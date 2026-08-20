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Günlük Burç Yorumuna Göre 21 Ağustos Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 21 Ağustos Cuma gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 21 Ağustos Cuma günü burçları neler bekliyor?

İşte, 21 Ağustos Cuma gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Venüs ile Satürn tam senin ekseninde karşı karşıya geliyor ve bu durum ilişkilerini, ortaklıklarını ve kendi sınırlarını daha fazla düşünmene neden olabilir. İş hayatında bir ortaktan ya da yakın çalıştığın birinden beklediğin desteği göremeyebilirsin. Bunu hemen hayal kırıklığına çevirmek yerine kimin gerçekten sorumluluk aldığını gözlemlemelisin. Ay Yay burcunda ilerlediği için olaylara biraz daha geniş açıdan bakabilir, tek bir pürüzün bütün planını bozmasına izin vermeyebilirsin.

Maddi konularda küçük bir kısıtlamayla karşılaşabilirsin. Beklediğin bir ödeme gecikebilir ya da bir talebin şimdilik karşılık bulmayabilir. Bugün ısrar edip kendini yormak yerine bütçeni elindeki gerçek rakamlara göre düzenlemek daha doğru olacaktır.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün mesafe ve ciddiyet biraz daha fazla hissedilebilir. İlişkisi olan bir Koç burcuysan, partnerin sana normalden daha uzak davranabilir; bunu hemen senden soğuduğu şeklinde yorumlamamalısın. Bekar bir Koç burcuysan, ilgilendiğin kişiden daha temkinli bir cevap gelebilir. Bugün aceleyle peşin hükümlü yorumlar yapmamalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Venüs ile Satürn arasındaki karşıtlık günlük düzeninle arka planda taşıdığın sorumlulukları karşı karşıya getiriyor. İş hayatında verdiğin emeğin karşılığını yeterince alamadığını düşünebilir ya da bir süredir sessizce üstlendiğin yüklerin seni yorduğunu fark edebilirsin. Yöneticin Venüs’ün Satürn ile karşı karşıya gelmesi günü biraz ağırlaştırabilir ama bu tablo sana nerede fazla sorumluluk aldığını da gösterecek. Ay Yay burcunda ilerlerken maddi ve duygusal paylaşımlar konusunda daha gerçekçi düşünmek işini kolaylaştırabilir.

Maddi konularda harcadığın emekle elde ettiğin kazanç arasındaki fark bugün gözüne daha fazla çarpabilir. Bu durum moralini bozmak yerine ücretini, çalışma şartlarını ya da bütçe planını nerede değiştirmen gerektiğini fark etmene yardımcı olsun.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün alma-verme dengesi gündemde. İlişkisi olan bir Boğa burcuysan, verdiğin değerle aldığın ilgi arasındaki farkı düşünebilirsin; bunu sitem etmek yerine açıkça konuşman daha iyi olacaktır. Bekar bir Boğa burcuysan, tek taraflı ilerleyen bir yakınlığı bugün daha net fark edebilirsin. Kendini karşılık görmediğin bir yerde gereğinden fazla yormamalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Venüs ile Satürn arasındaki karşıtlık keyif aldığın konularla sosyal sorumluluklarını karşı karşıya getiriyor. İş hayatında ya da günlük planlarında yapmak istediğin şeylerle çevrenden gelen beklentiler çakışabilir. Bir arkadaşına, gruba ya da ortak bir projeye verdiğin söz nedeniyle kendi planından vazgeçmen gerekebilir. Ay Yay burcunda ilerlediği için ortaklıklar ve bire bir ilişkiler konusunda birinden destek almak işini kolaylaştırabilir. Bugün herkesi memnun etmeye çalışmak yerine önceliklerini belirlemelisin.

