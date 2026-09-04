article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 5 Eylül Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 5 Eylül Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 5 Eylül Cumartesi günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 5 Eylül Cumartesi gününe özel aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay günün büyük bölümünde İkizler’de ilerlerken mesajlar, görüşmeler ve günlük koşturmaca aşk hayatının da önüne geçebilir. Akşama doğru Yengeç’e geçmesiyle birlikte evde olmak, sevdiğin kişinin yanında rahatlamak ve biraz sakinleşmek daha cazip gelebilir. İlişkisi olan bir Koç burcu isen, büyük bir program yapmak yerine birlikte yemek yiyip gününüzü anlatmanız bile sana yeterli olabilir. Kafanı kurcalayan bir şey varsa tam da bu sakinlikte söyle; günün telaşına bırakınca konu gereksiz yere uzayabilir.

Bekar bir Koç burcu isen, gün içinde başlayan bir konuşma saatler ilerledikçe daha samimi olabilir. Karşındaki hoşuna gittiyse sürekli doğru cümleyi bulmaya çalışma; doğal davranman zaten yeter. Sen de konuşmayı sürdürmek istiyorsan bunu belli et ama bütün çabayı tek başına üstlenme. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, günün ilk kısmında Ay İkizler’deyken ilişkide ne kadar emek verdiğini ve karşılığında ne gördüğünü düşünebilirsin. Akşam Yengeç etkisi devreye girdiğinde ise susmak yerine konuşmak daha kolay gelebilir. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerinle yarım bıraktığınız bir konu yeniden açılabilir. İçine atıp onun anlamasını beklemek yerine neye kırıldığını ya da neyi merak ettiğini kendi cümlelerinle anlat. Sakin konuşursanız gereksiz bir yanlış anlaşılmanın da önüne geçebilirsiniz.

Bekar bir Boğa burcu isen, yakın çevrenden tanıdığın biri sana karşı alıştığından daha ilgili davranabilir. Daha şimdiden “bu iş nereye gider?” diye düşünme; önce sana gerçekten vakit ayırıyor mu, konuşmak için kendi isteğiyle geliyor mu ona bak. Güzel giden bir şeyi hızlandırmana gerek yok. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay günün büyük bölümünde senin burcunda olduğu için ne istediğini söylemek, birine ulaşmak ya da ilk adımı atmak konusunda daha rahat olabilirsin. Akşam Yengeç’e geçtiğinde ise karşındaki kişinin sana nasıl davrandığı ve yanında rahat olup olmadığın daha önemli hale gelebilir. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, günün koşturmacasından sonra partnerinin yanında fazla konuşmadan da dinlenmek isteyebilirsin. Her buluşmanın programlı olması gerekmiyor; yan yana oturmak ya da aynı şeyi izlemek bile bugün yeterli olabilir.

Bekar bir İkizler burcu isen, gün içinde tanıştığın ya da konuşmaya başladığın biri eve döndüğünde tekrar aklına gelebilir. Merak ediyorsan türlü türlü bahane üretmeden mesaj atabilirsin. Yalnız bütün konuşmayı sen sürdürme; o da seni arıyor mu, sana soru soruyor mu, biraz bunu gör. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay İkizler’deyken duygularını kendine saklamak ya da hoşlandığın kişi hakkında sessizce düşünmek daha kolay gelebilir. Akşam Ay burcuna geçtiğinde ise ne istediğini söylemek konusunda daha cesur olabilirsin. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerinin sana daha fazla zaman ayırmasını isteyebilirsin. Bunu sessizce bekleyip sonra da “beni anlamadı” diye üzülmek yerine ne istediğini açıkça söyle. “Bu akşam seni görmek istiyorum” demek bazen uzun uzun ima etmekten çok daha kolay.

Bekar bir Yengeç burcu isen, seni bir süredir merak eden biri sonunda konuşmak için bir bahane bulabilir. Sen de bu kişiyi merak ediyorsan sorularını sormaktan çekinme. Bütün işi karşı tarafa bırakmak yerine sen de konuşmayı devam ettirecek bir şey söyleyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, gün içinde arkadaşlar, sosyal ortamlar ve kalabalık planlar aşk hayatına da karışabilir. Ay Yengeç’e geçtiğinde ise herkesin içinde konuşmak istemediğin şeyleri partnerinle baş başa ele almak isteyebilirsin. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, bugün partnerine anlatmak istediğin ama başkalarının yanında açmak istemediğin bir konu olabilir. Eve döndüğünüzde ya da yalnız kaldığınızda konuşmak daha rahat olacaktır. Konuyu büyütmeden, “ben buna takıldım” diyerek başlamak bile yeter.

Bekar bir Aslan burcu isen, uzun zamandır tanıdığın birinin sana karşı davranışlarında küçük bir değişiklik fark edebilirsin. Tek bir bakıştan ya da mesajdan hikaye yazma ama aynı ilgiyi birkaç kez görüyorsan onu da yok sayma. Birkaç gün davranışlarına bak; gerçekten farklı davranıyorsa zaten anlarsın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ay İkizler’deyken iş ve sorumluluklar aşk hayatının önüne geçebilir. Akşam Yengeç’e geçmesiyle birlikte arkadaşlar, davetler ve sosyal planlar daha fazla yer kaplayabilir. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, arkadaşlarından gelen bir davete partnerinle birlikte katılabilirsiniz. Gün boyunca iş konuştuysan aynı konuları akşama da taşımamaya çalış; bu kez işle ilgisi olmayan şeylerden konuşun, biraz kafanız dağılsın.

