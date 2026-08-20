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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 21 Ağustos Cuma Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 21 Ağustos Cuma günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 21 Ağustos Cuma gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Venüs ile Satürn tam senin ilişki ekseninde karşı karşıya geliyor ve aşk hayatında önemli bir gerçeklik testi başlıyor. İlişkin varsa, partnerin sana karşı her zamankinden biraz daha uzak, mesafeli ve ölçülü davranabilir. Sen bu tavrı hemen bir soğuma ya da sevgisizlik sanıp içten içe telaşlanabilirsin; oysa Satürn bir ilişkiyi hemen bitirmekten çok, bağın ne kadar sağlam olduğunu sorgulatır. Bugün ısrarla üzerine gitmek veya zorla yakınlaşmaya çalışmak yerine ona biraz kendi alanını tanımalısın. Ay Yay burcunda ilerlerken günün ilerleyen saatlerinde aranızdaki o ağır havanın yumuşadığını ve sohbetin daha rahat aktığını görebilirsin.

Bekarsan, ilgilendiğin kişiden bugün biraz temkinli veya mesafeli bir cevap gelebilir. Bu durum hemen sana ilgi duymadığı anlamına gelmeyebilir; bazı insanlar duygularını açmak için zamana ihtiyaç duyar. Bugün aceleci bir yorum yapıp hemen geri çekilmemelisin, çünkü ağır ağır ilerleyen bir bağ sana düşündüğünden daha fazla güven verebilir… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün yönetici gezegenin Venüs, Satürn ile zorlu bir karşıt açı kuruyor ve aşkta verdiğinle aldığın arasındaki hassas dengeyi tam önüne koyuyor. İlişkin varsa, “Uzun süredir hep ben mi çabalıyorum, hep ben mi veriyorum?” sorusu zihnini kurcalamaya başlayabilir. Sen genellikle karşılık beklemeden, hesapsızca seversin ama bu tek taraflı çaba zamanla seni içten içe yorabilir. Bugün bu durumu sitem ederek veya suçlayarak değil, “Ben de senden şu ilgiyi, şu adımı görmek istiyorum” diyerek tüm samimiyetinle anlatmalısın.

Bekarsan, tek taraflı ilerleyen bir yakınlığı bugün net bir biçimde fark edebilirsin. Hep senin mesaj attığın, sürekli senin plan yaptığın bir iletişim daha başlamadan seni tüketiyor olabilir. Bugün bir adım geri çekilmeli ve karşındaki kişinin sana doğru gelip gelmediğini sakince izlemelisin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Venüs ile Satürn arasındaki karşıtlık, aşkın eğlenceli tarafıyla ciddi ve sorumluluk isteyen tarafını karşı karşıya getiriyor. İlişkin varsa, sadece birlikte güzel vakit geçirmenin ya da eğlenmenin artık ilişkinize yetmediğini fark edebilirsin. Belki geleceğe dair bir plan, belki de üstlenilmesi gereken ortak bir sorumluluk konuşulmayı bekliyor ve sen bu ciddi konulardan biraz kaçıyor olabilirsin. Bugün o konuşmayı yapmak seni ilk anda biraz sıkacak gibi görünse de ilişkinizin daha sağlam bir zemine oturmasına yardımcı olabilir.

Bekarsan, hafif ve geçici flörtlerin seni artık eskisi kadar tatmin etmediğini fark edebilirsin. Kısa süren heyecanlar başlarda eğlenceli gelebilir ama ardından bir duygusal boşluk bırakabilir. Bugün yüzeysel heyecanlar yerine gerçekten derinleşebileceğin, ruhuna dokunan bir bağ aramaya başlayabilirsin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Venüs ile Satürn arasındaki karşıtlık, söylediklerinin normalden daha ciddi algılanmasına neden olabilir. İlişkin varsa, partnerine tamamen iyi niyetle söyleyeceğin sıradan bir cümle düşündüğünden daha sert veya kırıcı anlaşılabilir. Mars hâlâ senin burcunda ilerlediği için cesaretin ve ifade gücün oldukça yüksek; ancak bugün aklından geçen her şeyi aynı anda söylemek için doğru zaman olmayabilir. Konuşmadan önce ortamın havasını iyi okumalı, gerekiyorsa önemli bir cümleyi biraz daha doğru bir ana bırakmalısın.

