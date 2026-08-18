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Günlük Burç Yorumuna Göre 19 Ağustos Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
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astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 19 Ağustos Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 19 Ağustos Çarşamba günü burçları neler bekliyor?

İşte, 19 Ağustos Çarşamba gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Ay ortak kaynaklar alanında ilerlemeye devam ediyor ve yarınki İlk Dördün’e hazırlanıyorsun. İş hayatında dün açtığın bir konunun devamı geliyor; bir rakam, bir şart ya da bir sözleşme detayı bugün konuşulabilir. Sen genellikle işleri hızlıca bağlamak istersin, ancak bugün acele etmemelisin. Yarın karar verme günü, bugün ise bilgi toplama günü.

Maddi konularda paylaşılan bir hesabın ayrıntıları netleşiyor. Dün konuştuğun konunun rakamlarını bugün kağıda dökmelisin, çünkü yarın masaya oturduğunda hazırlıklı olman gerekiyor.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün derinlik devam ediyor. İlişkisi olan bir Koç burcu isen, dün başlayan içten sohbet bugün daha da açılıyor; partnerinin sana anlattığı bir şey seni şaşırtabilir. Bekar bir Koç burcu isen, hoşlandığın kişiyi gözlemlemeye devam etmelisin. Bugün acele etmek yerine tanımayı seçmelisin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Ay tam karşı burcunda ilerliyor ve ortaklıklar gündeminde kalmaya devam ediyor. İş hayatında dün başlayan bir görüşme bugün somutlaşabilir. Karşı tarafın ne istediğini artık daha net görüyorsun, bu da işini kolaylaştırıyor. Yarınki İlk Dördün bir iş birliğinde karar anını getiriyor, o yüzden bugün şartları iyice anlamalısın.

Maddi konularda ortak bir bütçe konuşulmaya devam ediyor. Dün belirlediğiniz payları bugün yazılı hale getirmelisin; sözde kalan hiçbir anlaşma güvenli değil.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün de karşındaki kişi merkezde. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, dün sorduğun sorunun cevabı bugün gelebilir ve bu cevap ilişkinizi güzel bir yere taşıyabilir. Bekar bir Boğa burcu isen, sana ilgi gösteren kişinin ciddiyetini bugün ölçebilirsin. Sabırlı olmalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Ay günlük düzen alanında ilerliyor ve toparlanma sürecin devam ediyor. İş hayatında dün başladığın düzeni bugün sürdürmelisin, çünkü asıl fark tek bir günde değil tekrar eden günlerde ortaya çıkıyor. Yarınki İlk Dördün iş rutininde bir eşiğe getiriyor seni; bugün bitirdiğin işler yarın seni rahatlatacak.

Maddi konularda küçük tasarrufların birikiyor. Dün fark ettiğin gereksiz bir gideri bugün kesmelisin, çünkü ertelediğinde unutuyorsun.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün istikrar konuşuyor. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, dün gösterdiğin küçük ilginin karşılığını bugün alıyorsun. Bekar bir İkizler burcu isen, gündelik hayatında karşılaştığın kişiyle aranızdaki sohbet bugün biraz daha ilerleyebilir. Yavaş ilerlemek seni korkutmasın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Ay aşk ve yaratıcılık alanında ilerliyor ve üretme isteğin sürüyor. Mars da hâlâ burcunda olduğu için enerjin yerinde. İş hayatında dün aklına gelen fikri bugün somutlaştırmalısın; kafanda kalan hiçbir fikir bir işe yaramıyor. Yarınki İlk Dördün kendi duruşunla ilgili bir karar getiriyor, o yüzden bugün ne istediğini netleştirmelisin.

Maddi konularda dün gündeme gelen kazanç fikri bugün şekilleniyor. Küçük bir adım atmalı, mükemmel şartları beklememelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün de neşe hakim. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, dünkü keyifli havayı sürdürmelisin; ilişkiler tek seferlik jestlerle değil, tekrar eden anlarla besleniyor. Bekar bir Yengeç burcu isen, dün tanıştığın ya da konuştuğun biriyle sohbet devam edebilir. Kalbini rahat bırakmalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Ay ev ve aile alanında ilerliyor ve dinlenme isteğin sürüyor. Güneş burcundaki son günlerini yaşıyor, yani doğum günü sezonun kapanmak üzere. İş hayatında bugün büyük hamleler yapmak yerine son bir ay içinde neyi başardığını düşünmelisin. Yarınki İlk Dördün ev ile kariyer arasındaki dengeyi gündeme getiriyor.

Maddi konularda evle ilgili konu bugün de gündeminde. Dün konuştuğun masrafı bugün planlamalı, ödeme takvimini çıkarmalısın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün huzur arayışın sürüyor. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerinle sakin bir gün geçirmek ikinize de iyi geliyor. Bekar bir Aslan burcu isen, tanıdık bir çevrede kendini rahat hissettiğin biriyle vakit geçirebilirsin. Gösterişe ihtiyacın yok bugün… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Ay iletişim alanında ilerliyor ve konuşmaların akıcı gitmeye devam ediyor. Güneş dört gün sonra senin burcuna geçiyor, yani hazırlık günlerindesin. İş hayatında bugün bir görüşme ayarlamak, bir teklif iletmek ya da bir konuyu netleştirmek için uygun bir zamandasın. Yarınki İlk Dördün kariyerinle ilgili bir karar getiriyor, bugün zemini hazırlamalısın.

Maddi konularda dün gündeme gelen teklifin şartlarını bugün sormalısın. Detayı öğrenmeden hiçbir işe evet dememelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün de kelimeler senin yanında. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, dün açtığın konunun devamını getirmelisin; yarım kalan konuşmalar ilişkileri yoruyor. Bekar bir Başak burcu isen, biriyle kurduğun iletişim bugün biraz daha samimileşiyor. Konuşmaya devam etmelisin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Ay kazanç alanında ilerliyor ve dikkatin somut konularda. Venüs hâlâ burcunda olduğu için çekiciliğin ve ikna gücün sürüyor. İş hayatında dün dile getirdiğin talebin karşılığını bugün alabilirsin. Yarınki İlk Dördün uzaklarla ya da eğitimle ilgili bir karar getiriyor, o yüzden bugün kafandaki soruları toparlamalısın.

Maddi konularda emeğinin karşılığını konuşmaya devam etmelisin. Dün başladığın görüşmeyi bugün sonuçlandırabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün kendine güvenin sürüyor. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, kendini iyi hissettiğin için ilişkine de bu enerjiyi taşıyorsun. Bekar bir Terazi burcu isen, çevrenden gelen ilgi bugün de devam ediyor. Kendine iyi davranmayı sürdürmelisin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Ay senin burcunda ilerliyor ve yarınki İlk Dördün de senin burcunda gerçekleşecek. Yani bugün önemli bir eşiğin arifesindesin. İş hayatında son haftalarda başlattığın bir işin nereye gittiğini değerlendirmelisin; yarın karar vereceksin, bugün ise düşünmelisin. Sezgin çok güçlü, o yüzden içinden geleni not almalısın.

Maddi konularda dün netleşen bir konu bugün de gündeminde. Elindeki rakamları toparlamalı, yarına hazırlıklı girmelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün de kendinden eminsin. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerinle aranızdaki bağ bu hafta belirgin şekilde güçleniyor. Bekar bir Akrep burcu isen, çekim gücün yüksek kalmaya devam ediyor. Bugün kendini geri planda tutmamalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Ay en gizli alanında ilerliyor ve içe dönük halin sürüyor. İş hayatında bugün de sessizce çalışmalı, kendini kalabalığa zorlamamalısın. Bu dinlenme dönemi boşa geçmiyor; Güneş dört gün sonra kariyer alanına geçtiğinde çok daha güçlü başlayacaksın. Yarınki İlk Dördün günlük düzeninle ilgili bir karar getiriyor.

Maddi konularda arka planda süren planın olgunlaşıyor. Bugün de kimseye anlatmak zorunda değilsin, biraz daha bekletmelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün de sakinsin. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerinle sessiz bir gün geçirmek ikinize de iyi geliyor. Bekar bir Yay burcu isen, içindeki duygu olgunlaşmaya devam ediyor. Acele etmene gerek yok… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Ay arkadaşlık alanında ilerliyor ve çevrenle bağlantın sürüyor. İş hayatında dün konuştuğun bir kişiden bugün bir dönüş gelebilir. Bir grup içinde yürüyen iş bugün biraz daha somutlaşıyor. Yarınki İlk Dördün yaratıcılık alanında bir karar getiriyor; bugün fikirlerini toparlamalısın.

Maddi konularda ortak plan bugün de gündeminde. Payını netleştirdiysen bugün yazılı hale getirmelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün de sosyal çevren belirleyici. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, dünkü sosyalleşmenin ardından bugün baş başa vakit geçirmek dengeyi kuruyor. Bekar bir Oğlak burcu isen, dün tanıştığın kişiyle iletişim devam edebilir. Adım atmayı beklememelisin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Ay kariyer alanının tepesinde ilerliyor ve görünürlüğün sürüyor. Ay Düğümleri artık senin burcunda, yani kendi yolunu çizme dönemin resmen başladı. İş hayatında dün üstlendiğin sorumluluğu bugün taşımalısın; gözler üzerinde olduğu için özenli çalışman gerekiyor. Yarınki İlk Dördün ev ve aileyle ilgili bir karar getiriyor.

Maddi konularda dün netleşen rakam bugün somutlaşıyor. Gelen teklifi değerlendirmeli, aceleye getirmemelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün de denge kurmalısın. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, işine verdiğin dikkatin bir kısmını partnerine ayırmayı sürdürmelisin. Bekar bir Kova burcu isen, kendi yolunu çizerken tanışacağın biri sana ilham verebilir. Kendin olmaktan vazgeçmemelisin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Ay ufuk açan alanında ilerliyor ve zihnin açık kalmaya devam ediyor. İş hayatında dün ilgini çeken o alanı bugün araştırmalısın; merak edip bırakmak sana bir şey kazandırmıyor. Güneş dört gün sonra tam karşı burcuna geçiyor, yani ortaklıklar dönemin başlıyor. Yarınki İlk Dördün iletişimle ilgili bir karar getiriyor.

Maddi konularda uzakla ilgili imkânı bugün araştırmalısın. Ayrıntıları öğrenmeden heveslenmemelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün de ufkun geniş. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerinle dün konuştuğunuz plan bugün somutlaşabilir. Bekar bir Balık burcu isen, farklı bir çevreden gelen kişiyle iletişimin sürüyor. Merakının peşinden gitmeye devam etmelisin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
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