Bekar bir Başak burcu isen, arkadaşlarından biri seni daha önce tanışmadığın biriyle tanıştırabilir. İlk birkaç dakikada “olur” ya da “olmaz” diye karar verme. Biraz daha konuş; ilk başta fark etmediğin hoş bir tarafını sonradan görebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, günün ilk bölümünde gelecekle ilgili planlar, eğitim ya da beklediğin bir haber zihnini meşgul edebilir. Ay Yengeç’e geçtiğinde ise iş ve sorumlulukların ilişkine ne kadar yer bıraktığını düşünmeye başlayabilirsin. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, işle ilgili aldığın önemli bir haberi partnerinle paylaşmak isteyebilirsin. Onun fikrini dinlemek güzel ama kendi şartlarını da hesaba kat. Sırf o istiyor diye sana uymayan bir karara evet deme.

Bekar bir Terazi burcu isen, gün içinde yaptığın bir görüşmede tanıştığın biri aklına takılabilir. İlk karşılaşma hoşuna gittiyse hemen büyük anlamlar yüklemek yerine bir sonraki konuşmayı bekle. O da seni merak ediyorsa yeniden konuşmanın bir yolunu bulacaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Ay İkizler’deyken ilişkide daha özel tuttuğun meseleler ve ikinizin arasında konuşulması gereken konular öne çıkabilir. Akşam Yengeç’e geçtiğinde ise bulunduğunuz ortamdan çıkmak, farklı bir şey yapmak ya da yeni bir plan kurmak isteyebilirsiniz. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerinle uzun zamandır konuştuğunuz bir yeri görmek için sonunda tarih belirleyebilirsiniz. Planı sürekli sonraya atmak yerine ikinize de uyan bir gün seçin. Rutinin dışına çıkmak ikinize de iyi gelebilir.

Bekar bir Akrep burcu isen, yeni girdiğin bir ortamda ya da katıldığın bir etkinlikte biriyle konuşmaya başlayabilirsin. Her konuda aynı şeyi düşünmemeniz sorun değil; hatta bu sayede sohbet daha uzun sürebilir. Karşındaki seni gerçekten dinliyorsa sırf bazı konularda ayrı düşünüyorsunuz diye hemen uzaklaşma. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Ay İkizler’deyken ilişkiler doğrudan gününün merkezinde olabilir; partnerinin söyledikleri ya da yeni tanıştığın birinin yaklaşımı seni düşündürebilir. Ay Yengeç’e geçtiğinde ise yüzeyde kalan konuşmalar daha kişisel meselelere dönebilir. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerinle ikinizi ilgilendiren bir gelecek planı hakkında konuşabilirsiniz. Her şeyi bir oturuşta çözmeye çalışmayın; önce ikiniz de ne istediğinizi söyleyin. Bugün asıl mesele hemen karar vermek değil, birbirinizi doğru anlamak olabilir.

Bekar bir Yay burcu isen, yeni konuşmaya başladığın biri seni daha yakından tanımak isteyip doğrudan sorular sorabilir. Hoşuna gitmeyen ya da fazla özel bulduğun bir soruya cevap vermek zorunda değilsin. Birbirinizi tanımak için acele etmenize gerek yok; sana rahat gelen kadarını paylaşman yeter. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, gün içinde işler, koşturmaca ve bitirmen gereken görevler ilişkine ayırdığın zamanı azaltabilir. Ay Yengeç’e geçtiğinde ise dikkatin doğrudan ikili ilişkilerine kayabilir. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerin sana bir şey anlatmaya çalışmış ama sen işten fırsat bulamamış olabilirsin. Eve geçtiğinde telefonu bir süre uzağa koyup bu kez onu dinle. Her anlattığı şeye çözüm bulmak zorunda değilsin; bazen insan sadece karşısındakinin onu dinlemesini istiyor.

Bekar bir Oğlak burcu isen, senden hoşlandığını belli eden biri varsa bunu görmezden gelmek bugün pek kolay olmayabilir. Sen de onu merak ediyorsan gereğinden fazla mesafeli davranma. Konuşmaya devam etmen bile yeter; her şeyi hemen belli etmek zorunda değilsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay İkizler’deyken flört, eğlence ve hoşlandığın kişiyle konuşmak günün keyifli tarafını oluşturabilir. Yengeç’e geçişle birlikte günlük işler ve sorumluluklar araya girebilir. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, önceden yaptığınız bir plan küçük bir iş yüzünden değişebilir. Bütün günü iptal etmek yerine işi beraber halledip kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Ufak bir aksilik yüzünden keyfinizi kaçırmayın.

Bekar bir Kova burcu isen, hoşlandığın biriyle esprili başlayan konuşma uzun süre devam edebilir. Yalnız bütün sohbeti sen taşıma; biraz da onun seni arayıp sormasına fırsat ver. Sürekli ilk mesajı atan taraf sensen bunu da görmezden gelme. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Kova, Ay İkizler’deyken flört, eğlence ve hoşlandığın kişiyle konuşmak günün keyifli tarafını oluşturabilir. Yengeç’e geçişle birlikte günlük işler ve sorumluluklar araya girebilir. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, önceden yaptığınız bir plan küçük bir iş yüzünden değişebilir. Bütün günü iptal etmek yerine işi beraber halledip kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Ufak bir aksilik yüzünden keyfinizi kaçırmayın.

Bekar bir Kova burcu isen, hoşlandığın biriyle esprili başlayan konuşma uzun süre devam edebilir. Yalnız bütün sohbeti sen taşıma; biraz da onun seni arayıp sormasına fırsat ver. Sürekli ilk mesajı atan taraf sensen bunu da görmezden gelme. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın