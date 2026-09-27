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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 28 Eylül Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 28 Eylül Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 28 Eylül Pazartesi gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 28 Eylül Pazartesi gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 28 Eylül Pazartesi gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün sabah saatlerinde enerjin her zamankinden yüksek olabilir; Mars'ın Aslan'a geçişi bu coşkuyu başında bir gerginlik olarak da hissettirebilir. Bu enerjiyi hareketli bir aktiviteyle dışarı atman, baş ağrısının şiddetlenmesini önleyecek. Akşama doğru Ay'ın Boğa'ya geçmesiyle bu yoğunluk yerini tanıdık bir sakinliğe bırakacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, günün ilk yarısında boğazında hafif bir gerginlik hissedebilirsin; sabahki hızlı tempo bu bölgede kendini gösterebilir. Akşama doğru Ay'ın kendi burcuna dönmesiyle bu gerginlik yerini rahatlamaya bırakacak. Sıcak bir içecek, bu geçişi kolaylaştıracak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün zihnin her zamankinden hızlı çalışabilir; bu hız ellerinde ve omuzlarında bir gerginliğe dönüşebilir. Mars'ın Aslan'a geçişi bu enerjiyi besliyor. Kısa esneme molaları, bu gerginliği akşama kadar dağıtmana yardımcı olacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Yengeç

Yengeç

Sevgili Yengeç, sabah saatlerinde midende hafif bir hassasiyet hissedebilirsin; içindeki cesaret ve tedirginlik karışımı bu bölgeye yansıyabilir. Hafif besinler tercih etmen, bugünü daha rahat geçirmeni sağlayacak. Ay'ın akşam saatlerinde Boğa burcuna geçişiyle birlikte bu hassasiyet de yatışacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Mars'ın bugün kendi burcuna geçmesi, kalbinin ritmini her zamankinden belirgin hissetmene yol açabilir; bu güçlü enerji sırtında da bir gerginlik yaratabilir. Sevdiğin bir hareketle bu enerjiyi boşaltman, bugünü dengeli geçirmeni sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Başak

Başak

Sevgili Başak, bugün aldığın cesur bir kararın gerilimi bağırsaklarında hafif bir sıkışma olarak hissedilebilir; bu hassasiyeti tetikleyen, Aslan burcuna geçen Mars'ın enerjisi. Derin nefes almak, bu gerginliği azaltacak. Akşam saatlerinde Ay Boğa burcuna geçtiğinde, sindirim sistemin de rahatlayacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Terazi

Terazi

Sevgili Terazi, bugün verdiğin cesur bir kararın bedeli bel ve böbrek bölgende hissedilebilir; net bir duruş sergilemenin getirdiği gerginlik burada birikebilir. Bol su içmen, bu yükü hafifletecek. Gün ilerledikçe Ay'ın Boğa burcuna yerleşmesiyle bu ağırlık yavaş yavaş dağılacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Akrep

Akrep

Sevgili Akrep, bugün açığa çıkardığın bir hırsın enerjisi bedeninde arınma ihtiyacına dönüşebilir; bu ihtiyacın arkasında, Aslan burcuna geçen Mars'ın gücü var. Bol su tüketmen, bugünkü yoğunluğu dengelemene yardımcı olacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Yay

Yay

Sevgili Yay, bugün attığın cesur bir adımın enerjisi kalça ve uyluk bölgende bir gerginlik olarak hissedilebilir; bu enerjiyi harekete geçiren, bugün Aslan burcuna giren Mars. Kısa bir yürüyüş, bu birikimi dağıtmana yardımcı olacak. Ağır yemeklerden uzak durman, karaciğerini de rahatlatacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Kova

Kova

Sevgili Kova, bugün aldığın alışılmadık bir riskin enerjisi dolaşım sisteminde ve baldırlarında bir gerginlik yaratabilir; bu riski alma cesaretini sana veren, Aslan'a geçiş yapan Mars'ın enerjisi. Kısa, düzenli hareket molaları, uzun bir egzersizden daha çok işine yarayacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün aldığın alışılmadık bir riskin enerjisi dolaşım sisteminde ve baldırlarında bir gerginlik yaratabilir; Mars'ın Aslan'a geçişi bu riski almanı kolaylaştırıyor. Kısa, düzenli hareket molaları, uzun bir egzersizden daha çok işine yarayacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün paylaştığın yaratıcı bir fikrin heyecanı ayaklarında ve genel enerjinde bir yorgunluk olarak hissedilebilir; Mars'ın Aslan'a geçişinin getirdiği bu heyecan seni sabahtan beri hareket halinde tutmuş olabilir. Ayaklarını yukarı kaldırıp birkaç dakika dinlenmen, akşama daha dinç ulaşmanı sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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