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Günlük Burç Yorumuna Göre 29 Eylül Salı Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 29 Eylül Salı gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 29 Eylül Salı günü burçları neler bekliyor?

İşte, 29 Eylül Salı gününe ait günlük burç yorumları

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Koç

Koç

Sevgili Koç, Ay'ın bugün gün boyu Boğa burcunda kalması, senin genelde hızlı işleyen zihnine biraz fren yaptırabilir; acele etmeden, adım adım ilerlemek bugün daha çok işine yarayacak. Maddi olarak uzun zamandır ertelediğin bir harcama planını gözden geçirmek için uygun bir gün, çünkü Boğa'nın sağladığı bu sakinlik seni gerçekçi hesaplar yapmaya itiyor. Aslan burcundaki Mars'ın ikinci gününde olması ise artık daha yönlendirilmiş bir cesarete dönüşüyor, o yüzden bugünkü atılganlığın dünkünden daha isabetli olacak.

Peki ya aşk? İlişkin olan Koçlar, partnerinin bugün senden istediği şey hız değil, sabır; ona zaman ayırman ilişkinizi güçlendirecek. Bekar Koç ise bugün tanıştığı biriyle aceleci davranmazsa, bu tanışıklığın kalıcı bir şeye dönüşme ihtimali artacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Boğa

Boğa

Sevgili Boğa, Ay'ın bugün tüm gün kendi burcunda kalması, seni yılın en huzurlu ve kendine güvenli günlerinden birine taşıyor; bugün aldığın kararlar sana her zamankinden daha doğru gelecek. Maddi olarak evinle veya birikimlerinle ilgili bir konuda net bir adım atmak için bugünü değerlendirebilirsin, çünkü Ay'ın burcunda olması sana gereken kararlılığı veriyor. Mars'ın hâlâ Aslan'da olması, senin gibi temkinli bir burcu bile bugün biraz daha girişken davranmaya itebilir.

Gelelim aşka. İlişkin olan Boğalar, bugün partnerinle kurduğun sakin ve güvenli bağın kıymetini bir kez daha fark edeceksin. Bekar Boğa ise kendine güveninin arttığı bu günde, çevresindekilerin dikkatini fazlasıyla çekebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

İkizler

İkizler

Sevgili İkizler, bugün Ay'ın Boğa'dan hiç çıkmayacak olması, senin genelde dağınık olan zihnini toparlamana yardımcı olacak; yarım kalan bir projeyi bitirmek için bugün her zamankinden daha sabırlı olabilirsin. Maddi olarak birden fazla gelir kapısı arasında gidip gelmek yerine, bugün tek bir işe odaklanman daha kazançlı sonuçlar getirecek. Aslan'da yoluna devam eden Mars, fikirlerini paylaşırken sana ekstra bir özgüven kazandırıyor.

Peki ya aşk? İlişkin olan İkizler, bugün partnerinle kurduğun sohbetlerin her zamankinden daha derin geçtiğini fark edebilirsin. Bekar İkizler ise bugün kurduğu bir konuşmanın, düşündüğünden daha fazla anlam taşıdığını görebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Yengeç

Yengeç

Sevgili Yengeç, Boğa burcunda konaklamaya devam eden Ay, ev ve aile konularında sana beklenmedik bir huzur getiriyor; bugün evinle ilgili küçük bir düzenleme yapmak içini rahatlatacak. Maddi olarak ailenle ilgili bir konuda ortak bir karar almak için bugün uygun bir gün, çünkü Boğa'nın etkisi herkesi daha sakin ve gerçekçi kılıyor. Mars'ın Aslan'daki ikinci günü, seni koruma içgüdünü bugün biraz daha öne çıkarabilir.

Gelelim aşka. İlişkin olan Yengeçler, bugün partnerinle birlikte geçirdiğin sakin bir an, aranızdaki bağı pekiştirecek. Bekar Yengeç ise duygularını bugün olduğu gibi göstermekten çekinmezse, karşılık bulma ihtimali yüksek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Aslan

Aslan

Sevgili Aslan, Mars'ın Aslan'da olmaya devam etmesi, seni ikinci gününde de enerjik ve girişken tutuyor; ama Ay'ın bugün de Boğa'da kalmayı sürdürmesi, bu enerjiyi dünkünden daha kontrollü ve yönlendirilmiş kullanmanı sağlayacak. Maddi olarak yaratıcı bir fikrini hayata geçirmek için bugün hem cesaretin hem de sabrın yerinde, bu nadir kombinasyonu değerlendirmelisin. Kariyerinde liderlik göstermen gereken bir an bugün karşına çıkabilir.

Peki ya aşk? İlişkin olan Aslanlar, bugün partnerine gösterdiğin ilgi, ilişkinizde fark edilir bir sıcaklık yaratacak. Bekar Aslan ise sahnede olduğu her ortamda dikkat çekmeye devam edecek, ama bugün gösterişten çok samimiyetin daha etkili olduğunu unutma.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Başak

Başak

Sevgili Başak, gün boyu Boğa'da duran Ay, senin zaten güçlü olan pratik zekânı bugün daha da keskinleştiriyor; iş düzenini toparlamak için bugünü değerlendirebilirsin. Maddi olarak bütçeni gözden geçirirken bugün fark ettiğin küçük bir detay, sana uzun vadede ciddi bir tasarruf sağlayabilir. Aslan burcunda kalmaya devam eden Mars, genelde çekingen kaldığın konularda bugün biraz daha cesur davranmana yardımcı oluyor.