Maddi konularda eğlence, sosyal hayat ya da keyif için yapmak istediğin bir harcamayı ertelemen gerekebilir. Bütçenin sınırını zorlamak yerine bugün vazgeçtiğin küçük bir masrafın ileride seni rahatlatabileceğini düşün.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün ciddiyet ve netlik öne çıkıyor. İlişkisi olan bir İkizler burcuysan, ilişkinizin eğlenceli tarafı kadar geleceğe yönelik beklentileri ve sorumlulukları da konuşmanız gerekebilir. Bekar bir İkizler burcuysan, yüzeysel ilerleyen bir flörtün artık sana yeterli gelmediğini fark edebilirsin. Bugün ilişkilerde gerçek bir bağ aradığını kendine itiraf etmelisin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Venüs ile Satürn arasındaki karşıtlık ev ve aile hayatınla kariyer alanını karşı karşıya getiriyor. İş hayatında üstlerinin veya yöneticilerinin beklentileriyle özel hayatındaki sorumluluklar aynı anda üzerine gelebilir. Mars hâlâ senin burcunda olduğu için hemen harekete geçmek isteyebilirsin ama bugün her sorunu tek hamlede çözmeye çalışmak seni gereksiz yere yorabilir. Ay Yay burcunda ilerlerken günlük işlerini sıraya koymak ve önce gerçekten acil olanlara odaklanmak daha iyi sonuç verecektir.

Maddi konularda bir iş görüşmesi, maaş pazarlığı ya da aileyle bağlantılı bir ödeme beklediğin gibi sonuçlanmayabilir. Bugün aldığın bir “hayır” cevabını yolun sonu gibi görmemelisin; şartları yeniden değerlendirebileceğin başka seçenekler de olabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün iş ve özel hayat arasındaki denge ilişkin üzerinde etkili olabilir. İlişkisi olan bir Yengeç burcuysan, yoğunluk nedeniyle partnerine biraz mesafeli davranabilir ya da ondan aynı tavrı görebilirsin. Bekar bir Yengeç burcuysan, mesajlaştığın kişinin gün içindeki yoğunluğunu ilgisizlik olarak yorumlamamaya çalış. Bugün her sessizliği kişisel almamalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Venüs ile Satürn arasındaki karşıtlık iletişim alanınla eğitim, seyahat ve uzak hedeflerini karşı karşıya getiriyor. İş hayatında büyük düşündüğün bir proje ile önündeki günlük şartlar arasında uyumsuzluk fark edebilirsin. Bir eğitim, yolculuk ya da uzak bağlantılı plan beklediğinden daha fazla hazırlık isteyebilir. Bu durum hayalinden vazgeçmen gerektiği anlamına gelmiyor; yalnızca planını biraz daha gerçekçi kurman gerektiğini gösteriyor. Ay Yay burcunda ilerlediği için yaratıcılığını ve moralini korumak daha kolay olabilir.

Maddi konularda eğitim, seyahat ya da uzaklarla bağlantılı bir gider bütçeni zorlayabilir. Ödemeyi tek seferde yapmak yerine ertelemek, taksitlendirmek ya da daha uygun bir seçenek araştırmak sana iyi gelebilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün iletişim ve mesafe konusu öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Aslan burcuysan, partnerinden beklediğin ilgiyi göremediğinde hemen içine kapanmak yerine ne hissettiğini söylemelisin. Bekar bir Aslan burcuysan, uzakta yaşayan ya da hayat tarzı senden farklı biriyle arandaki mesafeyi daha fazla hissedebilirsin. Bugün sonuca varmak için acele etmemelisin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Venüs ile Satürn arasındaki karşıtlık kazanç alanınla ortak kaynaklar alanını karşı karşıya getiriyor. İş hayatında kendi emeğinin karşılığı ile bir ortaklığın, borcun ya da paylaşılan bütçenin şartları arasında bir denge kurman gerekebilir. Biriyle ortak yürüttüğün bir konuda hakkını ve payını savunmaktan çekinmemelisin. Güneş’in burcuna yaklaşmasıyla birlikte enerjin de yavaş yavaş toparlanıyor; bugün yaşadığın pürüzler sana hangi konuları düzene sokman gerektiğini gösterebilir. Ay Yay burcunda ilerlediği için ev ve aile alanında daha rahatlatıcı gelişmeler yaşayabilirsin.