Bekarsan, mesajlaştığın ya da flört ettiğin kişiden biraz mesafeli ve soğuk bir yanıt gelebilir. Bunu hemen reddedilme veya ilgisizlik olarak yorumlamamalısın; karşındaki insan da kendi gününün stresini yaşıyor olabilir ve bugünün havası insanları biraz daha ölçülü davranmaya itebilir… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Venüs ile Satürn arasındaki karşıtlık, aşktan ve partnerinden beklentilerinle hayatın gerçeklerini karşı karşıya getiriyor. İlişkin varsa, partnerinden beklediğin o coşkulu ilgiyi ve şefkati tam olarak göremediğin için içten içe kırılabilirsin. Sen genellikle bu kırgınlığını açıkça söylemez, içine atar ve ardından mesafe koymaya başlarsın. Bugün bu döngüyü kırmalı ve neye ihtiyaç duyduğunu açıkça dile getirmelisin. “Senin beni fark etmene ve ilgine ihtiyacım var” demek bir zayıflık değil, aranızdaki iletişimi güçlendirecek bir dürüstlüktür.

Bekarsan, uzaktaki biriyle aranızdaki fiziksel veya duygusal mesafe bugün kendini daha fazla hissettirebilir. Bu belirsizlik seni içten içe yoruyorsa, karşı taraftan daha somut ve net bir plan istemen gayet doğal. Belirsiz bir beklentinin içinde uzun süre kalmak sana iyi gelmeyebilir ve bunu kendine hatırlatmalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Venüs ile Satürn arasındaki karşıtlık, ilişkinizdeki derin güven meselesini ve hassas noktaları gündeme getiriyor. İlişkin varsa, partnerine tam anlamıyla açılmanı engelleyen bir şey varsa bugün yüzeye çıkabilir. Belki geçmiş ilişkilerinde yaşadığın bir kırgınlık, belki de şimdiye kadar hiç dile getirmediğin içsel bir çekince. Güneş’in burcuna geçişi yaklaşırken bu önemli konuyu konuşmak, önündeki yeni döneme daha rahat ve daha açık bir şekilde başlamana yardımcı olabilir.

Bekarsan, kendini olası kırgınlıklardan korumak adına araya kalın bir mesafe koyduğunu fark edebilirsin. Kimseyi hayatına ve kalbine yaklaştırmamak seni güvende tutuyor gibi görünebilir ama aynı zamanda yeni bir bağ kurmanı da zorlaştırabilir. Bugün sadece bu durumun farkına varman bile yeterli; hemen bir şey yapmak için kendini zorlamana gerek yok… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün yönetici gezegenin Venüs senin burcunda Satürn ile tam karşı karşıya geliyor ve bu, aşk hayatında biraz daha dikkatli davranman gereken bir güne işaret ediyor. İlişkin varsa, partnerinle aranıza beklenmedik bir mesafe girebilir ya da aranızda daha belirgin bir sınır oluştuğunu hissedebilirsin. Bunu kişisel bir reddedilme gibi algılamamalısın; bazı ilişkiler olgunlaşmak ve güçlenmek için biraz zamana ve mesafeye ihtiyaç duyabilir. Sen genellikle her şeyi hemen tatlıya bağlamaya çalışırsın ama bugün her şeyi anında düzeltmek zorunda değilsin, biraz akışına bırak.

Bekarsan, ilgilendiğin kişiden biraz çekimser ve mesafeli bir tavır görebilirsin. Bu durum senin çekiciliğinle ya da değerinle ilgili olmak zorunda değil; günün havası insanları biraz daha temkinli davranmaya itebilir. Kendini sorgulamak yerine biraz sabırlı olmalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Venüs ile Satürn arasındaki karşıtlık, ilişkinde şimdiye kadar üstü kapatılmış ve konuşulmamış bazı meseleleri daha görünür hale getiriyor. İlişkin varsa, partnerin sana karşı kapalı davranabilir ya da sen kendi kabuğuna çekilmek isteyebilirsin. İkinizden biri suskunlaştığında diğeri de aynısını yapıyor ve aranızda sessiz bir mesafe oluşuyor. Bugün bu mesafeyi azaltmak için ilk adımı sen atabilirsin; içtenlikle söylenecek sıcak bir cümle bile iletişiminizi yumuşatmaya yardımcı olabilir.

