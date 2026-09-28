Günlük Burç Yorumuna Göre 29 Eylül Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, Ay'ın bugün gün boyu Boğa burcunda kalması, senin genelde hızlı işleyen zihnine biraz fren yaptırabilir; acele etmeden, adım adım ilerlemek bugün daha çok işine yarayacak. Maddi olarak uzun zamandır ertelediğin bir harcama planını gözden geçirmek için uygun bir gün, çünkü Boğa'nın sağladığı bu sakinlik seni gerçekçi hesaplar yapmaya itiyor. Aslan burcundaki Mars'ın ikinci gününde olması ise artık daha yönlendirilmiş bir cesarete dönüşüyor, o yüzden bugünkü atılganlığın dünkünden daha isabetli olacak.

Peki ya aşk? İlişkin olan Koçlar, partnerinin bugün senden istediği şey hız değil, sabır; ona zaman ayırman ilişkinizi güçlendirecek. Bekar Koç ise bugün tanıştığı biriyle aceleci davranmazsa, bu tanışıklığın kalıcı bir şeye dönüşme ihtimali artacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…