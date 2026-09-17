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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 18 Eylül Cuma Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 18 Eylül Cuma gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Merkür'ün Satürn'e karşıt açı yapması para konularında şakaya yer bırakmıyor; bir hesap ya da bütçe kalemini olduğundan hafif göstermeye çalışmak bugün işe yaramayacak. Gerçekçi, hatta biraz sert kararlar almanız gerekebilir, ama bu sertlik sizi uzun vadede koruyacak. Gece yarısına doğru Yay'daki İlk Dördün, aylardır ağzınıza almadığınız bir yatırım fikrini nihayet masaya koymanıza vesile olacak.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Satürn'ün ağırlığı bir anlaşmanın şartlarını yeniden gözden geçirmenizi gerektirebilir; daha önce gözden kaçırdığınız bir madde bugün dikkatinizi çekebilir. Bu temkinli tavrınız sizi olası bir hayal kırıklığından koruyacak. Akşam saatlerinde Yay'da gerçekleşecek İlk Dördün de bu net kafayla, bekleyen bir finansal adımı atmak için size cesaret verecek.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün yöneticiniz Merkür'ün Satürn'e karşıt açı yapması bir sözleşme ya da anlaşmanın ince detaylarını her zamankinden dikkatli okumanızı gerektiriyor; küçük bir ayrıntı bugün büyük bir fark yaratabilir. Yay'daki İlk Dördün'ün akşam etkisiyle, aylardır düşündüğünüz bir yatırım kararını artık ertelemeden vermelisiniz; kararsızlığa ayıracak vaktiniz kalmadı.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün aile bütçesiyle ilgili ciddi bir karar almanız gerekebilir; duygusal davranmak yerine rakamlara odaklanmanız sizi bugün koruyacak. Gece saatlerinde gerçekleşecek Yay'daki İlk Dördün ise ev ya da aileyle ilgili ertelediğiniz bir adımı atmanız için size gereken cesareti verecek.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün gösterişten çok gerçek değere odaklanmanız gerekiyor; Satürn'ün etkisiyle abartılı bir harcama bugün beklediğinizden pahalıya patlayabilir. Bu kez erteleme değil atılım zamanı; Yay'daki İlk Dördün akşama doğru, uzun süredir bekleyen bir kariyer yatırımını hayata geçirmeniz için sizi harekete geçirecek.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün bir harcamanın gerçek maliyetini her zamankinden net görebilirsiniz; Satürn'ün disiplini tasarruf konusunda bugün size büyük destek olacak. Akşam Yay'daki İlk Dördün'le birlikte, ertelediğiniz bir finansal planı artık uygulamaya koymanız için üzerinizde hafif bir baskı hissedebilirsiniz.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün bir ortaklıkla ilgili ciddi şartları yeniden gözden geçirmeniz gerekebilir; Satürn'ün etkisiyle küçük bir detayı atlamak size pahalıya patlayabilir. Dengeli ama net bir tutum, herkesi memnun etmeye çalışmaktan çok daha akıllıca bir seçim olacak.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün ortak bir kaynakla ilgili ciddi bir karar almanız gerekebilir; Satürn'ün etkisiyle bu kararı ertelemek yerine şimdi netleştirmeniz sizi büyük ölçüde rahatlatacak. Zaten Yay'daki İlk Dördün de akşama doğru bu adımı atmanız yönünde size bir işaret gönderecek.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün iyimserliğinizi gerçekçilikle dengelemeniz gerekiyor; Satürn'ün etkisiyle büyük bir vaade eskisinden daha temkinli yaklaşmanız akıllıca olur. Kendi burcunuzdaki İlk Dördün, ertelediğiniz bir kararı nihayet vermeniz için size baskı yapacak; bu baskıyı bir tehdit değil, bir işaret olarak görün.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün disiplinli yapınız tam da ihtiyaç duyulan şey; Satürn'ün desteğiyle uzun vadeli bir plan bugün netlik kazanabilir. Akşam Yay'daki İlk Dördün de ertelediğiniz bir yatırım kararını vermenizde son dürtüyü sağlayacak.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün alışılmadık bir fikrin gerçekçi tarafını görmeniz gerekiyor; Satürn'ün etkisiyle hayalperest yaklaşım bugün işe yaramayacak. Yay'daki İlk Dördün akşama doğru etkisini gösterecek ve fikrinizi hayata geçirmeniz için size gereken cesareti verecek.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün hayalperest yaklaşımınız yerini gerçekçi bir plana bırakmalı; Satürn'ün etkisiyle bir sözleşmeyi imzalamadan önce dikkatle okumanız gerekiyor. Akşam saatlerinde Yay'daki İlk Dördün ise ertelediğiniz bu finansal kararı vermenizde size gereken son dürtüyü sağlayacak.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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