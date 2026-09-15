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Günlük Burç Yorumuna Göre 16 Eylül Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 16 Eylül Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 16 Eylül Çarşamba günü burçları neler bekliyor?

İşte, 16 Eylül Çarşamba gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, günün ilk yarısında Ay'ın Akrep burcundaki son saatleri kariyerinizde derinlemesine bir konuya odaklanmanızı istiyor. Bir projenin ya da ilişkinin altında yatan gerçek motivasyonu fark edebilir, bu bilgiyle sessizce ilerlemeyi tercih edebilirsiniz. Akşam saatlerinde Ay'ın Yay'a geçmesiyle birlikte ufkunuz genişliyor, büyük resmi görme yeteneğiniz geri geliyor.

Maddi konularda gün içinde temkinli, neredeyse şüpheci bir tavır takınabilirsiniz; bir harcamanın ya da anlaşmanın arkasındaki detayı sorgulamanız yerinde olur. Akşama doğru bu temkinli hava yerini iyimserliğe bırakabilir, ama yine de büyük bir karar vermeden önce bir gece geçirmeniz size iyi gelecek.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Koçlar gün içinde partnerinden beklediği açıklığı bulamayabilir, ama akşam saatleri konuşmalar için çok daha uygun bir zemin sunuyor. Bekar Koçlar ise günün ortasında, belki bir toplantı arasında belki sırada beklerken beklenmedik bir anla karşılaşabilir; artan enerjileriyle ilk adımı atmaktan çekinmezler.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, günün ilk yarısında Ay'ın Akrep'teki son etkisi maddi güvenlik konusunda sizi biraz gergin tutabilir; kariyerde bir konuyu kontrol altında tutma isteğiniz güçlü. Akşam Ay'ın Yay'a geçmesiyle birlikte daha rahat, hatta risk almaya açık bir zihniyete geçiş yapabilirsiniz.

Para konusunda gün içinde bir harcamayı ya da yatırımı defalarca sorgulayabilirsiniz; bu doğal bir temkin ama akşama doğru bu tutum gevşeyip yerini daha geniş düşünmeye bırakabilir. Yine de büyük kararları akşamın iyimser havasına bırakmak yerine sabahki analizinize güvenin.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Boğalar gün içinde partnerinden güven arayışında olabilir; akşam saatlerinde bu ihtiyaç yerini daha hafif, keyifli bir yakınlığa bırakabilir. Bekar Boğalar için romantizm hızlı gelişen bir şeyden çok, tanıdık bir çevrede sabırla ilerleyen bir tanışıklıkta saklı olabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, gün içinde Ay'ın Akrep'teki etkisiyle normalden daha derin ve sorgulayıcı bir zihin yapınız var; bir iş meselesinin yüzeyinin altına inme isteği güçlü. Akşam Yay'a geçişle birlikte konuşmalarınız daha rahat, daha geniş kapsamlı bir hal alıyor.

Para konusunda gün içinde bir anlaşmanın detaylarını didik didik edebilirsiniz; bu titizlik işinize yarayacak. Akşama doğru daha iyimser bir bakış açısı kazanabilirsiniz, ama imza atmadan önce sabahki dikkatli halinize güvenmeye devam edin.

Aşk tarafında, ilişkisi olan İkizler gün içinde partnerinin söylemediği bir şeyi merak edebilir; akşam saatlerinde bu meraklarını daha rahat, şakacı bir dille dile getirebilirler. Bekar İkizler için gün, mesaj trafiğinin yoğunlaştığı, birden fazla sohbetin aynı anda ilerlediği bir hal alabilir; bunlardan biri beklediğinizden çok daha derin bir konuya kayabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, gün boyunca Ay'ın kendi burcunuzla uyumlu Akrep'teki son etkisi duygularınızı yoğunlaştırıyor; kariyerde bir meseleyi içinize atma eğiliminiz olabilir. Akşam Ay'ın Yay'a geçmesiyle birlikte daha hafif, daha açık bir ruh haline geçebilirsiniz.

