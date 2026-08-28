Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 29 Ağustos Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, aşk hayatında yaptığın planlar beklediğin gibi ilerlemeyebilir. Güneş ile Uranüs arasındaki kare günlük akışını bir haber ya da gelişmeyle değiştirebilir. İlişkin varsa, partnerinin ani bir çıkışı ya da ruh hali değişimi seni şaşırtabilir. Bunu hemen üstüne almadan önce onun da dünkü tutulmanın etkisini taşıdığını hatırla. Tartışmayı büyütmek yerine biraz zaman tanımak daha iyi sonuç verebilir.

Bekarsan, hiç ummadığın bir anda gelen mesaj gününün havasını değiştirebilir. Belki eski bir tanıdık, belki de yeni biri… Bu gelişmeye hemen büyük anlamlar yüklemek yerine iletişimin nereye gittiğini izle. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…