article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 30 Eylül Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 30 Eylül Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 30 Eylül Çarşamba günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 30 Eylül Çarşamba gününe özel aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Koç

Koç

Sevgili Koç, Merkür bugün Akrep'e geçerek yakınlık ve güven alanını hareketlendiriyor. İlişkindeysen günlük konuların ötesine geçip içindekileri paylaşmak için uygun bir gün. Aklındaki bir kuşkuyu ya da içinde tuttuğun bir kırgınlığı sakin bir tonla anlatırsan aranızdaki bağ derinleşir. Partnerinin de sana açılması için ona zaman tanı ve sözünü kesmeden dinle. Ay'ın İkizler'e geçişiyle birlikte ciddi konuşmanın ardından hafif ve keyifli bir sohbet havası oluşacak; birlikte kısa bir yürüyüşe çıkmak akşamı tatlı bir şekilde tamamlar.

Bekarsan ilgini çeken birine basmakalıp sorular sormak yerine onun hayatını, hayallerini ve alışkanlıklarını merak et. Arkadaşlarınla buluştuğun bir ortamda tanışacağın hareketli ve esprili biri seni etkileyebilir; ağırdan alırsan bu ilgi kalıcı bir bağa dönüşebilir.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

Boğa

Boğa

Sevgili Boğa, ilişkiler alanına giren Merkür bugün uzun süredir ertelenmiş bir konuyu partnerinle ele almanız için uygun bir zemin hazırlıyor. Karşındakini dinlerken savunmaya geçmemek işini kolaylaştırır; sakin tavrın aranızdaki güvenin temelini sağlamlaştıracak. Kimin neye ihtiyaç duyduğunu açıkça konuşmak ilişkinizde yeni bir denge kurmanıza yardım eder. Gün batarken Ay İkizler'e geçecek ve bu ciddi konuşmanın ardından ilişkinize hafif bir mizah da girebilir; birlikte sevdiğiniz bir yemeği hazırlamak günü güzel kapatır.

Tek başınaysan her zamanki ihtiyatlı duruşunu biraz esnetmeyi dene. Sosyal bir ortama katılırsan seninle aynı değerleri paylaşan biriyle tanışma ihtimalin artar. İlk buluşmada kendini olduğun gibi göstermen yeterli; samimiyetin en güçlü çekiciliğin olacak. Acele etmeden ilerlemek sana güven verecek.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

İkizler

İkizler

Sevgili İkizler, Ay bugün burcuna geçtiğinde ilişkinde günün geri kalanından çok daha canlı ve konuşkan bir hava oluşacak. İş temposu yüzünden gün boyu içinde biriktirdiklerini partnerine anlatmak rahatlamanı sağlar. Yönetici gezegenin Merkür'ün Akrep'e geçmesi ise bu sohbetin yüzeyde kalmayıp gerçek bir derinliğe ulaşmasına yardım ediyor. Birbirinize küçük bir teşekkür etmek ya da gün içinde kısa bir mesajla onu düşündüğünü göstermek bile bağınızı güçlendirir. Ortak bir plan yaparken onun fikirlerine de alan açmayı unutma.

Henüz bir ilişkin yoksa bir davette ya da iş sonrası buluşmada dikkatini çeken biriyle sohbetin hiç bitmek bilmeyebilir. Sıradan başlayan bu konuşma zamanla bir yakınlaşmaya dönüşebilir; iletişim bilgilerini paylaşmaktan çekinme. Aranızdaki uyumu zaman netleştirecek, sabırlı ol.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

Yengeç

Yengeç

Sevgili Yengeç, romantizm alanına adım atan Merkür bugün kalbinde uzun süredir taşıdığın bir duyguyu dile getirmen için sana cesaret veriyor. Partnerinle baş başa kalacağınız bir an bulup hislerini ima yoluyla değil açık cümlelerle anlatmak yanlış anlamaların önüne geçer. Onun da sana açıldığını görmek ilişkinizi besleyecek. Birlikte eski fotoğraflara bakmak ya da ilk tanıştığınız günleri anmak aranızdaki sıcaklığı artırır. İkizler'de yol almaya başlayan Ay, bu duygusal anın ardından biraz yalnız kalıp dinlenme isteği uyandırabilir.

