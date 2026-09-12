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Günlük Burç Yorumuna Göre 13 Eylül Pazar Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 13 Eylül Pazar gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 13 Eylül Pazar günü burçları neler bekliyor?

İşte, 13 Eylül Pazar gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, pazar gününe ilişkiler evinde duran Terazi Ay'ıyla başlıyorsun. Bir iş ortağın ya da birlikte çalıştığın biri senden yarına dair bir cevap bekliyor olabilir. Ancak Ay'ın Yengeç'teki Mars'la kurduğu kare, evdeki sorumluluklarınla bu beklentiyi aynı anda taşımanı zorlaştırıyor. Bugün karar vermek yerine konuyu not etmen, pazartesi masaya çok daha net oturmanı sağlayacak.

Maddi konularda Akrep'teki Venüs ortak kaynakları öne çıkarıyor. Paylaştığın bir hesabın, bir taksitin ya da aile içinde konuşulan bir ödemenin rakamını bugün netleştirmelisin. İçine sinmeyen bir tutarı kibarlık olsun diye kabul etme.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Koç burcuysan, partnerin bugün senden ilgi değil yalnızca varlık bekliyor. Telefonu bir kenara bırakıp aynı odada geçireceğin bir saat, uzun bir konuşmadan daha çok işe yarayacak. Bekar bir Koç burcuysan, geçmişte tanıştığın biri yeniden gündemine düşebilir. Kapıyı hemen açmak yerine o kapının neden kapandığını hatırlamanda fayda var. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün gözün haftaya hazırlıkta olacak. Terazi Ay'ı günlük düzen evinde ilerlerken liste yapmak, dolabı toplamak ve pazartesinin işlerini hafifletmek sana iyi gelir. Fakat Yengeç'teki Mars'la kurulan kare, yakın çevrenden gelen bir mesajın ya da kısa bir telefon görüşmesinin bütün planını dağıtmasına yol açabilir. Kimseyi kırmadan 'bugün olmaz' demeyi denemelisin.

Maddi tarafta Akrep'teki Venüs ikili anlaşmaları öne çıkarıyor. Birlikte yapacağın bir harcamada kimin ne kadar ödeyeceğini baştan konuşmak, sonradan çıkacak tatsızlığı şimdiden ortadan kaldırır.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Boğa burcuysan, bugün küçük bir plan büyük bir yakınlık getirecek. Evde birlikte yapacağınız bir yemek bile aradaki soğukluğu çözmeye yeter. Bekar bir Boğa burcuysan, bir hobin ya da ortak bir ilgi alanın üzerinden tanışacağın biri dikkatini çekebilir. Acele etme, bugün sadece sohbetin tadını çıkar. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, kendi burcundaki Uranüs geri harekete geçeli üç gün oldu ve bunu bugün değiştirmek istediğin bir alışkanlık olarak hissedeceksin. Terazi Ay'ı keyif evinde ilerlerken hafta sonunun tadını çıkarmak isteyeceksin. Ancak Yengeç'teki Mars'la kare, cebindeki paranın canının istediği kadar geniş olmadığını hatırlatabilir. Planını bütçene göre kurarsan akşam huzurun yerinde olur.

Maddi konularda bugün küçük harcamalara dikkat etmelisin. Tek tek bakınca masum görünen kahveler ve ufak siparişler, gün sonunda seni şaşırtacak bir toplama ulaşabilir. Harcamalarını gün içinde not alman işini kolaylaştıracak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir İkizler burcuysan, partnerinle ev ya da aile üzerine bir konu gündeme gelebilir. Şakayla geçiştirmek yerine dinlemeyi seçersen gün güzel kapanır. Bekar bir İkizler burcuysan, sohbetin hızla ilerlediği biriyle karşılaşabilirsin. Zekan ilgisini çekiyor, biraz da kendini anlatmasına izin ver. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün gökyüzünün en hassas noktasında sen varsın. Terazi Ay'ı evin ve ailen evinde ilerlerken burcundaki Mars'la kurduğu kare, seni erken saatlerden itibaren tetikte tutabilir. Evde birikmiş bir mesele ya da kimsenin adını koymadığı bir gerginlik bugün yüzeye çıkabilir. Sesini yükseltmeden konuşursan, aylardır dönüp duran bir konuyu bugün bitirebilirsin.

