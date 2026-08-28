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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 29 Ağustos Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 29 Ağustos Cumartesi günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 29 Ağustos Cumartesi gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, aşk hayatında yaptığın planlar beklediğin gibi ilerlemeyebilir. Güneş ile Uranüs arasındaki kare günlük akışını bir haber ya da gelişmeyle değiştirebilir. İlişkin varsa, partnerinin ani bir çıkışı ya da ruh hali değişimi seni şaşırtabilir. Bunu hemen üstüne almadan önce onun da dünkü tutulmanın etkisini taşıdığını hatırla. Tartışmayı büyütmek yerine biraz zaman tanımak daha iyi sonuç verebilir.

Bekarsan, hiç ummadığın bir anda gelen mesaj gününün havasını değiştirebilir. Belki eski bir tanıdık, belki de yeni biri… Bu gelişmeye hemen büyük anlamlar yüklemek yerine iletişimin nereye gittiğini izle. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, canının istediği şeyle şartlar tam örtüşmeyebilir. Güneş-Uranüs karesi keyif alanını zorluyor ve yapmak istediğin bir plan değişebilir. İlişkin varsa, partnerinle hazırladığınız programın aksaması canını sıkabilir. Yine de aynı akşamı başka şekilde değerlendirdiğinizde planladığınızdan daha keyifli bir şey ortaya çıkabilir.

Bekarsan, alışık olmadığın bir tipte biri dikkatini çekebilir. Kafandaki profile hiç uymuyor olabilir ama yine de merak uyandırabilir. Sırf alıştığın tarza benzemiyor diye baştan ön yargın olmasın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Uranüs burcunda ilerlerken Güneş ile kare kuruyor ve bu huzursuz enerji doğrudan sana yansıyor. İlişkin varsa, kendine ait alan ihtiyacın belirginleşebilir ve partnerin bunu yanlış anlayabilir. Bunu anlatırken asabileşmek yerine “Senden uzaklaşmak istemiyorum, sadece biraz nefes almaya ihtiyacım var.” demen ikinizi de rahatlatabilir.

Bekarsan, en çok doğal halinle dikkat çekebilirsin. Kimseyi etkilemeye çalışmadığın bir ortamda biri sana yaklaşabilir. Kendini olduğundan farklı göstermeye çalışmaman bu kez avantajına olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, ağzından çıkan bir söz hiç hesap etmediğin bir kapı açabilir. Güneş-Uranüs karesi iletişim alanını zorlarken içinde tuttuğun bir mesele bir anda dışarı çıkabilir. İlişkin varsa, plansız biçimde söylediğin bu şey aslında uzun zamandır konuşulması gereken konu olabilir. Sonrasında hemen pişman olmak yerine neden bunu söyleme ihtiyacı duyduğunu düşün.

Bekarsan, geçmişten biri ummadığın bir anda karşına çıkabilir. Bu karşılaşma seni duygusal olarak sarsabilir. Yeniden aynı yere dönmeden önce geçmişte neden uzaklaştığınızı da hatırlamaya çalış. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, dışarıdan gelen bir yorum aşk hayatının havasını değiştirebilir. Güneş-Uranüs karesi arkadaşlık alanını devreye sokuyor; bir tanıdığın söylediği ya da yaptığı bir şey ilişkinize yansıyabilir. İlişkin varsa, ortak çevrenizden gelen bir yorumu gereğinden fazla aranıza sokma. İkinizin arasındaki meseleyi önce kendi aranızda konuşmanız daha doğru olur.

Bekarsan, sosyal bir ortamda yeni bir tanışma yaşanabilir. Hiç gitmeyi düşünmediğin bir yere son anda gidersen biriyle karşılaşabilirsin. Gelen bir daveti değerlendirmen güzel bir sürprize kapı açabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Güneş burcunda Uranüs ile kare kuruyor ve seni alıştığın düzenin dışına çıkarıyor. İlişkin varsa, dün konuşulan bir konu farklı bir yöne gidebilir. Kafanda kurduğun konuşma akışı birebir ilerlemeyebilir ve bu durum seni zorlayabilir. Her şeyi kontrol etmeye çalışmak yerine o anda gerçekten ne söylendiğine bakman daha iyi olur.

