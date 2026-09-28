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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 29 Eylül Salı Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 29 Eylül Salı günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 29 Eylül Salı gününe özel aşk yorumları

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Koç

Koç

Sevgili Koç, Boğa'da gün boyu kalan Ay'ın bugünkü etkisi, ilişkinde hız yerine dokunulabilir bir yakınlık aramanı sağlıyor; partnerinle birlikte sakin bir akşam geçirmek, aranızdaki bağı senin sandığından daha çok güçlendirecek. Mars'ın Aslan'daki ikinci günü ise tutkunu hâlâ diri tutuyor, bu yüzden bugün hem sabırlı hem de arzulu bir dengeyi yakalayabilirsin.

Bekar Koç ise bugün tanıştığı birine karşı her zamanki gibi hızlı davranmak isteyebilir, ama işleri ağırdan alması bu sefer daha iyi sonuç verecek; sabırla ilerlediği bir tanışıklık, beklediğinden daha kalıcı bir şeye dönüşebilir.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

Boğa

Boğa

Sevgili Boğa, Kendi burcunda tam gün geçiren Ay, seni duygusal olarak yılın en güvende hissettiğin günlerinden birine taşıyor; partnerinle kurduğun fiziksel ve duygusal yakınlık bugün her zamankinden daha derin hissettirecek. Aslan'da olmaya devam eden Mars'ın etkisi, genelde temkinli yaklaştığın konularda bile bugün biraz daha cesur adımlar atmana yardımcı oluyor.

Bekar Boğa ise kendine olan güveninin arttığı bu günde fazlasıyla dikkat çekebilir; ama gerçekten ilgisini çeken biri varsa, ilk adımı atmaktan çekinmemeli.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

İkizler

İkizler

Sevgili İkizler, Ay'ın Boğa'daki bu uzun konaklaması, ilişkinde kelimelerden çok davranışların konuşmasını sağlıyor; partnerine sözden çok küçük bir jestle yaklaşman bugün daha etkili olacak. Mars'ın Aslan'daki ikinci gün coşkusu, konuşmalarına her zamankinden fazla bir özgüven katıyor.

Bekar İkizler ise bugün kurduğu bir sohbetin aslında yüzeyde göründüğünden çok daha anlamlı olduğunu fark edebilir; merakını bastırmadan bu bağlantıyı biraz daha derinleştirmesi ona iyi gelecek.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

Yengeç

Yengeç

Sevgili Yengeç, Boğa'dan bugün adım atmayan Ay, duygusal dünyanı bugün alışılmadık bir huzurla dolduruyor; partnerinle geçirdiğin sıradan bir an bile bugün özel bir anlam kazanabilir. Aslan burcunda ikinci gününü yaşayan Mars, sevdiklerini koruma isteğini biraz daha güçlendiriyor.

Bekar Yengeç ise duygularını saklamak yerine bugün olduğu gibi göstermeyi seçerse, karşısındaki kişiden beklediği karşılığı bulma ihtimali artacak.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

Aslan

Aslan

Sevgili Aslan, Mars'ın Aslan'da olmaya devam etmesi, ilişkinde tutkunu ikinci gününde de diri tutuyor; ama Ay'ın bugünü baştan sona Boğa'da geçirecek olması, bu tutkuyu daha sakin ve kalıcı bir sevgi diline dönüştürmene yardımcı olacak. Partnerine bugün göstereceğin küçük bir ilgi, ilişkinizde büyük bir karşılık bulacak.

Bekar Aslan ise dikkat çekmekte hiç zorlanmıyor, ama bugün gösterişten çok samimiyetin daha etkili olduğunu fark ederse, kurduğu bağlantı yüzeyde kalmayacak.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

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Başak

Başak

Sevgili Başak, Boğa'nın sakin enerjisinde bugünü geçiren Ay, ilişkinde her zamanki eleştirel bakışını bir kenara bırakıp partnerini olduğu gibi kabul etmene yardımcı oluyor. Mars'ın Aslan'daki ikinci gün cesareti ise genelde çekingen kaldığın duygusal konularda bugün biraz daha cesur davranmana yardımcı oluyor.

