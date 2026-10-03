Günlük Burç Yorumuna Göre 4 Ekim Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, Güneş ile Satürn arasındaki karşıtlık bugün seni kendi isteklerin ile bir ortağının beklentileri arasında seçim yapmaya zorlayabilir. Burcundaki Satürn sorumluluğu üstlenmeni isterken karşı alanındaki Güneş karşı tarafın da sesini duymanı istiyor. Ortak bir projede ya da iş anlaşmasında her şeyi tek başına çözmeye çalışmak yerine yükü paylaşmayı önermek seni rahatlatacak. Yorgunluk hissedersen bunu zayıflık değil, dinlenme ihtiyacı olarak gör.

Maddi olarak ev ile ilgili bir gider ya da ailene yapacağın bir yardım gündemde. Yengeç'teki Ay azalan evresindeyken bu masrafı bütçene yayarak planlamak içini ferahlatır.

Peki ya aşk? Partnerinle kimin ne kadar taviz verdiğini tartışmak yerine ortak bir çözüm bulmaya odaklan; sabırlı tavrın ilişkini güçlendirecek. Yalnızsan ciddi ve olgun biri ilgini çekebilir, ancak ilk izlenime göre karar vermeden onu tanımak için zaman ayır.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…