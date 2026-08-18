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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 19 Ağustos Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

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P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 19 Ağustos Çarşamba gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 19 Ağustos Çarşamba gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 19 Ağustos Çarşamba gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün temponun yükselmesiyle birlikte baş bölgesinde bir basınç ve şakaklarında hafif bir hassasiyet hissedebilirsin. Zihnindeki yoğunluğu azaltmak için gün içinde ekran molalarını uzatmak, bol su tüketimini aksatmamak ve omuz ile boyun bölgesini esnetecek minik hareketler yapmak bedenine çok iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, boğaz ve boyun hizan bugün dışarıdaki hava değişimlerine ve rüzgara karşı ekstra hassas olabilir. Soğuk içeceklerden kaçınmak, ses tellerini yormamak ve boğazını koruyacak ılık bitki çaylarına yönelmek gününü rahat geçirmene yardımcı olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, gün içindeki yoğun iletişim trafiği ve zihinsel koşturmaca sinir sistemini biraz yorabilir. Akşam saatlerinde rahat bir uykuya geçebilmek adına kafein tüketimini sınırlandırmak, nefes egzersizleriyle zihnini yavaşlatmak ve el-bilek bölgesini dinlendirmek sana ihtiyacın olan tazeliği sunacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, duygusal dalgalanmaların ve günlük stresin doğrudan mide ile hassas sindirim sistemine yansıma eğilimi olabilir. Öğünleri aceleye getirmeden sakin bir tempoda tüketmek, hafif gıdalar tercih etmek ve hazmı zorlayacak yiyeceklerden uzak durmak bedenini ciddi şekilde rahatlatacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, omurga hizan, sırt bölgen ve duruşun bugün uzun süreli oturmalara karşı özen istiyor. Masa başındayken duruşunu sık sık düzeltmek, omuzları geriye çekip omurgayı rahatlatmak ve kalbini aniden zorlayacak aşırı tempolu egzersizlerden kaçınmak enerjini korur. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bağırsak floran ve sindirim sistemin bugün beslenme ritmine göre şekilleniyor. Mideni ve bağırsaklarını yorabilecek aşırı baharatlı ya da ağır gıdalardan uzak durarak daha hafif bir beslenme düzeni seçmek fiziki enerjini anında yükseltecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bedenindeki sıvı dengesi ve böbrek hizan bugün biraz daha dikkatli davranmanı bekliyor. Gün içinde su içmeyi ertelememeli, tuz tüketiminde aşırıya kaçmamalı ve bel bölgende oluşabilecek soğuk algınlıklarına karşı temkinli durmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, boşaltım sistemindeki hassasiyet ve bedeninin detoks ihtiyacı bugün biraz öne çıkabilir. İşlenmiş ve ağır gıdalar yerine bol su ve taze yeşilliklere yönelmek, günün sonunda yapacağın hafif bir yürüyüşle biriken gerilimi atmak bedenine çok iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, kalça eklemleri, uyluk bölgesi ve karaciğerin bugün esnetme hareketlerinde nazik olmanı gerektiriyor. Yağlı yemekleri bir kenara bırakıp karaciğerini dinlendirmek, spor yaparken kasları aniden zorlamamak günün kalitesini belirgin şekilde artıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, iskelet sistemin, dizlerin ve eklemlerin bugün temponun etkisiyle biraz daha hassas hissedebilir. Uzun saatler ayakta kalmaktan veya ağır yükler taşımaktan kaçınmalı, gün içinde kısa molalar verip cildinin nem dengesini korumaya özen göstermelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, kan dolaşımı ve ayak bileklerindeki gerginlik günün temposuna bağlı olarak artış gösterebilir. Gün sonunda ayaklarını yüksekte tutarak dinlendirmek, vücuttaki elektriği atmak için ılık bir duş almak veya toprakla temas etmek bedenini kısa sürede toparlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bağışıklık sistemin ve ayak tabanların bugün dış etkenlere karşı biraz hassas duruyor. Ayaklarını konforlu tutacak rahat ayakkabılar seçmek, soğuk ortamlardan kaçınmak ve vücudundaki ödem eğilimine karşı tuzu azaltıp kaliteli bir uyku çekmek sana şifa sunacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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