Maddi konularda bir borç, kredi ya da paylaşılan hesap seni düşündürebilir. Rakamları olduğu gibi konuşmak ve kimin hangi sorumluluğu üstleneceğini baştan belirlemek işleri kolaylaştıracaktır.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün güven ve paylaşım konusu öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Başak burcuysan, partnerinle para, güven ya da ortak sorumluluklar üzerine konuşmanız gerekebilir. Bekar bir Başak burcuysan, kendini koruma isteğin nedeniyle yeni birine yaklaşmakta zorlandığını fark edebilirsin. Hislerini bastırmak yerine önce kendine karşı dürüst olmalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün yönetici gezegenin Venüs senin burcunda Satürn ile karşı karşıya geliyor ve bu durum haftanın daha zorlayıcı günlerinden birini yaşatabilir. İş hayatında sunduğun bir talep geri çevrilebilir ya da beklediğin bir kapının şimdilik açılmadığını görebilirsin. Bunu kişisel bir başarısızlık gibi görmek yerine hangi şartların sana gerçekten uygun olup olmadığını anlamaya çalışmalısın. Ay Yay burcunda ilerlediği için konuşmak, fikir alışverişinde bulunmak ve güvendiğin birinden görüş almak moralini toparlayabilir.

Maddi konularda harcamalarını biraz kısmak gerekebilir. Bugün büyük bir alışverişe yönelmek yerine bütçeni korumak ve birkaç gün düşünmek çok daha güvenli olacaktır.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün mesafe ve sınırlar daha görünür hale gelebilir. İlişkisi olan bir Terazi burcuysan, partnerinle aranıza kısa süreli bir mesafe girebilir ya da onun net bir sınırıyla karşılaşabilirsin. Bekar bir Terazi burcuysan, ilgilendiğin kişinin daha çekimser davranması seni düşündürebilir. Karşındaki kişinin tavrını hemen kendi değerinle ilişkilendirmemelisin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Venüs ile Satürn arasındaki karşıtlık arka planda taşıdığın konularla günlük düzenini ve iş sorumluluklarını karşı karşıya getiriyor. İş hayatında uzun zamandır konuşulmayan bir mesele artık günlük işleyişini zorlamaya başlayabilir. Her şeyi sessizce üstlenmek yerine hangi yükün gerçekten sana ait olduğunu ayırman gerekiyor. Ay Yay burcunda ilerlediği için kazanç ve bütçe konularında daha somut düşünmek, önündeki seçenekleri rakamlarla değerlendirmek sana iyi gelebilir.

Maddi konularda kimseyle paylaşmadığın bir ödeme ya da yükümlülük bugün daha fazla dikkat isteyebilir. Bunu tek başına taşımak yerine ödeme planını yeniden düzenlemek ya da farklı bir çözüm araştırmak işini kolaylaştırabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün biraz mesafe ve kendi içine dönme ihtiyacı var. İlişkisi olan bir Akrep burcuysan, günlük yoğunluk nedeniyle partnerinle arandaki iletişim azalabilir ya da sen biraz yalnız kalmak isteyebilirsin. Bekar bir Akrep burcuysan, karşı tarafın çekingen tavrını hemen ilgisizlik olarak değerlendirmemelisin. Bugün acele kararlar vermemelisin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Venüs ile Satürn arasındaki karşıtlık sosyal çevrenle aşk, keyif ve yaratıcılık alanını karşı karşıya getiriyor. İş hayatında veya özel planlarında arkadaşlarının senden beklentileriyle kendi yapmak istediğin şeyler çakışabilir. Her davete, projeye ya da ricaya aynı anda yetişmeye çalışmak yerine bugün biraz kendi önceliklerini düşünmelisin. Ay senin burcunda ilerlediği için enerjin yüksek olabilir ama bu enerjiyi herkese dağıtırsan gün sonunda kendine ayıracak gücün kalmayabilir. Programını kendi ihtiyaçlarını da hesaba katarak düzenlemen iyi olacaktır.