Para konusunda gün içinde güvenlik ihtiyacınız ağır basabilir, harcamalarınızı sıkı tutarsınız. Akşama doğru bu tutum biraz gevşeyebilir; küçük bir keyif için kendinize izin vermek bütçenizi sarsmayacak.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Yengeçler gün içinde partnerinden yakınlık beklerken akşam saatlerinde bu ihtiyacı daha rahat ifade edebilir. Bekar Yengeçler için sürpriz uzaktan değil çok yakınınızdan gelebilir; belki de aylardır tanıdığınız ama hiç bu gözle bakmadığınız biri, tanıdık bir ortamda aniden fark edilebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, gün içinde Ay'ın Akrep'teki etkisiyle emeğinizin görülmediği hissine kapılabilirsiniz; kariyerde sessizce biriken bir hoşnutsuzluk olabilir. Akşam Yay'a geçişle birlikte kendinizi ifade etme cesaretiniz geri geliyor.

Para konusunda gün içinde statü gösterisine yönelik bir harcama isteği doğabilir; akşama doğru bu istek daha cömert ama kontrolsüz bir hale dönüşebilir, dikkatli olun.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Aslanlar gün içinde beklediği ilgiyi bulamayabilir; akşam saatlerinde bunu açıkça dile getirmek işe yarayacak. Bekar Aslanlar bir toplulukta doğal olarak öne çıkabilir; bir davete katılırsanız oradaki biri sizi fark etmiş olabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, gün içinde Ay'ın Akrep'teki etkisi analitik yönünüzü iyice keskinleştiriyor; bir işi eksiksiz bitirme isteğiniz sizi yorabilir. Akşam Yay'a geçişle birlikte mükemmeliyetçiliğiniz yerini daha rahat bir bakış açısına bırakabilir.

Para konusunda gün içinde bir harcamayı defalarca sorgulayabilirsiniz; akşama doğru bu titizlik gevşeyip gereksiz bir harcamaya kapı aralayabilir, dikkatli olun.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Başaklar gün içinde partnerinin küçük bir davranışına takılabilir; akşam saatlerinde bunu bırakıp keyfe odaklanmak size iyi gelecek. Bekar Başaklar için mükemmel bir eşleşme aramaktan vazgeçip anın akışına bırakmak daha çok işe yarayacak; tanıdık aracılığıyla önünüze çıkan biri ilk bakışta kriterlerinize uymasa da şaşırtabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, gün içinde Ay'ın Akrep'teki etkisiyle net bir taraf tutmak zorunda kalabilirsiniz; kariyerde kararsızlığınız test ediliyor. Akşam Yay'a geçişle birlikte kararlarınız daha kolay, daha iyimser bir hal alıyor.

Para konusunda gün içinde herkesi memnun etme çabanız bütçenizi zorlayabilir; akşama doğru daha cömert ama gerçekçi bir tavır takınabilirsiniz.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Teraziler gün içinde askıda bıraktığı bir konuda cevap vermek zorunda kalabilir; akşam saatleri bu konuşma için daha uygun. Bekar Teraziler bugün iki seçenek arasında kalabilir; sorun tercih değil, ikisine de eşit ilgi duyabilmeniz, kalbin gerçekte kime meylettiğini anlamak için kendinize dürüst bir an ayırın.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, gün boyunca Ay'ın kendi burcunuzda olması bugünü sizin için yoğun kılıyor; kariyerde uzun süredir sezdiğiniz bir gerçek açığa çıkabilir. Akşam Ay'ın Yay'a geçmesiyle bu yoğunluk yerini daha hafif bir rahatlamaya bırakıyor.

Para konusunda gün içinde ortak bir hesap ya da paylaşılan bir yatırımla ilgili net bir bilgiye ulaşabilirsiniz; akşama doğru bu bilgiyle nasıl ilerleyeceğinize daha soğukkanlı karar verebilirsiniz.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Akrepler gün içinde içine attığı bir şüpheyi taşıyabilir; akşam saatlerinde bunu dile getirmek güveni pekiştirebilir. Bekar Akrepler için sıradan bir tanışma yetmeyebilir; ilginizi çeken kişide bir gizem, bir sır hissetmeniz gerekiyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, gün içinde Ay'ın Akrep'teki son etkisi sizi normalden daha içine kapanık tutabilir; kariyerde büyük resmi görmek biraz zorlaşabilir. Akşam Ay'ın kendi burcunuza geçmesiyle birlikte enerjiniz, iyimserliğiniz ve netliğiniz geri geliyor; gün akşama doğru tam anlamıyla sizin lehinize dönüyor.

Para konusunda gün içinde temkinli davranmanız gerekebilir; akşama doğru iyimserliğiniz artıyor, ama büyük bir vaade hemen inanmadan önce hesap kitap yapmayı ihmal etmeyin.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Yaylar gün içinde partnerinden istediği alanı tanımlamakta zorlanabilir; akşam saatleri bu konuşma için çok daha uygun bir zemin sunuyor. Bekar Yaylar için ufuk genişliyor; tanıdık çevrenin dışından, belki farklı bir şehirden ya da yabancı bir ortamdan biri dikkatinizi çekebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, gün içinde Ay'ın Akrep'teki etkisi sorumluluk yükünüzü biraz daha ağırlaştırıyor; kariyerde otorite konumundaki biriyle görüş ayrılığı yaşayabilirsiniz. Akşam Yay'a geçişle birlikte bu yük hafifleyip daha geniş bir bakış açısı kazanabilirsiniz.

Para konusunda gün içinde temkinli yapınız size güven verecek; akşama doğru biraz daha rahat, ama yine de planlı harcama yapmaya devam edin.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Oğlaklar gün içinde duygularını sözle ifade etmekte zorlanabilir; akşam saatleri bunu denemek için daha uygun bir ortam sunuyor. Bekar Oğlaklar için romantizm, iş ya da sorumluluklar arasında beklenmedik şekilde araya girebilir; ilk bakışta ciddi görünen biri düşündüğünüz kadar mesafeli olmayabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, gün içinde Ay'ın Akrep'teki etkisi duygularınızı analiz etme isteğinizi artırıyor; kariyerde alışılmadık bir çözüm bugün ilgi görebilir. Akşam Yay'a geçişle birlikte özgürlük ihtiyacınız ve maceraperest yanınız öne çıkıyor.

Para konusunda gün içinde ani bir harcama dürtüsü doğabilir; akşama doğru bu dürtü daha da güçlenebilir, bir arkadaşınızın fikrini almak işe yarayacak.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Kovalar gün içinde partneriyle rutini kırmak için küçük bir sürpriz planlayabilir; akşam saatleri bu planı hayata geçirmek için ideal. Bekar Kovalar, uzun süredir tanıdığı ama hep 'sadece arkadaş' diye tanımladığı birine dair bir şeyi fark edebilir; bu farkındalık sıradan bir sohbetin ortasında aniden netleşebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, gün içinde Ay'ın Akrep'teki etkisi sezgilerinizi olağanüstü güçlendiriyor; kariyerde bir iş arkadaşınızın söylemediği bir şeyi hissedebilirsiniz. Akşam Yay'a geçişle birlikte hayal gücünüz ve iyimserliğiniz daha da genişliyor.

Para konusunda gün içinde bir sözleşmeyi imzalamadan önce ayrıntıları iki kez okumanız gerekebilir; akşama doğru daha rahat bir tavır takınabilirsiniz ama dikkatinizi tamamen bırakmayın.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Balıklar gün içinde partnerinin söylemediği bir şeyi ağzından duymuş gibi hissedebilir; akşam saatleri bu sezgiyi konuşmaya dökmek için uygun. Bekar Balıklar için gerçeklikle hayal arasındaki çizgi bulanıklaşabilir; tanıştığınız biri size tanıdık, hatta daha önce hayalinizde canlandırdığınız birine benzer gelebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
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