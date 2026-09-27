Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 28 Eylül Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 28 Eylül Pazartesi gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 28 Eylül Pazartesi gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek?
İşte, 28 Eylül Pazartesi gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu
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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları
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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları
Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları
Yengeç
Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları
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Başak
Terazi
Akrep
Yay
Kova
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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları
Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları
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