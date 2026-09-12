Günlük Burç Yorumuna Göre 13 Eylül Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, pazar gününe ilişkiler evinde duran Terazi Ay'ıyla başlıyorsun. Bir iş ortağın ya da birlikte çalıştığın biri senden yarına dair bir cevap bekliyor olabilir. Ancak Ay'ın Yengeç'teki Mars'la kurduğu kare, evdeki sorumluluklarınla bu beklentiyi aynı anda taşımanı zorlaştırıyor. Bugün karar vermek yerine konuyu not etmen, pazartesi masaya çok daha net oturmanı sağlayacak.

Maddi konularda Akrep'teki Venüs ortak kaynakları öne çıkarıyor. Paylaştığın bir hesabın, bir taksitin ya da aile içinde konuşulan bir ödemenin rakamını bugün netleştirmelisin. İçine sinmeyen bir tutarı kibarlık olsun diye kabul etme.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Koç burcuysan, partnerin bugün senden ilgi değil yalnızca varlık bekliyor. Telefonu bir kenara bırakıp aynı odada geçireceğin bir saat, uzun bir konuşmadan daha çok işe yarayacak. Bekar bir Koç burcuysan, geçmişte tanıştığın biri yeniden gündemine düşebilir. Kapıyı hemen açmak yerine o kapının neden kapandığını hatırlamanda fayda var. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…