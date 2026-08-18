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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 19 Ağustos Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 19 Ağustos Çarşamba günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 19 Ağustos Çarşamba gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün kalbinde sana ağır gelen bazı hisler birikiyor. Ay ortak kaynaklar alanında ilerlerken yarınki İlk Dördün’ün enerjisi şimdiden hissediliyor. İlişkin varsa, dün başlayan içten sohbetin bir devamı var ve partnerin bugün sana anlatacağı bir şey seni şaşırtabilir. Sen genellikle konuşmayı sen başlatırsın, oysa bugün susup dinlemelisin; onun sana açacağı kapı, senin zorlayacağın kapıdan çok daha değerli.

Bekarsan, hoşlandığın kişi hakkında bugün yeni bir şey öğrenebilirsin. Belki ortak bir tanıdıktan, belki kendi gözlemlerinden. Bu bilgi hoşuna gitse de gitmese de işine yarayacak. Bugün adım atmak yerine bilgi toplamalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün beklediğin cevap kapıda. Ay tam karşı burcunda ilerliyor ve odağın hâlâ karşındaki kişide. İlişkin varsa, dün sorduğun sorunun cevabı bugün gelebilir ve bu cevap aranızdaki havayı belirgin şekilde değiştirecek. Sen sabırlı bir burçsun, ama bu kez sabrın karşılığını görüyorsun. Cevabı duyduğunda hemen tepki vermek yerine biraz düşünmelisin.

Bekarsan, sana ilgi gösteren kişinin ne kadar ciddi olduğunu bugün ölçebilirsin. Sözleriyle davranışlarının örtüşüp örtüşmediğine bak; senin için asıl ölçü bu. Acele bir karar vermeden birkaç gün daha izlemelisin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün ilişkinde asıl olan tekrar. Ay günlük düzen alanında ilerliyor ve aşkı gündelik hayatın içine yerleştiriyor. İlişkin varsa, dün gösterdiğin küçük ilginin karşılığını bugün alıyorsun; partnerin sana beklemediğin bir şekilde dönüş yapabilir. Sen genellikle çabuk sıkılırsın, ancak bir ilişkiyi ayakta tutan şey tam da bu tekrar eden küçük özenler.

Bekarsan, gündelik hayatında karşılaştığın kişiyle aranızdaki sohbet bugün bir adım daha ilerliyor. Bu yakınlık yavaş gelişiyor ve bu seni sabırsızlandırabilir. Yavaş büyüyen bağların çoğu zaman daha uzun ömürlü olduğunu unutmamalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün ilişkindeki neşeyi sürdürmelisin. Ay aşk alanında ilerlemeye devam ediyor ve Mars da burcunda; yani hem keyfin hem enerjin yerinde. İlişkin varsa, dünkü güzel havayı tek seferlik bırakmamalısın. İlişkiler büyük anlarla değil, arka arkaya gelen güzel günlerle besleniyor. Bugün de ona küçük bir sürpriz yapmalısın.

Bekarsan, dün konuştuğun ya da tanıştığın biriyle sohbet devam edebilir. Sen genellikle geri çekilir, karşı tarafın çabalamasını beklersin. Bu kez ilk mesajı sen atmalısın; Mars sana bu cesareti veriyor… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün gösterişten uzak bir aşk günü seni bekliyor. Ay ev alanında ilerliyor ve Güneş burcundaki son günlerini yaşıyor. İlişkin varsa, partnerinle sakin bir gün geçirmek ikinize de iyi geliyor. Bu ay boyunca hep parladın, dikkat çektin, ışıldadın; bugünse sadece sevilmeye ihtiyacın var. Ondan bir şey istemek yerine sadece yanında olmalısın.

Bekarsan, tanıdık bir çevrede kendini rahat hissettiğin biriyle vakit geçirebilirsin. Bugün etkileyici olmaya çalışmana gerek yok. Kimseyi büyülemeden, sadece kendin olarak bulunduğun bir ortam sana çok iyi gelecek… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün yarım kalan bir konuşmayı tamamlamalısın. Ay iletişim alanında ilerliyor ve dün açtığın konunun devamı bekleniyor. İlişkin varsa, bir meseleyi konuşup ortada bırakmak seni de partnerini de rahatsız ediyor. Bugün o konuyu sonuna kadar götürmelisin; yarım kalan konuşmalar ilişkilerde en çok yorgunluk yaratan şeydir.

