Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 30 Eylül Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, Merkür bugün Akrep'e geçerek yakınlık ve güven alanını hareketlendiriyor. İlişkindeysen günlük konuların ötesine geçip içindekileri paylaşmak için uygun bir gün. Aklındaki bir kuşkuyu ya da içinde tuttuğun bir kırgınlığı sakin bir tonla anlatırsan aranızdaki bağ derinleşir. Partnerinin de sana açılması için ona zaman tanı ve sözünü kesmeden dinle. Ay'ın İkizler'e geçişiyle birlikte ciddi konuşmanın ardından hafif ve keyifli bir sohbet havası oluşacak; birlikte kısa bir yürüyüşe çıkmak akşamı tatlı bir şekilde tamamlar.

Bekarsan ilgini çeken birine basmakalıp sorular sormak yerine onun hayatını, hayallerini ve alışkanlıklarını merak et. Arkadaşlarınla buluştuğun bir ortamda tanışacağın hareketli ve esprili biri seni etkileyebilir; ağırdan alırsan bu ilgi kalıcı bir bağa dönüşebilir.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…