Maddi konularda arkadaş grubunla yaptığın bir planın masrafı düşündüğünden fazla olabilir. Sırf ortamın havasını bozmamak için kendi payından fazlasını üstlenmek zorunda değilsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün sosyal çevre ile özel hayatın arasında bir denge kurman gerekebilir. İlişkisi olan bir Yay burcuysan, partnerin senden daha fazla zaman veya ilgi beklerken sen arkadaşlarına ya da kendi planlarına yönelmek isteyebilirsin. Bekar bir Yay burcuysan, sosyal çevrenden biriyle başlayan bir yakınlığın senden beklediğinden hızlı ilerlemesi mümkün. Kendi temponu korumalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün yöneticin Satürn, Venüs ile karşı karşıya geliyor ve bu açı kariyerinle ev ve aile hayatın arasındaki dengeyi gündeme getiriyor. İş hayatında bir üstünle ya da yöneticinle fikir ayrılığı yaşayabilir veya beklediğin takdiri bugün göremeyebilirsin. Bunun yanında evde ya da aile içinde ilgilenmen gereken bir sorumluluk da iş planlarını zorlayabilir. Bugün yaşadığın gecikmeler sana hangi alanı daha sağlam kurman gerektiğini gösterebilir. Ay Yay burcunda ilerlediği için arka planda yürüttüğün işlere sakin biçimde odaklanmak sana iyi gelecektir.

Maddi konularda mesleki kazançlarınla ilgili geçici bir kısıtlama olabilir. Beklediğin bir zam, prim ya da terfi ertelenebilir ama bu durum konunun tamamen kapandığı anlamına gelmez.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün ciddiyet ve sorumluluk öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Oğlak burcuysan, iş ve aile sorumluluklarının ilişkinize ne kadar zaman bıraktığını konuşmanız gerekebilir. Bekar bir Oğlak burcuysan, yoğun gündemin aşka ayırdığın zamanı azaltabilir. Bugün kendine ve özel hayatına da küçük bir alan açmaya çalışmalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Venüs ile Satürn arasındaki karşıtlık eğitim, seyahat ve uzak hedeflerinle iletişim alanını karşı karşıya getiriyor. İş hayatında büyük bir hedefe odaklanmışken günlük yazışmalar, toplantılar, evraklar ya da yakın çevrenden gelen sorumluluklar planını yavaşlatabilir. Sen daha geniş düşünmek isterken çevrendekiler senden daha somut ve kısa vadeli cevaplar bekleyebilir. Kendi hedeflerini başkalarının beklentileri uğruna tamamen geri plana atmamalı ama karşındaki insanların söylediklerini de dinlemelisin. Ay Yay burcunda ilerlediği için sosyal çevrenden gelecek destek işini kolaylaştırabilir.

Maddi konularda uzaklarla ilgili bir masraf, vize ücreti, yolculuk ya da eğitim gideri bütçeni zorlayabilir. Ödeme planını baştan gözden geçirmek ve ek masrafları da hesaba katmak iyi olacaktır.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün iletişim biçiminiz belirleyici olabilir. İlişkisi olan bir Kova burcuysan, partnerinle gelecek planları konusunda farklı düşünceleriniz varsa bunu açıkça konuşmalısınız. Bekar bir Kova burcuysan, uzaktan ya da farklı bir çevreden biriyle başlayan iletişimde beklentilerinizin aynı olup olmadığını anlamaya çalışabilirsin. Kendi temponu korumalı, acele etmemelisin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Venüs ile Satürn arasındaki karşıtlık ortak kaynaklarınla kişisel kazanç alanını karşı karşıya getiriyor. İş hayatında biriyle paylaştığın bir ödeme, sorumluluk ya da maddi yük kendi bütçeni yeniden düzenlemene neden olabilir. Başkasının payına düşen bir masrafı üstlenmeden önce kendi sınırlarını net biçimde görmelisin. Ay Yay burcunda, yani kariyer alanında ilerlediği için iş hayatında daha görünür olabilir ve sorumluluklarının arttığını hissedebilirsin. Bugün kendini kanıtlamaya çalışırken maddi sınırlarını da gözden kaçırmamalısın.

Maddi konularda unutulmuş bir borç, vergi ya da ortak bir ödeme aniden gündeme gelebilir. Rakamları tahmin ederek değil, gerçek tutarları kontrol ederek hareket etmek seni gereksiz bir stresten koruyacaktır.Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün güven, paylaşım ve sınırlar üzerine daha derin düşünceler gündeme gelebilir. İlişkisi olan bir Balık burcuysan, aranızdaki maddi ya da duygusal paylaşım konusunda konuşmanız gereken bir mesele ortaya çıkabilir. Bekar bir Balık burcuysan, birine karşı hislerini açmadan önce kendini güvende hissetmeye ihtiyaç duyabilirsin. Bugün kendini hazır olmadığın hiçbir konuşmaya zorlamamalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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