Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 5 Eylül Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, Ay günün büyük bölümünde İkizler’de ilerlerken mesajlar, görüşmeler ve günlük koşturmaca aşk hayatının da önüne geçebilir. Akşama doğru Yengeç’e geçmesiyle birlikte evde olmak, sevdiğin kişinin yanında rahatlamak ve biraz sakinleşmek daha cazip gelebilir. İlişkisi olan bir Koç burcu isen, büyük bir program yapmak yerine birlikte yemek yiyip gününüzü anlatmanız bile sana yeterli olabilir. Kafanı kurcalayan bir şey varsa tam da bu sakinlikte söyle; günün telaşına bırakınca konu gereksiz yere uzayabilir.

Bekar bir Koç burcu isen, gün içinde başlayan bir konuşma saatler ilerledikçe daha samimi olabilir. Karşındaki hoşuna gittiyse sürekli doğru cümleyi bulmaya çalışma; doğal davranman zaten yeter. Sen de konuşmayı sürdürmek istiyorsan bunu belli et ama bütün çabayı tek başına üstlenme. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…