Gelelim aşka. İlişkin olan Başaklar, bugün partnerine gösterdiğin küçük bir özen, ilişkinizde büyük bir fark yaratacak. Bekar Başak ise mükemmeliyetçiliğini bir kenara bırakıp karşısındakine şans verirse, güzel bir başlangıç yakalayabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Terazi

Terazi

Sevgili Terazi, Güneş'in kendi burcunda olduğu bu günlerde, Ay'ın da bugün Boğa'dan ayrılmaması sana karar alma konusunda beklenmedik bir netlik kazandırıyor. Maddi olarak ortak bir konuda uzun süredir beklettiğin bir kararı bugün verebilirsin, çünkü hem denge hem kararlılık bir arada. Mars'ın Aslan'daki yürüyüşünü sürdürmesi, genelde ikircikli kaldığın anlarda bugün daha hızlı tavır almanı sağlıyor.

Peki ya aşk? İlişkin olan Teraziler, bugün partnerinle aranızdaki dengeyi yeniden kurmak için küçük bir adım atman yeterli olacak. Bekar Terazi ise bugün karşılaştığı biriyle kurduğu dengeli sohbetin, ilerleyen günlerde nereye evrileceğini merak edecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Akrep

Akrep

Sevgili Akrep, Boğa'da yerleşik kalan Ay'ın bugünkü etkisi, senin genelde derinlere inen bakışını daha somut ve pratik konulara yöneltiyor. Maddi olarak uzun süredir araştırdığın bir konuda bugün elle tutulur bir sonuç alabilirsin. Aslan'da olmayı sürdüren Mars, gizli tuttuğun bir hırsı bugün daha açık bir şekilde ortaya koymana yardımcı oluyor.

Gelelim aşka. İlişkin olan Akrepler, bugün partnerinle kurduğun derin bir sohbet, aranızdaki güveni pekiştirecek. Bekar Akrep ise bugün ilgisini çeken kişiye karşı temkinli tavrını biraz gevşetirse, işler lehine dönebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Yay

Yay

Sevgili Yay, Ay'ın bugünü de Boğa burcunda geçirmesi, senin genelde uzaklara bakan gözlerini daha yakın ve somut hedeflere çeviriyor. Maddi olarak eğitim veya seyahatle ilgili bir plan için bugün gerçekçi bir bütçe çıkarman, ileride seni rahatlatacak. Mars'ın Aslan'da ikinci gününü geçirmesi, büyük hayallerini bugün cesurca dile getirmen için sana enerji veriyor.

Peki ya aşk? İlişkin olan Yaylar, bugün partnerinle birlikte kurduğunuz bir gelecek planı, ilişkinizi daha sağlam bir zemine oturtacak. Bekar Yay ise bugün tanıştığı biriyle arasındaki farklı bakış açılarının aslında birbirini tamamladığını fark edebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Oğlak

Oğlak

Sevgili Oğlak, Boğa burcunda kalmaya devam eden Ay, senin zaten disiplinli olan çalışma temponu bugün daha da destekliyor; uzun vadeli bir hedefe bugün önemli bir adım atabilirsin. Maddi olarak kariyerinle ilgili sabırla sürdürdüğün bir çabanın karşılığını bugün almaya başlayabilirsin. Aslan'daki Mars'ın etkisini sürdürmesi, genelde temkinli yaklaştığın bir konuda bugün daha cesur bir tavır sergilemene yardımcı oluyor.

Gelelim aşka. İlişkin olan Oğlaklar, bugün partnerine ayırdığın vakit, iş yoğunluğunun arasında bile fark edilir bir değer taşıyacak. Bekar Oğlak ise ciddiyetini bir kenara bırakıp biraz daha rahat davranırsa, karşısındakini daha kolay etkileyebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Kova

Kova

Sevgili Kova, Ay'ın bugün hâlâ Boğa'da olması, senin genelde sıra dışı olan fikirlerini daha uygulanabilir bir hale getirmene yardımcı oluyor. Maddi olarak alışılmadık bir gelir fikrini bugün somut bir plana dönüştürmek için uygun bir gün. Mars'ın Aslan'dan henüz ayrılmamış olması, topluluk içinde öne çıkman gereken bir anda bugün sana cesaret veriyor.

Peki ya aşk? İlişkin olan Kovalar, bugün partnerinle kurduğun sıra dışı ama samimi bir an, ilişkinizde tazelik yaratacak. Bekar Kova ise farklı bir ortamda tanıştığı biriyle beklenmedik bir uyum yakalayabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Balık

Balık

Sevgili Balık, bugün Boğa'da sabitlenen Ay, senin genelde dalgalı olan duygularını daha durgun ve dengeli bir hale getiriyor. Maddi olarak yaratıcı bir fikrini bugün somut bir adıma dönüştürmek için hem sezgin hem de sabrın yerinde. Aslan'da konumlanmaya devam eden Mars, genelde geri planda kalmayı tercih ettiğin anlarda bugün seni öne çıkmaya itiyor.

Gelelim aşka. İlişkin olan Balıklar, bugün partnerine gösterdiğin küçük bir jest, ilişkinizde beklenmedik bir yakınlık yaratacak. Bekar Balık ise hayalindekine benzer birine bugün rastlarsa, bu karşılaşmayı ayakları yere basarak değerlendirmeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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