Kalbin kimseye bağlı değilse içini dökebileceğin birini bulduğunda bu paylaşımın sana beklediğinden çok iyi geldiğini fark edeceksin. Samimiyetin karşındakine de cesaret verecek ve aranızda güvenle ilerleyen bir yakınlık başlayabilir. Kendi hızında ilerlemen seni hayal kırıklığından koruyacak.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

Aslan

Aslan

Sevgili Aslan, ev ve aile alanını hareketlendiren Merkür bugün ilişkinde gösterişten uzak bir yakınlığı öne çıkarıyor. Evde hazırlayacağın bir akşam yemeği ya da el yazısıyla bırakacağın küçük bir not, büyük sürprizlerden daha fazla karşılık bulacak. Ailevi bir konuyu birlikte konuşmak da aranızdaki güveni artırır; onun ailesine gösterdiğin ilgi kalbini yumuşatacak. İkizler'e ilerleyen Ay arkadaş alanını canlandırdığında ortak dostlarınızla bir buluşma ayarlamak isteyebilirsiniz.

Yeni biriyle görüşüyorsan bugün ilgi odağı olmaya uğraşmak yerine onun anlattıklarına kulak ver. Birebir kuracağın içten bir sohbet, onu alışılmadık biçimde etkileyecek ve aranızda güçlü bir bağın ilk adımını atacak. Doğal halin en büyük çekiciliğin olacak. Onun hayallerini merak etmen, seni gözünde çok daha özel kılacak.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başak

Başak

Sevgili Başak, Akrep'e ilerleyen yönetici gezegenin Merkür, partnerini gerçekten anlamak için ona bugün her zamankinden fazla soru sormana yol açabilir. Yalnız bu merakın bir sorguya dönüşmemesine dikkat et; onun gününü, kaygılarını ve hayallerini ilgiyle dinlemek ilişkinize sıcaklık katar. Küçük bir iltifat ya da beklemediği bir anda edeceğin bir teşekkür yüzünü güldürür. Ay'ın İkizler'e, yani kariyer alanına geçtiği saatlerde iş gündemi zihnini meşgul edebilir; telefonu bir süre kenara bırakıp ona odaklan.

Bekarsan kusur aramak yerine merakını konuşturmayı dene. Karşındaki kişiyi olduğu gibi tanıma fırsatı bulduğunda bu açıklık beklenmedik bir yakınlaşmanın kapısını aralayabilir. Mesajlaşmaya başladığın biriyle yüz yüze görüşmeyi önermek için de uygun bir zaman. İlk adımı atmaktan çekinme, karşılık görebilirsin.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

Terazi

Terazi

Sevgili Terazi, bugün Akrep'e geçen Merkür ilişkinde artık yüzeysel uzlaşmalarla yetinmek istemediğini gösteriyor. Konuştuğunuz konuların gerçek duygulara indiğini fark edeceksin; ne istediğini açıkça söylemek, dengeyi korumak için sürekli taviz vermekten daha sağlıklı. Birlikte değer verdiğiniz şeyleri konuşmak ortak geleceğinize dair net bir resim çizer. Partnerinin ihtiyaçlarını da aynı özenle dinlemek aranızdaki uyumu güçlendirir. İkizler'deki Ay uzak yerleri öne çıkardığında kısa bir kaçamak planlamak ya da birlikte yeni bir şey öğrenmek ikinize de iyi gelecek.

Şu an yalnızsan ilk izleniminin ötesine geçmeyi dene. Sessiz ve mütevazı görünen birinin, konuştukça seni şaşırtan bir iç dünyası olduğunu keşfedebilirsin. Onu tanımak için acele etmeden zaman tanı. Ortak ilgi alanları aranızdaki bağı hızla güçlendirebilir.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

Akrep

Akrep

Sevgili Akrep, burcuna giren Merkür bugün partnerine söyleyeceğin sözlerin her zamankinden daha etkili ve akılda kalıcı olmasını sağlıyor. Uzun süredir içinde tuttuğun bir duyguyu ifade etmek için güçlü bir gün; keskin bir dil yerine şefkatli bir ton seçmen ilişkini korur. Onun da cevap vermesi için sabırla beklemek aranızdaki güveni pekiştirir. Ay İkizler'e ilerleyip yakınlık alanını canlandırdığında birlikte sessiz bir akşam geçirmek ikinize de iyi gelir.

