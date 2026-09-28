Günlük Para Burç Yorumuna Göre 29 Eylül Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, Ay'ın Boğa'daki uzun konaklamasının bugünkü etkisi, maddi kararlarında her zamankinden daha temkinli davranmanı sağlıyor; büyük bir harcama yapmadan önce bir kez daha düşünmen bugün seni gereksiz bir kayıptan koruyacak. İkinci gününde Aslan'da duran Mars ise cesaretini hâlâ diri tutuyor, bu yüzden hem sabırlı hem de girişken bir denge bugün senin için mümkün.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…