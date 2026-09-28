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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 29 Eylül Salı Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 29 Eylül Salı gününe özel para falı

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Koç

Koç

Sevgili Koç, Ay'ın Boğa'daki uzun konaklamasının bugünkü etkisi, maddi kararlarında her zamankinden daha temkinli davranmanı sağlıyor; büyük bir harcama yapmadan önce bir kez daha düşünmen bugün seni gereksiz bir kayıptan koruyacak. İkinci gününde Aslan'da duran Mars ise cesaretini hâlâ diri tutuyor, bu yüzden hem sabırlı hem de girişken bir denge bugün senin için mümkün.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Boğa

Boğa

Sevgili Boğa, Bugünü tümüyle kendi burcunda geçiren Ay, finansal konularda seni yılın en kararlı ve güvenli günlerinden birine taşıyor; birikimlerinle ilgili uzun süredir düşündüğün bir adımı bugün atabilirsin. Mars'ın Aslan'daki bugünkü kararlılığı, senin gibi temkinli bir burcu bile bugün biraz daha cesur bir yatırım kararına itebilir.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

İkizler

İkizler

Sevgili İkizler, Boğa'dan bugün ayrılmayı düşünmeyen Ay, dağınık gelir planlarını tek bir çatı altında toplamana yardımcı oluyor; birden fazla iş yerine tek bir alana odaklanman bugün daha kazançlı olacak. Aslan'da yoluna devam eden Mars'ın bugünkü hali, finansal fikirlerini savunurken sana ekstra bir özgüven veriyor.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Yengeç

Yengeç

Sevgili Yengeç, Ay'ın bugün Boğa'ya çakılı kalması, ev bütçenle ilgili bir konuda bugün beklenmedik bir netlik kazanmanı sağlıyor; ailenle birlikte aldığın bir maddi karar, üzerindeki yükü hafifletecek. Mars'ın Aslan'daki ikinci gün gücü, bu kararı savunurken sana gereken cesareti veriyor.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Aslan

Aslan

Sevgili Aslan, Mars'ın Aslan'da olmaya devam etmesi, maddi konularda ikinci gününde de seni girişken tutuyor; ama Boğa'da demirleyen Ay'ın bugünkü hali, bu girişkenliği daha hesaplı bir plana dönüştürmene yardımcı olacak. Yaratıcı bir fikrini bugün paraya çevirmek için hem cesaretin hem de sabrın yerinde.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Başak

Başak

Sevgili Başak, Ay'ın bugünü Boğa'nın somut enerjisinde geçirmesi, bütçeni gözden geçirirken bugün fark ettiğin küçük bir detayın, uzun vadede ciddi bir tasarruf sağlamasına yardımcı oluyor. Aslan burcunda gücünü koruyan Mars, genelde çekindiğin bir yatırım fikrine bugün biraz daha cesaretle yaklaşmanı sağlıyor.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Terazi

Terazi

Sevgili Terazi, Güneş'in kendi burcunda olduğu bu günlerde Boğa'dan bugün hiç ayrılmayan Ay, ortak bir hesapta uzun süredir beklettiğin bir kararı vermen için sana beklenmedik bir netlik kazandırıyor. Mars'ın Aslan'daki bu ikinci gününün etkisi, bu kararı bugün daha hızlı almanı sağlıyor.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Akrep

Akrep

Sevgili Akrep, Ay'ın Boğa'daki bugünkü sabit konumu, uzun süredir araştırdığın bir finansal konuda elle tutulur bir sonuç almana yardımcı oluyor. Aslan'dan bugün de ayrılmayan Mars, gizli tuttuğun bir maddi hırsı bugün daha açık bir şekilde ortaya koymana yardımcı oluyor.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Yay

Yay

Sevgili Yay, Boğa'da köklenen Ay'ın bugünkü etkisi, eğitim veya seyahatle ilgili bir plan için gerçekçi bir bütçe çıkarmanı kolaylaştırıyor. Mars'ın Aslan'daki ikinci gününün girişkenliği, bu planı hayata geçirirken sana cesaret veriyor.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Oğlak

Oğlak

Sevgili Oğlak, Ay'ın Boğa'dan bugün adım atmaması, kariyerinle ilgili sabırla sürdürdüğün bir çabanın karşılığını bugün almaya başlamana yardımcı oluyor. Aslan'da kalmaya devam eden Mars'ın etkisi, genelde temkinli yaklaştığın bir maddi konuda bugün daha cesur bir tavır sergilemene yardımcı oluyor.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Kova

Kova

Sevgili Kova, Bugün de Boğa'da beklemeyi sürdüren Ay, alışılmadık bir gelir fikrini bugün somut bir plana dönüştürmen için sana gereken zemini hazırlıyor. Mars'ın Aslan'daki varlığını bugün de sürdürmesi, bu fikri hayata geçirirken sana cesaret veriyor.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Balık

Balık

Sevgili Balık, Ay'ın Boğa'ya bugün tamamen yerleşmesi, yaratıcı bir fikrini somut bir adıma dönüştürmen için hem sezgini hem de sabrını güçlendiriyor. Aslan burcundaki Mars'ın ikinci gün etkisi, genelde geri planda kalmayı tercih ettiğin maddi konularda bugün seni öne çıkmaya itiyor.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
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