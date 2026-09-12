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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 13 Eylül Pazar Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 13 Eylül Pazar gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 13 Eylül Pazar gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 13 Eylül Pazar gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Terazi'deki Ay'ın Yengeç'teki Mars'la kurduğu kare, şakaklarında ve alnında bir gerginlik olarak kendini gösterebilir. Özellikle ev içindeki bir tartışmayı bastırırsan bu baskı fiziksel bir baş ağrısına dönüşebilir. Ilık bir papatya çayı ve gözlerini birkaç dakika kapatıp derin nefes alman, bu gerginliği dağıtmana yardımcı olur. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugünkü Terazi Ay'ı - Yengeç Mars karesi, söylemediğin sözlerin boğazında bir düğüm gibi hissedilmesine yol açabilir. Ailevi bir konuda sessiz kalman, ses tellerinde gerginlik olarak kendini gösterebilir. Ilık bir bal-limon karışımı içmen ve boynunu yavaşça çevirerek esnetmen bugün sana iyi gelir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün ellerinde ve bileklerinde alışılmadık bir yorgunluk hissedebilirsin. Terazi Ay'ının Yengeç'teki Mars'la kurduğu kare, çok fazla şeyi aynı anda yetiştirmeye çalışırken omuzlarını da kasabilir. Telefonunu bir kenara bırakıp ellerini birkaç dakika ılık suya sokman, gerginliği hafifletir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Mars kendi burcunda ve Terazi'deki Ay'la kare yapıyor; bu da mide bölgende bir hassasiyet olarak hissedilebilir. İçine attığın bir gerginlik, öğle saatlerinde hazımsızlık şeklinde kendini gösterebilir. Ağır ve yağlı yemeklerden bugün uzak durman, zencefilli bir çay içmen faydana olur. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün sırt üst bölgende ve kalp çevrende hafif bir sıkışma hissedebilirsin. Terazi Ay'ının Yengeç'teki Mars'la kurduğu kare, başkalarının sorumluluğunu üstlenmeye çalışırken duruşunu bozmana yol açabilir. Omuzlarını geriye çekip göğsünü açan birkaç esneme hareketi ve derin nefes çalışması bugün için işine yarayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün bağırsak sistemin biraz hassaslaşabilir. Terazi Ay'ı ile Yengeç'teki Mars arasındaki kare, bir konuyu fazla düşünüp sindiremezsen bunu fiziksel olarak da hissetmene neden olabilir. Yemeklerini yavaş yemen ve öğünler arasında yürüyüşe çıkman bugün için en doğru seçim olacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Ay senin burcunda ve bu, belinde ya da alt sırt bölgende hafif bir gerginlik olarak hissedilebilir. Herkesi memnun etme çabası, omurgana fazladan bir yük bindirebilir. Sıcak bir duş almak ve birkaç dakika sırt üstü uzanıp bacaklarını duvara dayamak, bu yükü hafifletmene yardımcı olur. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, burcunda ilerleyen Venüs seni keyifli hissettirse de Terazi Ay'ının Yengeç'teki Mars'la kurduğu kare, boşaltım sisteminde hafif bir yavaşlamaya yol açabilir. Bugün suyunu biraz artırman ve lifli besinlere ağırlık vermen sana iyi gelir. Kalabalıktan uzak kısa bir yalnız kalma vakti de sinir sistemini dinlendirecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün kalça ve uyluk bölgende bir tutukluk hissedebilirsin. Terazi Ay'ının Yengeç'teki Mars'la kurduğu kare, uzun süre oturduğun bir ortamda seni huzursuz edebilir. Kısa bir yürüyüş ya da kalça açıcı birkaç esneme hareketi, hem bedenini hem zihnini rahatlatır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün dizlerinde ya da eklemlerinde alışılmadık bir sertlik hissedebilirsin. Terazi Ay'ının Yengeç'teki Mars'la kurduğu kare, kendini fazla zorlarsan bunu bedeninin sana hatırlatacağı bir gün. Isınma hareketlerine zaman ayırman ve ağır kaldırmadan önce esnemen bugün için önemli. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün baldırlarında ya da ayak bileklerinde hafif bir gerginlik hissedebilirsin. Terazi Ay'ının Yengeç'teki Mars'la kurduğu kare, kan dolaşımını yavaşlatabilir. Uzun süre aynı pozisyonda oturmaktan kaçınman, arada ayağa kalkıp birkaç adım atman bugün sana iyi gelecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün ayaklarında ya da bağışıklık sisteminde bir hassasiyet hissedebilirsin. Terazi Ay'ının Yengeç'teki Mars'la kurduğu kare, kendini fazla düşünüp gerçek yorgunluğunu görmezden gelmene yol açabilir. Ayaklarını ılık suya sokman ve erken saatte dinlenmen bugün için en doğru tercih olur. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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