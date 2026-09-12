Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 13 Eylül Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Terazi, bugün Ay senin burcunda ve bu, belinde ya da alt sırt bölgende hafif bir gerginlik olarak hissedilebilir. Herkesi memnun etme çabası, omurgana fazladan bir yük bindirebilir. Sıcak bir duş almak ve birkaç dakika sırt üstü uzanıp bacaklarını duvara dayamak, bu yükü hafifletmene yardımcı olur. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…