Bekarsan, biriyle kurduğun iletişim bugün biraz daha samimileşiyor. Konuşmanın tonu değişiyor, daha kişisel bir yere gidiyor. Sen genellikle her cümleyi tartarak konuşursun; bugün biraz doğallığa izin vermelisin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün ilişkine kendi iyi hâlini taşıyorsun. Ay kazanç alanında ilerliyor, Venüs ise hâlâ senin burcunda. İlişkin varsa, kendini iyi hissettiğin için partnerine karşı da çok daha cömertsin. Bu enerjiyi fark edip ona bir şey vermelisin; bir söz, bir jest ya da sadece iyi bir gün. İyi olduğun günlerde sevmek çok daha kolay oluyor.

Bekarsan, çevrenden gelen ilgi bugün de sürüyor. Yalnız gelen her ilgiye aynı kapıyı açmamalısın; bu hafta seçici olmak seni yorulmaktan kurtaracak. Kendine iyi davranmayı sürdürmelisin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün içinde bir karar olgunlaşıyor. Ay senin burcunda ilerliyor ve yarınki İlk Dördün de burcunda gerçekleşecek; yani bir eşiğin tam arifesindesin. İlişkin varsa, uzun süredir düşündüğün bir konuda yarın bir adım atacaksın, ancak bugün ne hissettiğini kendine netleştirmelisin. Sen kararlarını içeride verir, sonra bir anda uygularsın; bugün o içerideki sesi dinlemelisin.

Bekarsan, biriyle ilgili hislerin bugün belirginleşiyor. Bu kişi hakkındaki tereddüdün ya tamamen dağılıyor ya da tam tersi oluyor. Her iki durumda da netlik senin lehine; belirsizlikten kurtulmak bugün en büyük kazancın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün kalbin sessizliğini koruyor. Ay en gizli alanında ilerliyor ve içe dönük halin sürüyor. İlişkin varsa, partnerinle sessiz bir gün geçirmek ikinize de iyi geliyor. Her gün bir şey konuşmak, bir konuyu çözmek zorunda değilsiniz. Bugün sadece yan yana olmak, aynı sessizliği paylaşmak bile aranızdaki bağı besliyor.

Bekarsan, içindeki duygu bugün de olgunlaşmaya devam ediyor. Bu hissi kimseyle paylaşmıyorsun ve doğrusu buna henüz gerek de yok. Bazı duygular anlatılmadan önce kendi içinde yer etmeli; bugün ona bu zamanı tanımalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün dengeyi kurma sırası sende. Ay arkadaşlık alanında ilerliyor ve dün sosyalleşmeyle geçen bir günün ardından bugün baş başa vakit geçirmelisin. İlişkin varsa, kalabalıkta iyi vakit geçirdiniz ama partnerinin seninle yalnız kalmaya da ihtiyacı var. Bugün sadece ikinize ait bir zaman ayırmalısın; bu denge ilişkini besliyor.

Bekarsan, dün tanıştığın kişiyle iletişim bugün devam edebilir. Sen genellikle karşı tarafın adım atmasını beklersin, oysa bu kez bekleyerek bir şey kaybetme riskin var. Küçük bir mesajla ilgini göstermelisin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün kendin olmakla sevmek arasındaki dengeyi buluyorsun. Ay Düğümleri artık senin burcunda ve önümüzdeki dönemde kendi yolunu çizeceksin. İlişkin varsa, bu yolu yürürken partnerini de yanına almalısın. Sen bağımsızlığını çok seversin, ama kendi yolunu çizmek yalnız yürümek anlamına gelmiyor. Bugün ona planlarından bahsetmelisin; seni dinlemek isteyecek.

Bekarsan, kendi yolunu çizerken tanışacağın biri sana ilham verebilir. Bu kişi seni değiştirmeye çalışmayan, aksine olduğun gibi ilgi çekici bulan biri olabilir. Böyle birini bugün fark etmelisin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün konuştuğunuz plan somutlaşıyor. Ay ufuk açan alanında ilerliyor ve zihnin hâlâ açık. İlişkin varsa, partnerinle dün konuştuğunuz o hayal bugün gerçek bir plana dönüşebilir. Bir tarih belirlemek, bir yeri araştırmak ya da sadece “gerçekten yapalım” demek bile yeterli. Hayal kurmak güzel, ama bir adım atıldığında ilişkiye asıl heyecanı veriyor.

Bekarsan, farklı bir çevreden gelen kişiyle iletişimin sürüyor. Bu kişi sana kendi dünyanın dışını gösteriyor ve bu merak seni besliyor. Yalnız merakla gerçek ilgiyi ayırt etmelisin; bugün buna dikkat etmen gerekiyor… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
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