Günlük Para Burç Yorumuna Göre 29 Eylül Salı Günün Nasıl Geçecek?

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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?
İşte, 29 Eylül Salı gününe özel para falı
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Koç
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Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
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Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
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Kova
Balık
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