Bekarsan, planlamadığın bir karşılaşma gününü değiştirebilir. Bir uygulama ya da önceden ayarlanmış buluşma değil, tamamen tesadüf gibi görünen bir an olabilir. Hoşuna gittiyse konuyu hemen kapatmak yerine biraz şans tanı. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, duyduğun bir şey ilişkilerle ilgili dengeni biraz sarsabilir. Güneş-Uranüs karesi inandığın bir konuyu ya da birine dair fikrini yeniden düşünmene neden oluyor. İlişkin varsa, partnerinden duyduğun bir söz seni şaşırtabilir. İlk cümlede karar vermek yerine sonuna kadar dinle; hikayenin tamamı düşündüğünden farklı olabilir.

Bekarsan, farklı bir çevreden gelen biri ilgini çekebilir. Bu kişi senin alıştığın dünyaya pek benzemiyor olabilir. Farklılığı hemen uyumsuzluk olarak değerlendirmeden biraz tanımaya çalış. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, birinin beklentisi ile senin sınırın birbirine uymayabilir. Güneş-Uranüs karesi ortak kaynaklar alanını zorluyor; ilişkin varsa, paylaşılan bir sorumluluk ya da beklenti aranızda gerginlik yaratabilir. Ne istediğini açık söylemen daha iyi olur, çünkü içine attığın meseleler büyüyerek geri dönebilir. Dünkü yoğunluğun ardından bazı şeyleri daha açık görmeye başlayabilirsin.

Bekarsan, bir arkadaş ortamında biri sana alıştığından daha yakın davranabilir. Bu ilgi seni şaşırtırsa hemen kapıyı kapatma; önce gerçekten ne hissettiğine bak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, karşındaki kişinin aldığı bir karar seni hazırlıksız yakalayabilir. Güneş-Uranüs karesi ilişkiler alanını zorluyor. İlişkin varsa, partnerin planı değiştirebilir ya da beklemediğin bir şey söyleyebilir. İlk anda savunmaya geçmek isteyebilirsin; oysa önce ne olduğunu anlaman konuşmanın tonunu tamamen değiştirebilir.

Bekarsan, biri sana alıştığından daha hızlı yaklaşabilir. Bu tempo hoşuna gittiği kadar seni biraz ürkütebilir de. Uzaklaşmak yerine kendi hızını açıkça söylemen daha doğru olur. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, gündelik düzeninizde bir değişiklik yaşanabilir. Güneş-Uranüs karesi iş rutininle geleceğe dair planlarını karşı karşıya getiriyor. İlişkin varsa, birlikte kurduğunuz düzenin bir parçası aksayabilir; program değişebilir ya da alışkanlığa dönüşen bir plan iptal olabilir. Buna direnmek yerine yeni şartlara uyum sağlamak ilişkinizin havasını da değiştirebilir.

Bekarsan, rutininin içinde planlamadığın bir karşılaşma yaşanabilir. Her gün gittiğin bir yer bu kez sana başka bir sürpriz çıkarabilir. Bazen değişiklik için yeni bir yere gitmek gerekmiyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, ilişkinde hem yakınlaşma hem de gerginlik aynı yoğun enerjiden çıkabilir. Güneş-Uranüs karesi aşk alanını zorluyor ve bu hareketlilik bir anda romantik bir yakınlaşmaya da tartışmaya da dönüşebilir. İlişkin varsa, olağandan daha hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Duygular yükseldiğinde tartışmayı gereğinden fazla büyütmemeye çalış.

Bekarsan, hiç düşünmediğin biri ilgini çekebilir. Belki alıştığın tipe benzemiyor, belki de şimdiye kadar o gözle bakmadığın biri. Bu şaşkınlığı hemen reddetmeden biraz izle. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, dünkü tutulmanın ardından duyguların hala yüzeye yakın. Güneş-Uranüs karesi ilişkiler alanınla ev hayatın arasında gerilim yaratırken birinin isteği ile senin ihtiyacın uyuşmayabilir. İlişkin varsa, dün fark ettiğin bir şeyi partnerine anlatmak isteyebilirsin. Açık konuş ama bunu kırıcı olmadan yapmaya çalış; dengeyi kurduğunda kendini çok daha iyi ifade edebilirsin.

Bekarsan, Ay hala burcunda ve sezgilerin güçlü. Birisi hakkında içine güçlü bir his doğabilir. Bunu önemse ama tek başına yeterli kabul etme; karşındaki kişinin davranışları da aynı şeyi söylüyor mu, ona bak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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