki ya aşk? Gece Ay’ın burcuna geçmesi duygularını belirgin biçimde yükseltiyor. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, kendinle ilgili fark ettiğin bir ihtiyaç ilişkinin içinde de konuşulmak isteyebilir. Karşındaki insanın bunu kendiliğinden anlamasını beklemek yerine açıkça anlatman daha iyi olur. Bekar bir Balık burcu isen, sezgilerin oldukça güçlü olabilir ama sadece hislerine yaslanma; karşındaki kişinin davranışlarını da mutlaka hesaba kat. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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