Bekar Başak ise mükemmeliyetçiliğini bir kenara bırakıp karşısındakine bugün bir şans verirse, güzel bir başlangıcın kapısını aralayabilir.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

Terazi

Terazi

Sevgili Terazi, Güneş'in kendi burcunda olduğu bu günlerde, Ay'ın Boğa'daki varlığını bugün de sürdürmesi, ilişkindeki dengeyi yeniden kurman için sana beklenmedik bir netlik kazandırıyor. Aslan'da ikinci gününü geçiren Mars, genelde ikircikli kaldığın duygusal kararlarda bugün daha hızlı tavır almanı sağlıyor.

Bekar Terazi ise bugün karşılaştığı biriyle kurduğu dengeli sohbetin ilerleyen günlerde nereye evrileceğini merak ederken, bu merakı biraz daha açık bir ilgiye dönüştürmekten çekinmemeli.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

Akrep

Akrep

Sevgili Akrep, Boğa'ya çakılı kalan Ay'ın bugünkü hali, ilişkinde genelde sakladığın duygularını biraz daha açık göstermene yardımcı oluyor. Mars'ın Aslan'daki ikinci gün ateşi, partnerine karşı hissettiğin tutkuyu bugün daha da güçlendiriyor.

Bekar Akrep ise ilgisini çeken kişiye karşı temkinli tavrını bugün biraz gevşetirse, işler beklediğinden çok daha hızlı lehine dönebilir.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

Yay

Yay

Sevgili Yay, Ay'ın bu akşama dek Boğa'da olması, ilişkinde büyük planlar yapmadan önce bugünün küçük anlarına odaklanmanı sağlıyor. Aslan'da ikinci gününü yaşayan Mars'ın etkisi, partnerine duygularını dile getirirken sana ekstra bir cesaret veriyor.

Bekar Yay ise bugün tanıştığı biriyle arasındaki farklı bakış açılarının aslında birbirini tamamladığını fark ederse, bu tanışıklığa daha açık yaklaşabilir.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

Oğlak

Oğlak

Sevgili Oğlak, Boğa'da mola veren Ay'ın bugünkü etkisi, iş temponun arasında bile partnerine zaman ayırmanın önemini bugün sana hatırlatıyor. Mars'ın Aslan'daki ikinci gün kararlılığı, genelde ciddiyetinin arkasına sakladığın duygularını bugün biraz daha açık göstermene yardımcı oluyor.

Bekar Oğlak ise ciddiyetini bir kenara bırakıp bugün biraz daha rahat davranırsa, karşısındakini daha kolay etkileyebilir.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

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Kova

Kova

Sevgili Kova, Ay'ın Boğa'dan bugün kıpırdamaması, ilişkinde genelde mesafeli duruşunu bir kenara bırakıp daha yakın bir bağ kurmana yardımcı oluyor. Aslan'da ikinci gününü sürdüren Mars, partnerine karşı hislerini göstermen için sana cesaret veriyor.

Bekar Kova ise farklı bir ortamda tanıştığı biriyle beklenmedik bir uyum yakalarsa, bu bağlantıyı sıradışı bulmaktan çok değerli bulmalı.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

Balık

Balık

Sevgili Balık, Boğa'nın dışına bugün hiç çıkmayan Ay, genelde dalgalı olan duygularını daha durgun ve güvenli bir hale getiriyor; partnerinle kurduğun bağ bugün her zamankinden daha sakin hissettirecek. Mars'ın Aslan'daki ikinci gün tutkusu, genelde geri planda kalmayı tercih ettiğin duygusal konularda bugün seni öne çıkmaya itiyor.

Bekar Balık ise hayalindekine benzer birine bugün rastlarsa, bu karşılaşmayı ayakları yere basarak değerlendirmeli.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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