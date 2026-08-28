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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 29 Ağustos Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 29 Ağustos Cumartesi gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, gündelik bir gider hiç hesapta yokken karşına çıkabilir. Güneş-Uranüs karesi günlük düzenini değiştirdiği için planına almadığın bir masraf bütçene eklenebilir. Böyle durumlar için küçük bir yedek pay bırakman seni rahatlatabilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, yapmak istediğin bir şeyle cebindeki rakam aynı noktada buluşmayabilir. Güneş-Uranüs karesi keyif harcamalarını öne çıkarırken alışveriş isteğin bir anda artabilir. Sepete attığın şeyi bir gece beklet; ertesi gün hala istiyorsan karar vermek daha kolay olur. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, evinle ilgili plan dışı bir gelişme bütçeni etkileyebilir. Uranüs burcunda olduğu için değişiklik hızlı geliyor; bir masraf çıkabileceği gibi işini kolaylaştıran bir seçenek de belirebilir. Bütçende biraz hareket alanı bırakman her iki durumda da işine yarar. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, kısa vadeli bir para konusunda hızlı bir haber alabilirsin. Güneş-Uranüs karesi iletişim alanını hareketlendiriyor; bir mesaj ya da telefon beklediğin hesabı farklı bir yöne çekebilir. Duyduğun rakamı teyit etmeden harekete geçme. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, gelirini ilgilendiren bir haber planlamadığın bir anda gelebilir. Güneş-Uranüs karesi kazanç alanını etkilerken bir tanıdığın önerisi ya da grup içindeki gelişme bütçene dokunabilir. Ayrıntıları öğrenmeden fazla heyecanlanmamak işine yarar. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, mesleğinle bağlantılı bir gelişme cebindeki hesabı değiştirebilir. Güneş burcunda Uranüs ile kare kurduğu için alıştığın düzen bozulurken rakamlar da yeniden şekillenebilir. Elindeki hesabı bir kez daha gözden geçirmen iyi olur. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, seyahatle ya da eğitimle ilgili bir masrafın tutarı değişebilir. Güneş-Uranüs karesi bu alanı zorladığı için daha önce duyduğun rakam güncelliğini kaybetmiş olabilir. Ödeme yapmadan önce son tutarı teyit etmen daha güvenli olur. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, paylaşılan bir hesapta hızlı bir değişiklik yaşanabilir. Güneş-Uranüs karesi ortak kaynaklar alanını etkiliyor ve başkasının aldığı karar senin bütçene de yansıyabilir. Payları ve ödenecek tutarları yeniden gözden geçirmen işini kolaylaştırır. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bir anlaşmanın şartları beklediğinden farklı hale gelebilir. Güneş-Uranüs karesi ilişkiler ve ortaklıklar alanını zorlarken karşı taraf koşulları değiştirmek isteyebilir. Yeni maddeleri baştan okumadan onay vermemen daha doğru olur. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, gündelik giderlerinde plan dışı bir değişiklik yaşanabilir. Güneş-Uranüs karesi iş rutinini etkilediği için günlük akışındaki aksama cebine de yansıyabilir. Bütçende biraz esneklik bırakman günü daha rahat geçirmeni sağlar. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, ortak bir hesapta yeni bir gelişme yaşanabilir. Güneş-Uranüs karesi paylaşılan kaynakları hareketlendirirken daha önce konuşulmayan bir rakam masaya gelebilir. Konuyu ertelemek yerine açıkça konuşmak daha iyi sonuç verebilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, ortaklaşa aldığınız bir kararın koşulları değişebilir. Güneş-Uranüs karesi ilişkiler alanını zorlarken karşı tarafın fikri de farklılaşabilir. Biraz esnek davranman sonradan çıkabilecek gereksiz bir gerginliği azaltabilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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