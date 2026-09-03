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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 4 Eylül Cuma Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 4 Eylül Cuma gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, İkizler burcundaki Son Dördün, daha önce yaptığın bir alışverişi ya da verdiğin bir siparişi tekrar önüne getirebilir. İnternetten aldığın fakat kullanmayacağın bir ürün evde bekliyorsa iade süresini kontrol et; son günü kaçırmadan kargoya vermen paranı geri almanı sağlayabilir. Fatura ya da iade kodunu bulmak için eski mesajlarına bakman gerekebilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Son Dördün para alanında gerçekleşirken daha önce verdiğin bir kapora ya da ön ödeme tekrar gündeme gelebilir. Vazgeçtiğin bir rezervasyon, organizasyon veya sipariş varsa ödediğin tutarın ne kadarını geri alabileceğini öğrenmelisin. İptal şartlarını okumadan paranın tamamının geri döneceğini varsayma. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Son Dördün tam senin burcunda gerçekleşiyor ve daha önce yaptığın bir ödeme ya da alışverişte gözünden kaçan bir ayrıntıyı fark edebilirsin. Hesabından iki kez çekilen bir tutar, yanlış yazılan fiyat veya eksik yapılan para iadesi varsa dekontlarını kontrol et. Yanlışlık görürsen işlemi düzelttirmek için bekleme. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, İkizler burcundaki Son Dördün geçmişte kalmış ancak tamamen kapanmamış bir para meselesini hatırlatabilir. Bir arkadaşına ya da yakınına verdiğin para uzun süredir geri gelmediyse ne zaman ödeyebileceğini sormanın zamanı gelmiş olabilir. Konuyu açmaktan çekindiğin için kendi bütçeni sıkıştırmamalısın. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Son Dördün sosyal çevren ve gelecek planlarınla ilgili alanda gerçekleşirken arkadaşlarınla bağlantılı eski bir ödeme tekrar konuşulabilir. Birlikte alınan hediye, yapılan rezervasyon ya da grup organizasyonunda masrafın büyük kısmını sen karşıladıysan herkesin payını hatırlatabilirsin. Küçük tutarları tek tek önemsememek sonunda hesabın sende kalmasına neden olabilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, İkizler burcundaki Son Dördün iş ve kariyerle ilgili belgeleri tekrar kontrol etmene neden olabilir. Masraf formu, yol parası, yemek ücreti ya da iş için cebinden yaptığın bir harcamanın geri ödemesi eksik kaldıysa belgelerini tamamlayabilirsin. Fiş veya dekont teslim etmen gerekiyorsa son tarihi kaçırma. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Son Dördün eğitim, seyahat ve resmi işlemlerle ilgili yarım kalan bir ödeme meselesini önüne getirebilir. Vazgeçtiğin bir kursun kayıt ücreti, iptal edilen bir bilet ya da ertelenen seyahatin rezervasyon bedeli varsa iade koşullarına bakmalısın. Özellikle e-posta ile gelen iptal ve değişiklik şartlarını okumadan işlem yapma. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, İkizler burcundaki Son Dördün borçlar ve başkalarıyla birlikte üstlendiğin ödemeler konusunda kapanması gereken bir hesabı gündeme taşıyabilir. Eski bir borcun son taksiti, bölüşülen bir masrafın kalan kısmı ya da kredi kartından yapılan ortak bir alışveriş varsa rakamları tekrar kontrol et. Ödeme tamamlandıysa otomatik talimatın devam edip etmediğine de bakabilirsin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Son Dördün bire bir anlaşmalar ve iş birlikleriyle ilgili alanda gerçekleşirken daha önce konuştuğun bir ücret konusunda fikir değişikliği yaşanabilir. Müşteri işi küçültüyor, teslim tarihini değiştiriyor ya da bazı taleplerinden vazgeçiyorsa senin alacağın ücretin de nasıl etkileneceğini sormalısın. İşin kapsamı değiştiyse eski anlaşmayı olduğu gibi sürdürmek zorunda değilsin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, İkizler burcundaki Son Dördün günlük işlerin sırasında yaptığın küçük harcamaları gözden geçirmeni sağlayabilir. İş için kullandığın ancak artık ihtiyaç duymadığın bir uygulama, yazılım ya da çevrim içi hizmet varsa yenileme tarihinden önce iptal edebilirsin. Sırf uzun zamandır ödediğin için aynı hizmeti sürdürmek zorunda değilsin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Son Dördün yaratıcılık ve hobilerle ilgili alanda gerçekleşirken başladığın fakat devam ettirmek istemediğin bir uğraş için yaptığın harcamaları durdurabilirsin. Kullanmadığın malzemeleri satmak, açılmamış ürünleri iade etmek ya da devam etmeyeceğin bir kursun sonraki ödemesini yapmamak bütçeni koruyabilir. Önce elindekileri değerlendirmeden yenisini almamalısın. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, İkizler burcundaki Son Dördün ev ve aileyle ilgili eski bir hesabı kapatmanı gerektirebilir. Daha önce ev için sipariş verdiğin ancak teslim edilmeyen bir ürün, geri gönderdiğin eşya ya da bekleyen depozito varsa satıcıyla tekrar iletişime geçebilirsin. Sipariş numarasını ve eski yazışmaları yanında bulundurman işi hızlandırır. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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