Kalbin boştaysa kuracağın bir sohbette az konuşup çok şey anlatan tavrın karşındakini etkileyebilir. Duygularını hemen ortaya koymak yerine önce güven oluşmasını bekle; bu sabır sana doğru kişiyi gösterecek. Kendi sezgilerine güvenmek de bu süreçte en iyi rehberin olacak. Doğru kişi senin sessizliğini de anlayacaktır.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

Yay

Yay

Sevgili Yay, gizli alanına geçen Merkür bugün genelde şakayla geçiştirdiğin bir konuyu bu kez partnerinle ciddiyetle konuşmanı sağlayabilir. İçinde sakladığın bir kaygıyı paylaşmak yükünü hafifletir ve onun sana ne kadar destek olmak istediğini görmeni sağlar. Geçmişten kalan bir kırgınlığı da bu sohbette geride bırakabilirsiniz. Ay ilişki alanına, yani İkizler'e geçtiğinde her zamanki hafifliğiniz geri dönecek; birlikte gülebileceğiniz bir film seçmek günü neşeyle bitirir.

Bekar bir Yay olarak havadan sudan başlayan bir sohbetin seni hiç beklemediğin kadar içine çektiğini fark edebilirsin. Bu deneyimi sıradan bulmak yerine değerini bil ve bir sonraki buluşmayı sen öner. Karşındakinin dünyasını merak etmek, ilginin kalıcı olmasını sağlar. Seyahat ya da felsefe gibi ortak ilgiler sohbeti derinleştirir.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

Oğlak

Oğlak

Sevgili Oğlak, arkadaşlık alanını hareketlendiren Merkür bugün ilişkinde genelde göstermediğin duygusal bir yönünü açmana yardım ediyor. Partnerine ayıracağın kısa bir akşam yürüyüşü ya da birlikte içeceğiniz bir kahve, uzun planlardan daha çok şey anlatacak. Ortak arkadaşlarınızla bir buluşma ayarlamak da aranıza yeni bir enerji katar. Ay'ın İkizler'deki geçişi günlük sorumlulukları öne çıkardığında ev işlerini paylaşmak için küçük bir düzen kurmak ikinizi de rahatlatır. Birbirinize destek olduğunuzu hissetmek bağınızı güçlendirecek.

Yalnızsan ciddi duruşunun altındaki sıcak tarafını biraz göstermeyi dene. Bir arkadaş ortamında tanışacağın biri bu yönünü fark edip sana yaklaşabilir; ona zaman tanıman ilişkinin sağlam temellerle başlamasını sağlar. Onunla paylaştığın küçük bir anı, aranızdaki mesafeyi beklediğinden hızlı kapatabilir.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kova

Kova

Sevgili Kova, Merkür'ün bugün Akrep'e geçişi genelde mesafeli tuttuğun duygusal konulara biraz daha yaklaşmanı sağlıyor. Kariyer planlarının ilişkinizi nasıl etkilediğini partnerinle konuşmak aranızdaki bağı tazeler; onun beklentilerini de dinlemek ikinizi aynı hedefe yöneltir. Ay'ın romantizm alanına, yani İkizler'e geçmesiyle alışıldık meraklı ve oyuncu havan geri dönecek. Birlikte yeni bir oyun ya da etkinlik denemek eğlenceli olabilir, sürpriz bir mesaj da gününü güzelleştirir.

Yalnız bir Kova olarak katılacağın bir atölyede, konserde ya da toplulukta fikirleriyle seni şaşırtan biriyle tanışabilirsin. Fikir alışverişi yaparken kalbinin de devreye girdiğini fark edeceksin; bu kişiyle yeniden görüşmek için bir bahane bulmaktan çekinme. Farklılıklarınızın sizi zenginleştirdiğini gördükçe bu bağı sürdürme isteğin artacak. Bu duyguya kulak ver.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

Balık

Balık

Sevgili Balık, sezgilerine güç veren Merkür bugün Akrep'e geçerek partnerine karşı hissettiğin ama söylemekten çekindiğin bir duyguyu dile getirmen için cesaret veriyor. Birlikte bir yolculuk hayal etmek ya da ortak bir şey öğrenmeye karar vermek ilişkinize heyecan katar. Ay yuva alanına, yani İkizler'e girdiğinde evde baş başa geçireceğiniz sakin saatler ikinize de iyi gelecek; sevdiğiniz bir yemeği birlikte pişirmek bu anları güzelleştirir.

Aşk hayatın bir süredir durgunsa içgüdülerinin sana işaret ettiği biriyle aradaki belirsizliği gidermek için net sorular sormaktan çekinme. Aldığın cevaplar, hissettiklerinin karşılıklı olup olmadığını anlamanı kolaylaştıracak. Kendini korurken kalbini tamamen kapatmamaya özen göster. Hayallerini gerçekçi adımlarla birleştirdiğinde, aşk hayatında uzun süredir beklediğin sıcaklığı bulabilirsin. Sabırlı ol.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın