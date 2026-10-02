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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 3 Ekim Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 3 Ekim Cumartesi günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 3 Ekim Cumartesi gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, romantizm alanını ısıtan Mars bugün seni cesur ve tutkulu yaparken Venüs'ün Akrep'te geri harekete başlaması ilişkindeki derin konuları gün yüzüne çıkarıyor. Partnerine ne kadar güvendiğini, aranızdaki yakınlığın seni gerçekten besleyip beslemediğini sorgulayabilirsin. Bu soruları bir hesaplaşmaya dönüştürmek yerine yumuşak bir tonla paylaşırsan ikiniz de kendinizi daha güvende hissedersiniz. Plüton'la karşıtlık içindeki Mars kıskançlık tetikleyebilir; bir mesajı ya da bakışı abartmadan önce bir süre bekle.

Kalbin boştaysa geçmişte seni derinden etkilemiş biri bugün yeniden ortaya çıkabilir. Retrodaki Venüs eski duyguları canlandırırken o ilişkinin neden bittiğini de hatırlamanı istiyor. Heyecana kapılıp hemen buluşmak yerine bir süre yazışarak karşındakinin değişip değişmediğini gözlemle. Kendi duygularını netleştirmek, doğru kararı vermeni kolaylaştırır.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, seni yöneten Venüs'ün partnerlik alanındaki geri hareketi bugün başlıyor ve partnerinle aranızdaki dengeyi yeniden tartacağın bir dönem açılıyor. Kimin daha çok fedakarlık yaptığı, kimin daha az dinlendiği gibi konular aklını kurcalayabilir. Bunları biriktirmek yerine sakin bir anda, suçlamadan konuşmak ilişkinizi güçlendirir. İş ve aile yükü, Mars'ın Plüton'la karşıtlığı yüzünden ilişkinize taşınabilir; yorgunluğunu partnerinden çıkarmamaya özen göster. Ona sarılıp gününün nasıl geçtiğini sormak bile aranızı yumuşatır.

Yalnızsan eski bir sevgiliden gelen bir mesaj seni hazırlıksız yakalayabilir. Nostaljinin tatlı hissine kapılmadan önce o ilişkide neyin eksik olduğunu dürüstçe hatırla. Geri dönmek yerine o deneyimden öğrendiklerini yeni bir başlangıç için kullanmak sana daha iyi gelecek. Kendine karşı dürüst olmak bu dönemde en büyük korumandır.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, günlük düzen alanında retroya dönen Venüs, yoğun temponun aşk hayatını ne kadar gölgede bıraktığını fark etmeni sağlayabilir. Partnerinle aynı evde olsanız bile ayrı dünyalarda yaşıyormuş gibi hissediyorsan bugün küçük bir değişiklik yapma zamanı. Birlikte yeni bir tarif denemek, alışık olduğunuz rotanın dışına çıkmak ya da telefonları bir kenara bırakıp sohbet etmek aranızdaki kıvılcımı yeniden yakar. Mars'ın Plüton'la karşıtlığı yüzünden iğneleyici esprilere kaçma; söylediklerin bugün her zamankinden ağır gelebilir.

Henüz bir ilişkin yoksa eski bir iş yerinden ya da bir projeden tanıdığın biri yeniden hayatına girebilir. Aranızdaki uyum eskisinden farklı hissettirebilir, ama acele etme. Retrodaki Venüs, bu ilginin gerçek mi yoksa sadece alışkanlık mı olduğunu anlaman için sana zaman tanıyor.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, gönül alanını yöneten Venüs bugün geri harekete geçerken kalbin geçmişe doğru bir yolculuğa çıkabilir. Eski bir şarkı, bir fotoğraf ya da tanıdık bir koku sana yaşadığın bir aşk hikayesini hatırlatabilir. İlişkindeysen bu nostaljiye takılmak yerine ikinizin yeni anılar biriktirmesine odaklan; bugün sadece eğlenmek, gülmek ve ciddi konuları bir kenara bırakmak için bir plan yap. Burcundaki Ay azalan evresinde olduğu için duyguların dalgalanabilir; partnerinden anlayış beklediğini açıkça söylemek iyi gelir.

Kalbini kimseye bağlamadıysan uzun zaman önce yarım kalan bir flört yeniden gündeme gelebilir. Bu kişiye karşı hislerin hâlâ güçlü olabilir, ama o dönemde seni neyin yorduğunu unutma. Ne istediğini netleştirmeden adım atmamak, Venüs retrosu boyunca kalbini korumanın en güvenli yolu olacak.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, burcundaki Mars ile ilişki alanındaki Plüton'un karşıtlığı bugün partnerinle aranızda güçlü ama sarsıcı bir enerji yaratıyor. Kıskançlık, kontrol ya da kimin son sözü söyleyeceği gibi konular birden alevlenebilir. Tartışmanın ortasında haklı çıkmaya çalışmak yerine bir süre ara verip öfke dindikten sonra konuşmak, ikinizin de gerçekten ne hissettiğini duymanızı sağlar. Venüs ev alanında retroya başladığından ailevi bir mesele de ilişkinize gölge düşürebilir; bu konuları birbirinden ayırmaya çalış.

Flört dönemindeysen karşındaki kişiye karşı hissettiğin çekim bugün çok yoğun olabilir. Bu yoğunluk heyecan verici, ama aynı zamanda seni kontrol etmeye çalışan birine yakınlaşma riski de taşıyor. Hemen bağlanmak yerine onun davranışlarını izlemek, doğru kişiyle olup olmadığını anlamanı kolaylaştırır.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, iletişim alanında retroya başlayan Venüs bugün geçmişte yarım kalmış konuşmaları yeniden masaya getiriyor. Partnerinle uzun süredir ertelediğin bir konu varsa, bunu açmak için içinde bir cesaret hissedebilirsin. Eleştirel bir dil yerine kendi duygularını anlatan cümleler kurarsan aranızdaki mesafe hızla kapanır. Perde arkasındaki Mars, Plüton'la karşıt açı yaptığı için bastırdığın bir kırgınlık da yüzeye çıkabilir; onu saklamak yerine sakince dile getirmek ilişkini hafifletir. Eski mesajlarınıza göz atmak, ilk günlerdeki sıcaklığı hatırlamanıza yardım edebilir.

Tek başınaysan eskiden yazıştığın biri seni yeniden arayabilir. Bu kişiyle aranızda bir zamanlar yarım kalmış bir ilgi olabilir. Cevap vermeden önce bu ilginin şimdiki önceliklerinle örtüşüp örtüşmediğini tart ve kendine zaman tanı.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, romantizm alanındaki Plüton ile arkadaşlık alanındaki Mars'ın karşıtlığı bugün aşk hayatında tutku ve gerginliği iç içe geçiriyor. Partnerinle arkadaş çevreniz, sosyal planlarınız ya da birbirinize ayırdığınız zaman konusunda bir anlaşmazlık yaşayabilirsin. Uzlaşmacı tarafını kullanarak ikinizin de ihtiyacını gözeten bir plan önermek gerginliği kısa sürede yatıştırır. Yönetici gezegenin Venüs'ün retroya başlaması, ilişkide neye değer verdiğini de sorgulatabilir; bu düşünceleri partnerinle paylaşmaktan çekinme.

Şu an bir ilişkin yoksa yakın dostlarından biriyle aranızda yoğun bir çekim oluşabilir. Bu kişiyle aranızdaki dostluğu riske atmadan önce hislerinin ne kadar derin olduğunu anlamaya çalış. Retro süreci boyunca adımlarını yavaş atmak, olası bir hayal kırıklığını önler. Kalbinin sesini dinlerken aklını da devreden çıkarma.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, burcundaki Venüs bugün retroya dönüyor ve aşk hayatında kendini yeniden tanımlayacağın bir dönem başlıyor. İlişkinde ne verdiğini ve karşılığında ne aldığını düşünebilirsin. Partnerinle birlikteysen beklentilerini suçlayıcı bir dille değil, kendi ihtiyaçlarını anlatan sade cümlelerle ifade etmen aranızdaki güveni pekiştirir. Kariyer alanındaki Mars'ın Plüton'la karşıtlığı iş stresini eve taşıyabilir; akşam saatlerinde işi kapıda bırakıp sadece partnerine odaklanmak ilişkinize iyi gelir.

Bekar bir Akrep olarak geçmişte kalbini kırmış ya da yarım bırakmış biri yeniden hayatına girmek isteyebilir. Bu kez kendi değerini merkeze koyarak karar ver. Retrodaki Venüs sana eski hikayeleri tekrar yaşatmak için değil, onlardan ders çıkarmak için bu kapıyı aralıyor. Bu süreçte kendine gösterdiğin şefkat, ilişkilerine de yansıyacak.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Venüs bugün gizli alanında geri harekete başlıyor ve kalbinin derinlerinde sakladığın duygular yüzeye çıkabilir. Geçmişte kalan bir aşkı düşünmek, kimseye anlatmadığın bir özlemi fark etmek ya da ilişkindeki bir kaygıyı içinde büyütmek mümkün. İlişkindeysen bu düşünceleri partnerinle paylaşmak yükünü hafifletir; saklamak ise aranıza görünmez bir duvar örebilir. Mars'ın Plüton'la karşıtlığı yüzünden küçük bir konuşma tartışmaya dönüşebilir; ses tonunu yumuşak tutmaya özen göster. Birlikte yapacağınız kısa bir yolculuk planı ilişkinize yeni bir soluk getirebilir.

Kimseyle görüşmüyorsan eskiden hayran olduğun biri yeniden aklına düşebilir, hatta seninle iletişime geçebilir. Bu duygunun gerçek bir ilişkiye dönüşüp dönüşmeyeceğini anlamak için acele etme; retro süreci, duygularını test etmen için sana zaman tanıyor.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, ilişkiler alanındaki Ay bugün azalan evresine girerken partnerinle aranızda uzun süredir çözülmeyen bir konuya nokta koyma fırsatı doğuyor. Söylenmemiş sözler, küçük kırgınlıklar ya da ertelenmiş bir konuşma varsa bugün bunları sakin bir dille masaya koyabilirsin. Geçmişi didiklemek yerine ileriye dönük bir anlaşma yapmak ikinizi de rahatlatır. Plüton'un para alanından Mars'la karşıtlığı maddi konuları ilişkinize taşıyabilir; ortak harcamalar hakkında konuşurken suçlayıcı olmamaya dikkat et.

Uzun zamandır kimseyle flört etmediysen Venüs'ün arkadaşlık alanındaki retrosu eski bir dostun seni farklı gözlerle görmesine yol açabilir. Bu kişiyle aranızdaki bağ zaten güçlü olduğu için yakınlaşmak kolay görünebilir; yine de acele etmeden hislerinin karşılıklı olup olmadığını gözlemle. Dostluğunuzu koruyarak ilerlemek en sağlıklı yol olacak.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, burcundaki Plüton ile ilişki alanındaki Mars arasındaki karşıtlık bugün aşk hayatında yoğun bir güç mücadelesine dönüşebilir. Partnerinle özgürlük, kontrol ya da kıskançlık konularında fikir ayrılığına düşebilirsin. Tartışma büyümeye başladığında konuşmayı bir süreliğine ertelemek, ikinizin de daha sakin bir kafayla meseleye dönmesini sağlar. Venüs kariyer alanında retroya başladığı için iş yükün ilişkine ayırdığın zamanı da daraltabilir; partnerine bu dönemde neden daha az ulaşılabilir olduğunu açıklamak yanlış anlaşılmaları önler.

Bekar bir Kova olarak bugün katılacağın bir toplulukta tanışacağın biri merakını kamçılayabilir. Bu kişinin karizması seni etkilese de kendi alanını ve bağımsızlığını korumayı unutma. İlk izlenimin ötesine geçip onu yavaş yavaş tanımak, sağlıklı bir başlangıç yapmanı sağlar.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, romantizm alanındaki Ay bugün azalan evresine geçerken aşk hayatında bir sayfayı kapatıp yenisine hazırlanma hissi uyanabilir. İlişkindeysen birlikte kuracağınız hayaller üzerine konuşmak için güzel bir gün; ortak bir yolculuk, birlikte öğrenmek istediğiniz bir şey ya da uzun vadeli bir plan aranızdaki bağı güçlendirir. Venüs uzak yerler alanında retroya başladığı için ilişkinizdeki bazı inançları ve beklentileri sorgulayabilirsin; bunları açıkça konuşmak eksikleri tamamlamanıza yardım eder. İşteki yoğunluk, Plüton'a karşıt duran Mars yüzünden sabrını azaltabilir; bunu partnerinden saklama.

Aşkı yeniden bulmayı umuyorsan uzakta yaşayan ya da bir süredir görmediğin biriyle yeniden temas kurabilirsin. Bu yazışmalar tatlı bir heyecan yaratabilir, ancak retrodaki Venüs duygularını idealize etme eğilimini artırabilir. Karşındakini gerçekçi bir gözle tanımaya çalış.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

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astroirem
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