Maddi tarafta bugün keyfine düşkün olacaksın. Kendini iyi hissetmek için yapacağın bir harcama yanlış değil, yeter ki evle ilgili bir ödemenin önüne geçmesin. Önce zorunlu olanı kapat, kalanla kendini şımart.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yengeç burcuysan, partnerinden bugün anlayış değil destek bekliyorsun. Ne istediğini açıkça söylemen, karşındakinin tahmin etmesini beklemekten çok daha hızlı sonuç verecek. Bekar bir Yengeç burcuysan, aile çevrenden ya da eski bir dostluktan doğacak bir yakınlık seni şaşırtabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, burcundaki Jüpiter bu ay sana geniş bir alan açıyor ve bugün bunun küçük bir işaretini alacaksın. Terazi Ay'ı iletişim evinde ilerlerken bir mesaj, bir davet ya da uzun süredir görüşmediğin birinin araması gündemini değiştirebilir. Fakat Yengeç'teki Mars'la kare, içinde adını koyamadığın bir yorgunluk bırakıyor. Bugün her çağrıya koşmak zorunda değilsin.

Maddi konularda hesabına oturup bakmak için iyi bir gündesin. Başak'taki Güneş kazanç evini aydınlatıyor ve nereye ne gittiğini görmeni kolaylaştırıyor. Gösterişli bir harcamayı bugün ertelersen, ay sonunda kendine teşekkür edeceksin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Aslan burcuysan, partnerinle evde geçireceğiniz sakin bir akşam beklediğinden daha iyi gelecek. Akrep'teki Venüs yakınlığı derinleştiriyor. Bekar bir Aslan burcuysan, bugün yazacağın kısa bir mesaj hiç ummadığın bir sohbeti başlatabilir. Gururunu bir kenara bırak ve ilk adımı sen at. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, iki gün önce kendi burcunda gerçekleşen Yeni Ay'ın enerjisi hâlâ üzerinde ve bugün onu somut bir şeye dönüştürmelisin. Terazi Ay'ı kazanç evinde ilerlerken yeni dönem için bütçe kurmak, fiyat araştırmak ya da bir hedefi rakama dökmek sana çok iyi gelecek. Ancak Yengeç'teki Mars'la kare, bir arkadaşının planına katılman için seni zorlayabilir.

Maddi tarafta bugün 'hayır' demen gereken bir teklif çıkabilir. Ortak bir plana, bir hediyeye ya da toplu bir ödemeye katkı istenebilir. Bütçen kaldırmıyorsa bunu açıkça söyle, kimse bundan alınmayacak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Başak burcuysan, partnerine duygularını anlatmakta zorlanabilirsin. Terazi'deki Merkür sana doğru kelimeleri veriyor, yeter ki konuyu ertelemeyi bırak. Bekar bir Başak burcuysan, arkadaş ortamında tanışacağın biri ilk anda dikkatini çekmeyebilir. Acele bir karar verme, ikinci sohbet fikrini değiştirecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Ay senin burcunda ve bu, hislerini herkesten önce fark edeceğin bir gün demek. Terazi'deki Merkür'le birlikte kendini anlatmak için doğru kelimeleri kolayca buluyorsun. Fakat Yengeç'teki Mars'la kare, kariyerine dair bir konuyu pazar günü bile zihninden atmanı engelleyebilir. Bugün o meseleyi çözmek zorunda değilsin, ne istediğini yazıya dökmen yeterli.

Maddi konularda Akrep'teki Venüs kazancını derinleştiriyor. Uzun süredir aklında olan bir gelir fikri bugün netleşebilir. Kimseyle paylaşmadan önce rakamları kendi kendine hesapla, çünkü olgunlaşmadan konuşmak seni yavaşlatır.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Terazi burcuysan, dengeyi kurma görevini bir günlüğüne bırakmalısın. Herkesi memnun etmeye çalışmak yerine kendi istediğini söylersen, partnerin bunu memnuniyetle karşılayacak. Bekar bir Terazi burcuysan, bugün gözler üzerinde. Yeni tanıştığın biri sana ilgi duyuyor, fakat aceleye getirmeden tanımayı tercih etmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, üç gündür burcunda ilerleyen Venüs seni fark edilir kılıyor. Bugün ise Terazi Ay'ı geri çekilme evinde ilerliyor ve sana sessizlik öneriyor. Kalabalık bir pazar yerine kendinle baş başa kalacağın birkaç saat, haftaya çok daha güçlü başlamanı sağlayacak. Yengeç'teki Mars'la kare, uzaktaki bir konuya ya da ertelediğin bir eğitime dair huzursuzluk yaratabilir.

