Günlük Para Burç Yorumuna Göre 4 Eylül Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili İkizler, Son Dördün tam senin burcunda gerçekleşiyor ve daha önce yaptığın bir ödeme ya da alışverişte gözünden kaçan bir ayrıntıyı fark edebilirsin. Hesabından iki kez çekilen bir tutar, yanlış yazılan fiyat veya eksik yapılan para iadesi varsa dekontlarını kontrol et. Yanlışlık görürsen işlemi düzelttirmek için bekleme. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…