Bekarsan, birinin utangaçlığını ve çekingenliğini ilgisizlik sanıp yanlış değerlendirebilirsin. Sen genellikle duygusal işaretleri iyi okursun ancak bugün herkes olduğundan biraz daha mesafeli görünebilir. Aceleci bir yargıya varıp kapıları hemen kapatmamalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Venüs ile Satürn arasındaki karşıtlık, ilişkinin beraberinde getirdiği yükümlülükleri ve sorumlulukları gündeme taşıyor. İlişkin varsa, partnerinin senden beklentileri bugün sana biraz ağır gelebilir ve içinden uzaklaşmak geçebilir. Ay senin burcunda ilerliyor, yani özgürlük ve bağımsızlık ihtiyacın bugün her zamankinden biraz daha güçlü olabilir. Ancak hemen uzaklaşmak yerine hissettiklerini açıkça konuşmalısın; “Bu beklenti şu an bana ağır geliyor” demek, ilişkinizde daha sağlıklı bir sınır oluşturabilir.

Bekarsan, yeni tanıştığın biri senden beklediğinden çok daha fazlasını talep edebilir. Daha yeni adım atılmışken geleceğe dair ciddi planlar yapan biri seni ürkütebilir. Kendi sınırlarını nazikçe ama son derece net bir biçimde korumalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün yönetici gezegenin Satürn, Venüs ile karşı karşıya geliyor ve aşk hayatında ciddiyetini ve gerçekçiliğini öne çıkarıyor. İlişkin varsa, ilişkinizin sorumluluk, gelecek ve güven tarafı bugün daha fazla gündeme gelebilir. Belki verilmesi gereken bir söz, belki ortak bir gelecek planı, belki de birlikte üstlendiğiniz maddi veya manevi bir yük konuşulmayı bekliyor. Sen zaten bu tür ciddi konuları ele almaktan kaçmazsın ama bugün partnerine karşı fazla katı ve kuralcı olmamaya dikkat etmelisin; sevgi bir görev listesi değildir.

Bekarsan, yoğun iş tempon ve sorumlulukların aşka pek yer bırakmıyor gibi durabilir. Kendine sürekli “Şimdi sırası değil” diyorsan bu ertelemenin alışkanlığa dönüşmesine izin vermemelisin. Bugün takviminde kendin ve duyguların için de küçük bir alan açmalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Venüs ile Satürn arasındaki karşıtlık, senin çok değer verdiğin özgürlük ihtiyacınla bağlılık sorumluluğu arasında bir gerginlik yaratıyor. İlişkin varsa, partnerinin senden bir beklentisi alanının kısıtlandığını hissettirebilir. Ay Düğümleri artık senin burcunda ilerlerken kendin olmaktan ve özgünlüğünden vazgeçmek istememen çok doğal. Ancak bunu bir kaçış bahanesine dönüştürmemelisin; kendine alan istemekle partnerinden uzaklaşmak arasındaki farkı açıkça anlatmalısın.

Bekarsan, biri sana beklenmedik şekilde hızlı yaklaşabilir ve bu durum seni anında geri çekilmeye itebilir. Herkesin duygusal temposu farklıdır ve senin de kendi ritmini korumaya hakkın var. Bugün bunu karşı tarafa açıkça söylemelisin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Venüs ile Satürn arasındaki karşıtlık, aranızdaki derin ve hassas bir konuyu daha görünür hale getiriyor. İlişkin varsa, aranızdaki güven veya sadakat meselesi bugün açıkça konuşulmak isteyebilir. Belki paylaşılan ortak bir sorumluluk, belki de geçmişten kalan ve hiç dile getirilmemiş derin bir kırgınlık gündeme gelebilir. Sen genellikle bu tür zor konuları erteler, zamanla kendiliğinden düzelmesini beklersin; oysa konuşulmayan bir mesele zamanla daha da ağırlaşabilir.

Bekarsan, birine karşı hislerin olduğu halde tam anlamıyla açılamadığını fark edebilirsin. Kendini korumak adına bıraktığın o mesafe, karşı tarafa soğukluk veya ilgisizlik gibi görünüyor olabilir. Bugün kendini illa bir adım atmak için zorlamamalısın ama bu farkındalığı da göz ardı etmemelisin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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