Maddi tarafta acele bir karar verme. Uzaktan gelen bir teklif ya da başka bir şehirle ilgili bir ödeme kulağa iyi gelse de detaylarını görmeden evet deme. Akrep'teki Venüs sana değerini bilme gücü veriyor, düşük bir rakama razı olma.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Akrep burcuysan, içinden geçeni söylemek yerine beklemeyi seçebilirsin. Fakat sustuğun her saat mesafeyi biraz daha büyütüyor. Kısa bir cümle bile yeterli olacak. Bekar bir Akrep burcuysan, sana uzun süredir ilgi duyan biri bugün kendini belli edebilir. Farkında olmadığını sanma, yalnızca ne hissettiğine karar vermelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün sosyal tarafın öne çıkıyor. Terazi Ay'ı arkadaşlıklar evinde ilerlerken bir buluşma, bir grup planı ya da uzun zamandır ertelenen bir görüşme gündemine girebilir. Ancak Yengeç'teki Mars'la kare, ortak bir hesabı ya da bir borç konusunu tam da bugün hatırlatabilir. Keyfini kaçırmasına izin verme, fakat konuyu da bir kenara atma.

Maddi konularda paylaşılan paralar öne çıkıyor. Birine borç vermek ya da birinden alacağını istemek gerekebilir. Rakamı ve tarihi açıkça konuşursan dostluğun zarar görmez. Kapalı ifadeler bu konuda her zaman daha pahalıya patlar.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yay burcuysan, partnerine söylemediğin bir şey seni içten içe meşgul ediyor. Akrep'teki Venüs bunu saklamanı kolaylaştırıyor ama rahatlamanı sağlamıyor. Bekar bir Yay burcuysan, kimseye açmadığın bir ilgin olabilir. Bugün adını koymasan da kendine karşı dürüst olman iyi gelecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, pazar günü bile aklın işte olacak. Terazi Ay'ı kariyer evinde ilerlerken haftaya dair bir planı zihninde kurmak isteyeceksin. Fakat Yengeç'teki Mars'la kare, yanındaki kişinin bunu anlamsız bulmasına yol açabilir. Hem çalışıp hem huzurlu kalmak istiyorsan, işe ayırdığın saati baştan söyle ve o saatin dışına taşma.

Maddi tarafta kendini geliştirecek bir yatırım gündeminde olabilir. Bir kurs, bir sertifika ya da mesleki bir program için ödeme yapmayı düşünüyorsan araştırmanı bugün yap, kararı yarına bırak. Aceleyle gireceğin bir taahhüt uzun sürer.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Oğlak burcuysan, partnerin senden zaman istiyor ve bunu dile getirmekte zorlanıyor. Sen fark edip ilk adımı atarsan gün bambaşka geçer. Bekar bir Oğlak burcuysan, arkadaş çevrenden biri sana beklediğinden farklı bir gözle bakıyor olabilir. Bunu görmezden gelmek en kolayı, fakat en doğrusu değil. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, yöneticin Uranüs üç gündür geri harekette ve bu, hızla başladığın bir konuyu yeniden düşünmeni sağlıyor. Terazi Ay'ı ufuk evinde ilerlerken zihnin bugün uzaklara gidiyor. Bir yolculuk planı, bir kitap ya da yeni bir konuya duyduğun merak günü şekillendirecek. Yengeç'teki Mars'la kare ise pazartesinin iş yükünü gözünde büyütebilir.

Maddi konularda kapalı kalan bir mesele aydınlanabilir. Bir kesinti, bir prim ya da ortak bir hesapla ilgili merak ettiğin soruyu sormaktan çekinme. Bilgiyi eksik almak seni yanlış bir karara götürebilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Kova burcuysan, partnerinle geleceğe dair bir konuyu konuşmak isteyebilirsin. Soğukkanlı anlatırsan bugün karşılık bulacaksın. Bekar bir Kova burcuysan, iş ya da sosyal çevrende seni uzaktan izleyen biri var. Akrep'teki Venüs bu ilgiyi ciddi bir yere taşıyabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün yüzeyde kalmak sana zor gelecek. Terazi Ay'ı ortak kaynaklar evinde ilerlerken bir konunun gerçekte nasıl olduğunu öğrenmek isteyeceksin. Yengeç'teki Mars'la kare ise keyfine düşkün tarafınla bu ciddiyeti karşı karşıya getiriyor. Hem sormalı hem de öğrendiklerini sindirmek için kendine zaman tanımalısın.

Maddi tarafta ortak bir para meselesi gündeminde. Bir ödemenin kime, ne zaman ve ne kadar yapılacağını yazılı hale getirmek bugün en akıllıca hareket olacak. Sözle kalan anlaşmalar ileride ikinizi de zorlar.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Balık burcuysan, Başak'taki Güneş ilişkiler evini aydınlatıyor ve partnerinin sana ne söylemek istediğini bugün net duyacaksın. Savunmaya geçmeden dinlemelisin. Bekar bir Balık burcuysan, tanıştığın biriyle aranızdaki çekim beklediğinden hızlı ilerleyebilir. Hislerine güven, fakat karşındakini tanımaya da zaman ayır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Astroloji Editörü
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